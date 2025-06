Kostheim 05: Meistertitel und 120 Jahresfeier

Mainz-Kostheim. Was vor wenigen Jahren noch kaum vorstellbar schien, ist nun Wirklichkeit: Der TuS Kostheim 05 hat sich in der abgelaufenen Saison eindrucksvoll den Meistertitel in der C-Liga gesichert und steigt in die B-Liga auf – ein Meilenstein für einen Verein, der sich seit der Ankunft von Steffen Künz vor vier Jahren grundlegend gewandelt hat. Passend zum sportlichen Höhenflug feiern die 05er an diesem Wochenende ihr 120-jähriges Bestehen. Auf dem Sportplatz erwartet die Besucher ein Spiel gegen die Legendenauswahl des SV Wehen Wiesbaden, ein U12-Turnier mit Bundesliga-Nachwuchsteams und ein großes Fest mit Musik, Essen und Aktivitäten für die ganze Familie.

Auch die Sportanlage der Kostheimer hat sich weiterentwickelt. Wo früher ein alter Hartplatz war, befindet sich heute ein gepflegter Rasenplatz, der dem Verein gehört und privat in Schuss gehalten wird. „Wir haben keine Firma, die sich für uns um den Rasen kümmert. So kann es auch mal vorkommen, dass unser Trainer vor dem Spiel noch den Rasen mäht“, sagt Künz.

Für die kommende Saison wird kein Spieler den Verein verlassen. Lediglich Christoph Kuhn und Matthias Schnellbacher werden in die Alten Herren übertreten, Norman Maasen beendet seine Karriere. Einige Zugänge stehen für den Aufsteiger aber schon fest. Mit der Unterstützung von Diego Cuttita (Kostheim 12), Alexander Zeeb (SF Bischofsheim), Liridon Pajaziti (FC Albania Wiesbaden), Besfort Rahiti (FC Albania Wiesbaden), Danny Schmitt (Kostheim 12) und Jacob Isleiwa (Spvgg. Hochheim) möchten die 05er auch in der B-Liga eine gute Rolle spielen. „Ich backe immer kleine Brötchen, aber wenn du mit dem Kader am Ende unter die ersten sechs kommst, dann wäre das schon eine schöne Sache“, blickt Künz auf die bevorstehende Saison.

120 Jahre Sportplatzfest mit Bundesligavereinen

An diesem Wochenende feiert der 1905 gegründete Club sein 120-jähriges Bestehen und die Einweihung des neuen Rasenplatzes – und das an gleich zwei Tagen. Am Samstag findet zunächst ein Hobbyturnier statt, gefolgt von einem Ü40-Spiel gegen die „Equipe Special“ des SV Wehen Wiesbaden mit Spielern wie Thorsten Barg, Michael Sauer, Ingo Tepper, Marko Kopilas und Michael Klinkhammer. „Ludwig Ansbach ist ein guter Freund von mir. Wir hatten das Spiel schon im letzten Jahr geplant, deshalb freut es mich, dass es in diesem Jahr funktioniert hat“, erzählt Künz.

Am Sonntagmorgen geht das Sportplatzfest mit einem U12-Turnier weiter, bei dem auch junge Talente von Bundesligisten zu Gast sein werden. Am Leistungsvergleich nehmen Eintracht Frankfurt, der FSV Mainz 05, SV Wehen Wiesbaden, TuS Koblenz, SV Gonsenheim sowie die Fußballschule des TuS Kostheim teil. „Das wird richtig interessant“, freut sich Steffen Künz auf das Jugendturnier am Sonntag. Zum Abschluss der Festtage wird die 1. Mannschaft noch gegen ein AKK-All-Star-Team antreten.