Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Besondere Aktion im Stadion am Niederrhein. – Foto: Robin Bogaletzki
Kostenfreier Stadionbesuch für Kinder beim RWO-Heimspiel gegen Bochum
Für Kinder unter 13 Jahren gibt es beim Heimspiel von RW Oberhausen gegen den VfL Bochum II freien Eintritt.
Kinder bis einschließlich 13 Jahren erhalten kostenfreien Eintritt zum Spiel. Eine vorherige Ticketbuchung ist nicht nötig – am Einlass genügt die Vorlage eines gültigen Schülerausweises. Mit dieser Aktion möchte RWO vor allem junge Fußballbegeisterte ansprechen und ihnen die Möglichkeit geben, die besondere Atmosphäre im Stadion hautnah zu erleben. Mannschaft und Verein freuen sich auf viele junge Besucher, die gemeinsam mit Familie und Freunden die Kleeblätter anfeuern und die Gunkel-Elf beim Kampf um den Heimsieg unterstützen