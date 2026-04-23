Kosovas wohl letzte Chance – Derbys in Ettmannsdorf und Tegernheim

Etzenrichts Spielertrainer Andreas Wendl (Mitte) kann seiner Mannschaft am Wochenende wegen einer Rippenprellung nicht selbst helfen. – Foto: Paul Hofer

Crunchtime in der Landesliga Mitte! Nur noch vier Spieltage stehen aus. Viele Mannschaften haben kräftezehrende Englische Wochen hinter sich. Unvermeidlich, dass sich aus diesem engmaschigen Takt und der Belastung personelle Probleme ergeben können. Unter anderem die Trainer des SV Schwandorf-Ettmannsdorf und des ASV Burglengenfeld müssen fürs anstehende Landkreis-Derby kräftig improvisieren. Auch den TB 03 Roding oder den SV Etzenricht plagen größere Personalsorgen. Etzenrichts Abteilungsleiter Manfred Herrmann weist aus aktuellem Anlass auf die Anforderung für seine Kicker hin und stellt fest: „Es sind an diesem Wochenende, einschließlich unserem Termin an der Donau bei Kosova Regensburg, mittlerweile sieben Pflichtspiele, die unsere Mannschaft in netto nur 23 Tagen im April bestreiten muss. Das nennt man dann Amateurfußball...“ Angesprochener FC Kosova genießt am Sonntag Heimrecht und ist als Tabellenletzter zum Siegen verdammt. Neben dem Derby in Schwandorf steigt vor den Toren Regensburgs ein weiteres Lokalduell. Am Samstag prallen der FC Tegernheim und der TSV Bad Abbach aufeinander. Den 31. Spieltag eröffnet am Freitagabend der 1. FC Bad Kötzting mit einem Heimspiel gegen Dingolfing.



Christian Ranzinger (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „Wir müssen wieder ein anderes Gesicht zeigen als gegen Teisbach. Zu Hause bekommen wir es mit einem sehr guten Landesligisten zu tun, der im neuen Jahr erst ein Spiel verloren hat. Dementsprechend stellen wir uns auf eine sehr schwierige Aufgabe ein. An dem Tag muss für uns alles passen, wenn wir erfolgreich sein wollen.“



Personalien: Hinter dem Mitwirken von Christoph Schwander und Simon Schneider steht ein dickes Fragezeichen. Ungewiss ist auch, inwieweit Stammkeeper Tobias Vogl fit sein wird. Gleiches gilt für Felix Baumann.







Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): „Bad Kötzting hat eine gute Mannschaft und eine klare Spielidee. Wir müssen in allen Bereichen voll auf der Höhe sein, um diese anspruchsvolle Auswärtsaufgabe meistern zu können. Ziel ist es selbstverständlich, etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen. Die Mannschaft liefert seit Wochen konstant ab und dafür gebührt ihr ein großes Lob, denn die personelle Lage ist seit geraumer Zeit wieder mal alles andere als rosig.“



Personalien: Denis Heinz verletzte sich vor dem Heimspiel gegen Ettmannsdorf im Training am Sprunggelenk und für den Defensiv-Allrounder ist die Saison womöglich gelaufen. Max Wilhelm plagt sich mit muskulären Problemen herum und sein Einsatz steht daher auf der Kippe. Zumindest kehren mit Korbinian Stuckenberger und Tim Justvan zwei zuletzt fehlende Akteure wieder ins Aufgebot zurück. Weiter keine Optionen sind Christoph Laimer, Lukas Hochstetter, Andreas Eglseder, Marco Beck, Lucas Stachowski und Lukas Berleb.













Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „Mit Seebach erwarten wir am Wochenende eine Top-Mannschaft in Top-Form, die in allen Mannschaftsteilen richtig gut besetzt ist und mit Sicherheit beflügelt vom Ergebnis am Dienstag sein wird. Unterm Strich eine richtig interessante Aufgabe für uns.“



Personalien: Es steht der gleiche Kader wie zuletzt gegen Roding zur Verfügung.





Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): „In Luhe-Wildenau werden wir eine ähnlich gute Mannschaftsleistung wie unter der Woche gegen Landshut brauchen. Ein Gegner, der vor allem in der Offensive viel Qualität hat. Wenn wir dem Tabellenführer auf den Fersen bleiben wollen, brauchen wir drei Punkte. Die zu holen, wird ein hartes Stück Arbeit.“



Personalien: Jonas Brunner ist am Sprunggelenk verletzt, musste bereits am Dienstag passen und wird auch dieses Mal höchstwahrscheinlich nicht mitwirken können.









Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Grundsätzlich ist es sehr schade, dass die aktuelle Personalmisere und das Priorisieren der zweiten Mannschaft unsere Bilanz zum Ende der Saison etwas verfälschen. Schade ist es auch, dass so das Derby gegen Burglengenfeld etwas in den Hintergrund rückt, da wohl auch der Gast den ein oder anderen angeschlagenen Spieler zu verkraften hat. Gerne erinnern wir uns aber an das Hinspiel. In einer schlechten Saisonphase der Hinrunde konnten wir mit dem hart umkämpften Sieg den sogenannten Turnaround schaffen. Nicht zuletzt aus diesem Grund gehen wir absolut positiv und voller Vorfreude in das Spiel am Samstag vor heimischen Publikum. Wir wollen auch nicht jammern, und jeder Spieler der auf den Platz steht, wird versuchen an sein Maximum zu kommen. Das ist auch nötig, wenn wir die Punkte in Ettmannsdorf behalten wollen. Ich habe großen Respekt vor der Arbeit von meinem Trainerkollegen Erkan Kara. Er hat es geschafft, den ASV Burglengenfeld zu einer Spitzenmannschaft der Landesliga Mitte zu formen. Trotz alles Voraussetzungen beider Mannschaften erwarte ich ein tolles Spiel, ohne viel Druck auf beiden Seiten.“



Personalien: Der Kadersituation ist weiterhin sehr angespannt. Alle angeschlagenen Spieler setzten in dieser Trainingswoche aus, mit der Hoffnung, dass der ein oder andere dadurch bis Samstag wieder einigermaßen spielfähig ist. Neben Tobias Bernkopf und Felix Wifling wird nun auch für Maximilian Bauer das vorzeitige Saisonende eintreten. Beim letzten Spiel erlitt er einen Muskelbündelriss im Oberschenkel.





Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): „Es treffen zwei Landkreis-Mannschaften aufeinander, die seit geraumer Zeit extreme Personalthemen haben. Dennoch stehen beide Mannschaften nicht einfach so tabellarisch in guten Positionen, sondern weil beide eine gewisse Breite in ihrem Kader zu bieten haben, auch wenn hier mittlerweile das Maximum an verletzten Spielern erreicht ist. Heißt für mich: Ich erwarte eine starke Ettmansdorfer Mannschaft, die unseren aktuellen Punktestand auf den Prüfstand stellen wird. Wir wollen unsere Kompaktheit und unsere gute Struktur aus dem Vornbach-Spiel ins Derby transportieren. Die gezeigte Leistung im Training hatte ebenfalls Derby-Charakter und stimmt mich positiv. Wir wollen ein gutes Auswärtsspiel liefern und zu Punkten kommen. In einem Derby am besten immer dreifach, nur das schmeckt am Ende des Tages!“



Personalien: Niklas Jürss und Tobias Wunderle könnten in den Kader zurückkehren. Mittelfeldmann Nico Käufer hingegen hat sich im Vornbach-Spiel eine Mittelfußfraktur zugezogen und fällt sicher für die restliche Saison aus.







Burglengenfelds Top-Torjäger Leopold Knauer (rechts) trifft am Samstag auf seine künftigen Mitspieler. – Foto: Dominik Adlhoch







Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr FC Tegernheim Tegernheim TSV Bad Abbach Bad Abbach 15:00 PUSH



Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): „Es ist ein Derby und von daher ist von Haus aus eine gewisse Brisanz drin. Für uns geht es um ganz wichtige Punkte, die wir noch für den Klassenerhalt brauchen. Gleichzeitig wissen wir, dass Bad Abbach eine sehr solide Saison spielt. Unsere letzten Ergebnisse waren meist nicht positiv. Dementsprechend wollen wir die Punkte in Tegernheim lassen und werden dafür alles raushauen.“



Personalien: Der finale Spieltagskader entscheidet sich erst kurzfristig. Kapitän Maximilian Wasmeier, Tobias Schwarzmeier und Tobias Rieger sind angeschlagen. Hinzu kommen zwei erkrankte Spieler.





