Kostet diese Halbzeit Elstorf den Aufstieg? Westercelle an der Spitze

Führungswechsel in der Bezirksliga Lüneburg 2! Während der VfL Westercelle einen Rückstand gegen Borstel dreht, kommt der TSV Elstorf aufgrund einer desolaten ersten Halbzeit in Hermannsburg nur zu einem Remis. Drei Spieltage vor dem Ende hat der VfL die Landesliga-Rückkehr nun in der eigenen Hand.