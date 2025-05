– Foto: Stefan Wietzorek

Kostet die neue U19-Regel dem SV Rödinghausen II den Oberligaaufstieg? Der VfL Bochum und der DSC Arminia Bielefeld bekamen ihre Oberliga-Plätze geschenkt. Verlinkte Inhalte Oberliga Westfalen Westfalenliga St. 1 SV Rödinghausen II

Um den sportlichen Oberligaufstieg kämpft in der laufenden Spielzeit der SV Rödinghausen mit seiner U23, die zu Saisonbeginn von einer zumindest diskutablen Änderung in der Jugendspielordnung betroffen war. Durfte der SVR in der Vergangenheit - wie beispielsweise auch Münster oder Verl - eigenen U19-Spieler erste Senioren-Erfahrungen auf gehobenen Amateurniveau in der 2. Mannschaft zukommen lassen, war dies seit Saisonbeginn untersagt. Ein Fakt, der von den SVR-Verantwortlichen komplett übersehen wurde. In den Spielen zu Beginn des Jahres gegen den SC Westfalia Kinderhaus (1:1) und die SG Bockum-Hövel (5:1) wurde jeweils ein U19-Spieler regelwidrig eingesetzt. Aufgefallen war dies jedoch niemandem, so dass es folgenlos blieb. Der FC Preußen Espelkamp passte jedoch auf und kontrollierte den Spielbericht nach der 3:4-Niederlage beim SV Rödinghausen II genau. Wieder hatte die Regionalliga-Reserve einen U19-Spieler regelwidrig eingesetzt, so dass es nach dem Einspruch der Preußen zur Wertung am Grünen Tisch kam. Drei Punkte gingen dem SV Rödinghausen II flöten, die in der Endabrechnung durchaus weh tun könnten. Denn aktuell wäre der SVR mit diesen drei Punkten Tabellenführer. Noch bleiben drei Partien, um möglicherweise trotzdem noch den Aufstieg in die Oberliga zu schaffen.

>>> zur Tabelle der Westfalenliga 1 Doch warum wurde die Jugendspielordnung vom Westdeutschen Fußballverband (JSpO/WDFV) überhaupt geändert?

In § 15 JSpO/WDFV wird der Einsatz von Juniorenspielern in 2. Mannschaften geregelt. Bis zur vergangenen Saison hieß es dort: "A-Junioren des älteren Jahrgangs kann die Passstelle eine Spielerlaubnis für die 1. Herrenmannschaft ihres Vereins, bzw. für die 2. Mannschaft erteilen, wenn die erste Mannschaft in der 3. Liga oder der Herren-Regionalliga spielt." Die Profivereine hatten somit die Möglichkeit, U19-Altjahrgänge beliebig einzusetzen. Dies war offensichtlich den Verbandsfunktionären ein Dorn im Auge.