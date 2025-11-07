„Kostet unheimlich viel Kraft“: Störfeuer bei Landesliga-Schlusslicht SVN München

Ein großer Umbruch, Störfeuer auf und neben dem Platz und die rote Laterne in der Landesliga. Der SVN München steht vor einer schwierigen Zukunft.

München – Vier Punkte nach 16 Spielen, erst ein Sieg und abgeschlagener Letzter: So hatte sich der SVN München den Start in die erste Landesliga-Saison sicher nicht vorgestellt. Rund ein halbes Jahr nach dem großen Aufstiegserfolg steht der Verein nun vor einem Scherbenhaufen. Schon nach der Hinrunde scheint der Klassenerhalt kaum noch möglich. Jetzt gilt es, den Klub in ruhigere Gewässer zu führen.

„Die Mannschaft ist aktuell qualitativ noch deutlich von einem stabilen Landesliga-Niveau entfernt“, teilt Gökhan San, Trainer des SVN München, Fußball Vorort mit. Die Querelen auf dem Platz kommen nicht von ungefähr. Innerhalb der Mannschaft würde „die eigene Leistung zu selten hinterfragt“, hinzu kämen „zahlreiche Hürden außerhalb des Platzes“, die die Arbeit des Trainers zusätzlich erschweren.

„Schon bei der Übernahme war klar, dass große sportliche Herausforderungen bevorstehen“, sagt San. Diese Befürchtung bestätigte sich in der gesamten Hinrunde. Unter dem neuen Trainer konnte der SVN bislang keinen Sieg holen – und das aus nachvollziehbaren Gründen: „Von dem ursprünglich vorgestellten 31-Mann-Kader standen zu Beginn meiner Amtszeit gerade einmal 14 Spieler zur Verfügung.“

An diesem Punkt hören die Probleme allerdings nicht auf. „Inzwischen haben 18 Akteure den Verein aus unterschiedlichen Gründen verlassen“, führt San fort. Unter anderem Vorjahres-Top-Torjäger Jose Maximiliano Andrade Ceballos, der aktuell eine Fußballpause einlegt.

Zudem arbeitet der Trainer seit Wochen ohne eine komplette Abwehr und ohne eingespielte Mannschaft – kein Wunder also, dass die erhofften Erfolgserlebnisse bislang ausbleiben.

San gibt beim SVN nicht aus – „Wir wollen das Team und den Verein in ruhigeres Fahrwasser führen.“

„Woche für Woche galt es, sich gegen neue Schwierigkeiten zu stemmen. Eine Belastung, die unheimlich viel Kraft und Nerven kostet“, klagt San über seine schwierige Aufgabe beim SVN. Und doch verliert er den Glauben an den Verein nicht: „Trotz aller Widrigkeiten ist eine gewisse Entwicklung innerhalb der vorhandenen Möglichkeiten erkennbar.“

Jetzt gilt es für San, „eine Mannschaft auf die Beine zu stellen, die Form und führbar ist“, eine Aufgabe, die angesichts der aktuellen Situation alles andere als leicht ist. Die bekannten Probleme außerhalb des Platzes und der große Umbruch im Sommer sind weitere Störfeuer im Chaos des SVN.

Doch San blickt nach vorn: „Trotz aller Rückschläge bleibt das Ziel klar: Wir wollen das Team und den Verein wieder in ruhigeres Fahrwasser führen“, sagt er und fügt an: „Das erfordert Zeit, enorme Geduld und Zusammenhalt. Auf und neben dem Platz, mit den richtigen Leuten.“ Die nächste Möglichkeit hat der SVN München am Samstag in Unterföhring.