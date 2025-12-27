Kostebrau krönt sich zum Sieger des Turniers von Blau-Weiß Lichterfeld

Das Hallenturnier des SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld am heutigen Samstag entwickelte sich in der Arthur-Walter-Halle in Massen zu einem langen, intensiven Fußballnachmittag. Fünf Mannschaften spielten im Modus jeder gegen jeden um den Turniersieg, begleitet von hoher Laufbereitschaft, engen Ergebnissen und einer klaren sportlichen Hierarchie an der Spitze. Nach 20 Partien und über dreieinhalb Stunden Hallenfußball setzte sich die TSG Rot-Weiß 90 Kostebrau durch und sicherte sich mit 17 Punkten den Turniersieg.

Kompakter Modus, hohe Belastung Der Turniermodus verlangte den Teams alles ab. In einer einzigen Gruppe bestritten die fünf Mannschaften jeweils acht Spiele. Die Spielzeit von zwölf Minuten sorgte für hohe Intensität, während die kurzen Pausen zwischen den Begegnungen kaum Zeit zur Erholung ließen. Es folgte Partie auf Partie, wodurch Konstanz und körperliche Stabilität zu entscheidenden Faktoren wurden.

Kostebrau setzt früh ein Zeichen

Die TSG Rot-Weiß 90 Kostebrau zeigte von Beginn an, dass sie am heutigen Tag den Ton angeben wollte. Bereits im zweiten Spiel gewann Kostebrau gegen Glückauf Brieske/Senftenberg mit 2:0 und ließ auch in den folgenden Begegnungen kaum Zweifel aufkommen. Siege gegen VfB Finsterwalde, den Gastgeber SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld sowie ein weiteres Erfolgserlebnis gegen Brieske/Senftenberg festigten die Spitzenposition. Zwei torlose Unentschieden gegen Askania Schipkau verhinderten zwar die makellose Bilanz, änderten aber nichts am souveränen Gesamteindruck. Mit einem Torverhältnis von 11:3 und 17 Punkten stand Kostebrau am Ende klar an der Spitze.

Gastgeber lange im Titelrennen

Der SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld hielt über weite Strecken Anschluss an die Spitze. Der Gastgeber startete mit einem 3:1-Erfolg gegen Glückauf Brieske/Senftenberg und setzte mit klaren Siegen gegen VfB Finsterwalde Akzente. Auch das knappe 1:0 gegen Kostebrau sorgte zwischenzeitlich für zusätzliche Spannung im Titelrennen. Niederlagen in den direkten Rückspielen, unter anderem gegen Askania Schipkau und erneut gegen Kostebrau, verhinderten jedoch den ganz großen Wurf. Mit 15 Punkten und einem Torverhältnis von 13:7 belegte Lichterfeld einen starken zweiten Platz.

Schipkau konstant im Verfolgerfeld

Der SV Askania Schipkau präsentierte sich ausgeglichen und schwer zu schlagen. Zwei torlose Unentschieden gegen Kostebrau sowie ein 2:2 gegen VfB Finsterwalde unterstrichen die defensive Stabilität. Siege gegen Finsterwalde, Brieske/Senftenberg und der Erfolg im letzten Spiel gegen den Gastgeber hielten Schipkau bis zum Ende im erweiterten Spitzenfeld. Am Ende standen 12 Punkte und Rang drei zu Buche.

Nachwuchs sammelt wertvolle Erfahrung

Die A-Junioren von Glückauf Brieske/Senftenberg mischten mutig im Männerfeld mit. Siege gegen Lichterfeld und Askania Schipkau zeigten das Potenzial des Nachwuchses. Gleichzeitig machten die Ergebnisse auch die Herausforderungen deutlich, die der direkte Vergleich mit erfahrenen Herrenteams mit sich bringt. Mit ebenfalls 12 Punkten und einem ausgeglichenen Turnierverlauf belegte Brieske/Senftenberg Platz vier.

Finsterwalde ohne sportlichen Ertrag

Für den VfB Finsterwalde verlief das Turnier sportlich schwierig. Trotz engagierter Auftritte blieb das Team ohne Sieg. Die hohe Belastung und die defensive Anfälligkeit spiegelten sich im Torverhältnis von 5:20 wider. Mit einem Punkt schloss Finsterwalde das Turnier auf dem fünften Rang ab.

Ein Nachmittag mit klarer Entscheidung

Das Hallenturnier des SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld bot Hallenfußball ohne Unterbrechung, geprägt von Tempo, direkten Duellen und klaren Ergebnissen. Die TSG Rot-Weiß 90 Kostebrau überzeugte durch Konstanz und defensive Stabilität und verdiente sich den Turniersieg. Dahinter sorgten enge Abstände für Spannung bis in die Schlussphase. Für Spieler, Vereine und Zuschauer wurde der Jahresabschluss in der Arthur-Walter-Halle zu einem intensiven sportlichen Ausklang, der den Charakter des regionalen Hallenfußballs eindrucksvoll widerspiegelte.