Simon Sigl (Trainer TSV Bad Abbach): „Tegernheim heißt Derby, also ist es für uns ein besonderes Spiel, auf das ich mich richtig freue. Der Gegner hat zuletzt in einem für sie wichtigen Spiel deutlich gewonnen. Daher sind wir gewarnt. Unser Ziel ist jedoch ganz klar ein Auswärtssieg, um nach den vielen Unentschieden in den letzten Wochen den Klassenerhalt auch rechnerisch endgültig fix zu machen.“



Personalien: Patrick Lang und Fabian Pfann haben sich zurückgemeldet. Dafür muss Jonas Wich ersetzt werden. Ob Lukas Zeitler und Justin Bolfrey einsatzfähig sein werden, ist noch unklar.









Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): „Nach zwei Auswärtsspielen freuen wir uns auf das Heimspiel gegen Roding und wollen die Punkte in Vornbach behalten. Der Gegner braucht jeden Zähler und wird dementsprechend auftreten – wir sollten auf jeden Fall gewarnt sein.“



Personalien: Die Lage entspannt sich wieder etwas, da die Rotsperre von Quirin Bruckbauer abgelaufen ist und auch Thomas Pfandl, Florian Kimberger und wahrscheinlich auch Kapitän Daniel Fuchs wieder auflaufen können.





Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Trotz der prekären personellen Lage treffen wir auf einen Gegner, dem es ähnlich geht wie uns. Noch dazu hatte Vornbach unter der Woche das weite Auswärtsspiel in Lam. Nichtsdestotrotz wissen wir, welche Qualität in der Truppe von Heiko Schwarz steckt – vor allem mit den vielen Heimfans im Rücken. Uns werden die aktuellen Punkte nicht reichen und so müssen wir noch unbedingt punkten, um Teisbach auf Distanz zu halten.“



Personalien: Dem Turnbund steht an der österreichischen Grenze nur ein Rumpfkader zur Verfügung. Zu den bisherigen Ausfällen gesellen sich zwei Offensivspieler: Yusuf Babat, der in seiner türkischen Heimat weilt, und Josef Fisch aufgrund einer offenen Wunde am Fuß. Zudem ist Verteidiger Moritz Grünig beruflich verhindert. Der Einsatz von Christian Heimerl steht wegen Krankheit auf der Kippe.









Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Wir wollen unsere Heimserie ausbauen und erfolgreich in unsere letzte Englische Woche starten. Dass wir uns mit Passau einem sehr unbequemen Gegner stellen müssen, zeigen die vergangenen Aufeinandertreffen.“



Personalien: Lediglich Simon Loderbauer muss ersetzt werden.





Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): „Wir reisen zu einer Top-Mannschaft der Landesliga und wissen um die Schwere der Aufgabe. Uns ist bewusst, dass uns in Lam eine große Herausforderung erwartet. Gleichzeitig haben wir mit den zwei Siegen zuletzt viel Selbstvertrauen getankt und fahren mit dem Ziel dorthin, etwas Zählbares mitzunehmen.“



Personalien: Gegenüber der Vorwoche ist immerhin Co-Spielertrainer Walter Kirschner wieder an Bord.







So., 26.04.2026, 15:00 Uhr FC Kosova Regensburg FC Kosova SV Etzenricht Etzenricht 15:00 PUSH



Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „Wir wollen das Heimspiel gegen Etzenricht gewinnen. Alles andere ist für uns eigentlich nichts wert. Noch ist für uns alles drin. Aus den nächsten vier Spielen brauchen wir mindestens sieben Punkte, wenn die Konkurrenten nicht punkten. Aufgeben wollen wir nicht.“



Personalien: Defensivmann Tomas Zisopoulos hat seine Verletzung auskuriert und ist wieder an Bord.





Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): „Wir müssen jetzt erst einmal unsere Wunden lecken nach dem intensiven Match Mitte der Woche. Grundsätzlich haben wir vor, dass wir nachlegen, auch wenn wir wissen, dass es schwer wird. Ich vertraue auf die Jungs, die bis Sonntag wieder einsatzfähig sind.“



Personalien: Der erst wiedergenesene Spielercoach Andreas Wendl fällt mit einer Rippenprellung erneut aus, ebenso Stammkeeper Dominik Pautsch und Stürmer Johannes Janker (nach OP). Noch nicht einsatzfähig sind Jannik Herrmann, Deniz Bock und Ben König. Zurückkommen könnten Max Herrmann und Bastian Strehl.





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Sa., 25.04.2026, 15:30 Uhr SSV Eggenfelden Eggenfelden SpVgg Landshut SpV Landshut 15:30 live PUSH



