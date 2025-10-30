 2025-10-30T14:25:35.653Z

Besondere Aktion im Stadion am Niederrhein.
Besondere Aktion im Stadion am Niederrhein. – Foto: Robin Bogaletzki

Kostenfreier Stadionbesuch für Kinder beim RWO-Heimspiel gegen Bochum

Für Kinder unter 13 Jahren gibt es beim Heimspiel von RW Oberhausen gegen den VfL Bochum II freien Eintritt.

RW Oberhausen bietet eine exklusive Ticketaktion an und lädt beim kommenden Heimspiel gegen den VfL Bochum (Sonntag, 8. November, 14 Uhr) alle jungen Fans in Stadion Niederrhein an.

Im Mittelpunkt? Der Nachwuchs?

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
VfL Bochum
VfL Bochum II
14:00live


Kinder bis einschließlich 13 Jahren erhalten kostenfreien Eintritt zum Spiel. Eine vorherige Ticketbuchung ist nicht nötig – am Einlass genügt die Vorlage eines gültigen Schülerausweises.
Mit dieser Aktion möchte RWO vor allem junge Fußballbegeisterte ansprechen und ihnen die Möglichkeit geben, die besondere Atmosphäre im Stadion hautnah zu erleben. Mannschaft und Verein freuen sich auf viele junge Besucher, die gemeinsam mit Familie und Freunden die Kleeblätter anfeuern und die Gunkel-Elf beim Kampf um den Heimsieg unterstützen

