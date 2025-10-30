Kostenfreier Stadionbesuch für Kinder beim RWO-Heimspiel gegen Bochum



Kinder bis einschließlich 13 Jahren erhalten kostenfreien Eintritt zum Spiel. Eine vorherige Ticketbuchung ist nicht nötig – am Einlass genügt die Vorlage eines gültigen Schülerausweises.

Mit dieser Aktion möchte RWO vor allem junge Fußballbegeisterte ansprechen und ihnen die Möglichkeit geben, die besondere Atmosphäre im Stadion hautnah zu erleben. Mannschaft und Verein freuen sich auf viele junge Besucher, die gemeinsam mit Familie und Freunden die Kleeblätter anfeuern und die Gunkel-Elf beim Kampf um den Heimsieg unterstützen