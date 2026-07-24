Kosova zieht um – Riedenburg sieht Neulingsduell

Tim Schmidt (am Ball) und der FC Viehhausen stehen in Roding vor einer hohen Auswärtshürde. – Foto: Felix Schmautz

Rein geht's in den 2. Spieltag der Bezirksliga Süd! Am Samstagnachmittag steht der TB/ASV Regenstauf, der weiterhin ohne Cheftrainer unterwegs ist, vor einer hohen Auswärtshürde. Die „Blitzer“ müssen sich mit dem offensivstarken FC Raindorf auseinandersetzen. Der neuformierte VfB Bach tritt in Furth im Wald an. Hier treffen zwei Verlierer des ersten Spieltags aufeinander. Zwei Auftakt-Gewinner messen am Sonntag an der Hatzengrün die Kräfte. Dort macht der TV Parsberg den Gastgeber für die SpVgg Hainsacker. Indes pochen der TV Riedenburg und der FC Oberhinkofen im Aufsteigerduell auf den ersten Punktgewinn der Saison. Erstmals Heimrecht genießen die beiden erfolgreich gestarteten Landesliga-Absteiger FC Kosova (gegen den Sportclub) und TB 03 Roding (gegen Viehhausen) – wobei die Regensburger auf ungewohntem Terrain unterwegs sind...

Samstag







Es ließ sich gut an für den BSC Regensburg! „Für uns war wichtig, dass wir positiv in die Saison starten. Das haben wir geschafft“, freute sich Coach Nizar Klica nach dem harterkämpften 3:2-Auswärtssieg beim Sportclub. Im Stadtduell konnte der BSC einen Rückstand umbiegen. Nachlegen möchten die Kicker vom Brandlberg am Samstagnachmittag, wenn der SV Breitenbrunn vorbeischaut. Die Gäste dürfen den Auftakt ebenfalls als „positiv“ deklarieren. Auch wenn daheim gegen Raindorf (2:2) am Ende „nur“ ein Punkt heraussprang, so kann auf die gezeigte Leistung – vor allem im zweiten Durchgang – definitiv aufgebaut werden. Auswärts möchte Breitenbrunn nicht leer ausgehen.







Dass die völlig umgekrempelte Mannschaft des VfB Bach Zeit braucht, war abzusehen. Schließlich machen nahezu alle Neuzugänge gerade ihre ersten Erfahrungen im Herrenfußball. Zum Saisonstart setzte es gegen Ramspau eine 0:3-Heimpleite. Nichtsdestotrotz sieht VfB-Trainer Thomas Seitz die Seinen auf dem richtigen Weg. Als Nächstes geht's für die stark verjüngte Bacher Mannschaft an die tschechische Grenze. Gegner ist der FC Furth im Wald. Die Drachenstädter standen zuletzt in Hainsacker mit leeren Händen da (0:1) und wollen nun vor heimischem Publikum die ersten Punkte einsacken. Hierfür ist insbesondere an der Konsequenz und Durchschlagskraft im Offensivspiel zu schrauben.







Interimsmäßig von Sven Hofmann und Sven Leppien trainiert, startete der TB/ASV Regenstauf mit dem anvisierten Heimdreier in die neue Spielzeit. Jedoch bedurfte es eines großen Kraftakts, ehe der 2:1-Sieg gegen Riedenburg unter Dach und Fach war. Der Aufsteiger hielt tapfer dagegen. Viel Arbeit wartet auf die „Blitzer“ auch am morgigen Samstag im Landkreis Cham. Ligawechsler FC Raindorf gilt als technisch versiert und besticht vor allem mit einer Top-Offensive. Demzufolge ist es ein echter Prüfstein für den Vorjahresdritten aus Regenstauf. Letztes Wochenende reichte es für die heimische Pittoni-Elf nur zu einem umkämpften 2:2 in Breitenbrunn.









Sonntag





So., 26.07.2026, 14:00 Uhr TV Riedenburg Riedenburg FC Oberhinkofen FC Oberhinkofen 14:00 live PUSH



Die Schulsportanlage in Riedenburg ist Schauplatz eines Aufsteigerduells. Hüben wie drüben wird der erste Punktgewinn herbeigesehnt. Die Hausherren lieferten zuletzt in Regenstauf eine gute Partie ab. „Trotz der Niederlage zum Bezirksliga-Start haben wir uns teuer verkauft. Es war ein guter Start und ich hoffe, dass wir nächste Woche die ersten Punkte einfahren können“, ließ TVR-Trainer Andreas Schäffer verlauten. Ihre Heimpremiere feiern die Altmühltäler gegen den FC Oberhinkofen. Dieser ging beim ersten Bezirksligaspiel der Vereinsgeschichte zwar noch leer aus (2:4 gegen Parsberg), dennoch gab es auch positive Erkenntnisse. Wichtig wird diesmal sein, keine Anfangsnervosität zuzulassen und in den entscheidenden Momenten kühlen Kopf zu bewahren. Wer erbeutet die ersten Punkte im neuen Terrain?





