Kosova zurück auf der Eins, Neutraubling ärgert sich Ersatzgeschwächte Neutraublinger schlagen sich wacker – Eine Szene entscheidet das Spiel

Mit Blick auf die Tabelle schienen die Rollen klar verteilt. Wer allerdings eine Machtdemonstration der Kosovaren erwartete, hatte sich getäuscht. Trotz eines halben Dutzends Ausfälle hielt Neutraubling vor den 100 Zuschauern im Sportpark gut mit. Erst Besmir Arifaj trug sich in Minute 36 in die Torschützenliste ein. Nach einem Freistoß ließ der Edeltechniker einige Abwehrspieler alt aussehen und schoss ein. „Die Situation war für uns sehr unglücklich. Kurz zuvor kassierte Maximilian Hylla aus unerfindlichen Gründen eine Zeitstrafe“, ärgert sich TSV-Abteilungsleiter Alexander Eirich. Schiedsrichter Tobias Späth belegte kurz nach dem Tor mit Mato Hasa (38.) auch einen Kosova-Akteur mit einer Zehn-Minuten-Strafe.



Neutraublings Trainer Marc Müller, der erstmals in dieser Saison von Beginn an auflaufen musste, motivierte seine Mannschaft zur Pause nochmals. Auch der zweite Spielabschnitt war relativ ausgeglichen. Die beste TSV-Chance vergab Arthur Mendes da Silva, dessen Schuss FC-Keeper Andi Xhixha gerade noch um den Pfosten brachte (59.). TSV-Torwart Edis Edis Rahimic hielt zudem kurz vor Schluss einen Foulelfmeter von Mateo Hasa.



Kosovas sportliche Leiterin Nicole Seidl freute sich: „Mit Glück und Geschick brachten wir den Vorsprung über die Zeit.“ Auf der anderen Seite ärgerte sich Alexander Eirich: „Ein Remis wäre möglich und auch verdient gewesen. Den Unterschied machte eine einzige Situation.“ Netter Nebeneffekt für die Regensburger: Weil es für den TV Parsberg tags darauf in Bach nur zu einer Nullnummer reichte, erobert der FCK die Tabellenführung zurück.