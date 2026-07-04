Kostebrau gewinnt OSL-Cup, Brieske siegt bei den Ü35

– Foto: Marcel Eichholz/Veranstalter

Zwei Turniere, viele enge Spiele und ein stimmungsvoller Fußballauftakt in Schwarzheide: Beim OSL-Cup der Männer bleibt die TSG Rot-Weiß 90 Kostebrau ungeschlagen und holt den Turniersieg. Bereits am Vorabend hatte der FSV Glückauf Brieske/Senftenberg das Ü35-Turnier für sich entschieden, während die BSG Chemie Schwarzheide als Gastgeber an beiden Tagen eine starke Rolle spielte.

Der OSL-Cup der Herren bot am heutigen Samstag drei intensive Begegnungen. Die TSG Rot-Weiß 90 Kostebrau legte mit einem deutlichen 5:1-Erfolg gegen den SV Askania Schipkau den Grundstein für den Turniersieg. Im zweiten Spiel trennte sich Kostebrau von Gastgeber BSG Chemie Schwarzheide 1:1 und blieb damit ungeschlagen.

Schwarzheide sichert sich Rang zwei

Im abschließenden Turnierspiel standen sich der SV Askania Schipkau und die BSG Chemie Schwarzheide gegenüber. Nach einem umkämpften Spiel trennten sich beide Mannschaften 1:1. Damit sicherte sich Schwarzheide mit zwei Unentschieden den zweiten Platz, während Schipkau das Turnier mit einem Punkt abschloss.

Brieske setzt sich bei den Ü35 durch

Bereits am gestrigen Freitag wurde beim Ü35-Turnier unter dem Motto „Old but Gold“ um den Turniersieg gespielt. Der FSV Glückauf Brieske/Senftenberg blieb ohne Gegentor und entschied das Turnier mit sieben Punkten für sich. Nach dem 1:0 gegen die BASF Sportgruppe folgte ein klarer 4:0-Erfolg gegen den TSV Grünewalde, ehe das torlose Remis gegen die BSG Chemie Schwarzheide den Turniersieg perfekt machte.

Gastgeber überzeugt mit Offensivstärke

Auch die BSG Chemie Schwarzheide zeigte vor heimischer Kulisse starke Leistungen. Nach einem 3:1 gegen den TSV Grünewalde und einem 4:2 gegen die BASF Sportgruppe blieb der Gastgeber auch gegen Brieske/Senftenberg beim 0:0 ungeschlagen. Mit sieben Punkten entschied am Ende lediglich das bessere Torverhältnis zugunsten des FSV Glückauf Brieske/Senftenberg.

Enges Teilnehmerfeld

Der TSV Grünewalde startete mit einem torlosen Remis gegen die BASF Sportgruppe, musste sich anschließend jedoch der BSG Chemie Schwarzheide mit 1:3 und dem FSV Glückauf Brieske/Senftenberg mit 0:4 geschlagen geben. Die BASF Sportgruppe blieb nach dem 0:0 zum Auftakt auch gegen Brieske/Senftenberg (0:1) und Schwarzheide (2:4) ohne weiteren Punktgewinn. Beide Turniere waren geprägt von umkämpften Begegnungen und sorgten für gelungene Spiele beim Fußballwochenende in Schwarzheide.

>>> Hier geht es zum Spielplan und zu den Ergebnissen des Ü35-Turniers.