So., 26.07.2026, 14:00 Uhr TV Parsberg TV Parsberg SpVgg Hainsacker Hainsacker 14:00 PUSH



Der Bann ist gebrochen! Beim 1:0 gegen Furth im Wald feierte die SpVgg Hainsacker endlich den lange ersehnten ersten Heimsieg im Jahr 2026. Torschütze des „goldenen“ Tores war Neuzugang Fabio Flauger. Zu bemängeln war lediglich die Chancenauswertung. Daran arbeiten die Mannen von Trainer Jürgen Schneider, die vor einer schweren Auswärtsaufgabe stehen. An der Parsberger Hatzengrün hängen die Trauben hoch. Der TVP geht mit dem 4:2-Auftaktsieg gegen Oberhinkofen im Rücken ins erste Heimspiel. Freilich soll bestenfalls gleich der nächste Dreier herausspringen. Verzichten muss TV-Übungsleiter Pollakowski auf Andreas Stark, der sich kurz vor Schluss eine unnötige Rote Karte einhandelte.





So., 26.07.2026, 14:00 Uhr SpVgg Ramspau Ramspau FC Ränkam FC Ränkam 14:00 PUSH



Eine Tabelle zum Einrahmen: Nach dem ersten Spieltag grüßt die SpVgg Ramspau von der Tabellenspitze. Natürlich kaum aussagekräftig – und doch dürfte der 3:0-Erfolg in Bach den Romminger-Schützlingen Rückenwind geben für die nächsten Aufgaben. Mit dem FC Ränkam hatten die Grün-Weißen bis dato keine Schnittpunkte. Eine Ausnahme gibt es aber: Vor zwei Jahren gewann Ramspau ein Relegationsspiel gegen Ränkam mit 2:1, stieg wenige Tage später in die Bezirksliga auf. Für den FC ging's dagegen in die Kreisliga runter. Eine kleine Rechnung haben die Gäste also noch offen mit dem kommenden Gegner. Hatte der Aufsteiger im letztwöchigen Derby gegen Roding (0:1) noch nicht das Spielglück auf seiner Seite, will er dieses jetzt erarbeiten. Kämpferisch war das top und jetzt will man sich mit den ersten Zählern belohnen.







Auf ungewohntem Terrain bestreit der FC Kosova seine erstes Saisonheimspiel. Das Stadt-Derby gegen den SC Regensburg wird auf der Bezirkssportanlage Ost ausgetragen. Von diesem Umzug möchte sich der Landesliga-Absteiger unbeeindruckt zeigen. Es gilt nachzulegen. Vor Wochenfrist bescherte der starke Jurgen Sina dem FC Kosova mit einer feinen Einzelaktion den späten Auswärtsdreier in Viehhausen. Und der Sportclub? Auf den Wiederaufsteiger wartet nach der knappen Niederlage gegen den BSC „nun die harte Realität der neuen Spielklasse“, wie Sportlicher Leiter Thomas Karl festmachte. Kann das Michalka-Ensemble im nächsten Stadtduell erstmals punkten?





So., 26.07.2026, 17:00 Uhr TB 03 Roding TB Roding FC Viehhausen Viehhausen 17:00 PUSH



Das war ein hartes Stück Arbeit! Dem TB 03 Roding sollte am ersten Spieltag ein Elfmetertor zum Triumph über Ränkam reichen. Unverdient war er Sieg aber nicht, weil die Mannschaft von Coach Andy Klebl den Kampf annahm. Ähnliches wird von Steinhauer, Salla & Co. am Sonntag erwartet. Zu Gast am Esper ist der FC Viehhausen. Dieser konnte sich gegen Kosova nicht für eine klare Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit belohnen und bekam kurz vor Schluss des Todesstoß versetzt. Dementsprechend reist die Zani-Elf mit einer Portion Wut im Bauch an. Es ist von einem engen Spiel auszugehen.