Kosova weiter – TuRU 80 und SG Unterrath scheitern

Die Wiederauferstehung eines Torjägers und zwei weitere Überraschungen – auch die letzten drei Viertelfinalspiele um den Kreispokal Düsseldorf hatten am Mittwochabend Einiges zu bieten. Letztlich zog mit dem FC Kosova nur einer von drei Landesligisten in die Runde der letzten Vier ein.

Und beim 4:3-Sieg über den Bezirksligisten CfR Links hatte allen voran der dreifache Torschütze Fatlum Ahmeti seine Füße im Spiel. Der 33-Jährige, der unter Ex-Coach Alfonso Del Cueto nur noch eine Nebenrolle spielte, scheint unter dessen Nachfolger Ibo Cöl also wieder aufzublühen.

Ob Kosovas Ligarivalen TuRU 80 ein Ahmeti in der Partie beim Lohausener SV zum Weiterkommen gereicht hätte, ist müßig zu spekulieren. Fest steht jedoch, dass einen Tag nach der SG Unterrath (0:3 beim DSC 99) auch die Oberbilker gegen einen klassentieferen Kontrahenten die Segel streichen mussten. Beim Lohausener SV rettete sich die favorisierte Elf von Francisco Carrasco nach Rückstand (Patrick Frymuth, 26.) durch einen späten Treffer des in der Liga gesperrten, aber im Pokal spielberechtigten Abwehrchefs Daniel Rey Alonso (90.)zunächst noch in die Verlängerung. Im Elfmeterschießen aber behielt der LSV trotz eines Fehlschusses von Marvin Klimas mit 5:4 die Oberhand, weil die Gäste gleich zwei Versuche vergaben.

LSV knapp weiter

Für den stark ersatzgeschwächten LSV war der Einzug ins Halbfinale Balsam auf die geschundene Seele, nachdem die Elf von Nikos Tsakiris in der Liga gleich fünf Niederlagen in Folge kassierte. „Was die Jungs geleistet haben, verdient allergrößten Respekt. Ich hatte gerade einmal zehn Feldspieler aus den eigenen Reihen zur Verfügung und ansonsten nur Spieler aus der zweiten Mannschaft auf der Bank“, betonte der Coach.

Der aufopferungsvolle Kampf wurde mit der vorzeitigen Qualifikation für den Niederrheinpokal 2026/2027 belohnt. Soweit wollte Nikos Tsakiris aber noch gar nicht blicken. Vielmehr hatte der 43-Jährige das Kreispokalfinale im Blick, das in diesem Jahr ausgerechnet auf der Anlage am Neusser Weg in Lohausen stattfinden wird.

„Man hat nicht oft die Chance, ein Finale auf eigenem Platz bestreiten zu dürfen. Wir sind jetzt nur noch einen Schritt davon entfernt und wollen diesen nun natürlich noch gehen“, eröffnet Tsakiris. Auf dem Weg zum Endspiel daheim muss Lohausen „nur“ noch die Spielvereinigung Hilden 05/06 aus dem Weg räumen. Der einzig verbliebene A-Kreisligist im Wettbewerb kegelte am Mittwoch die TSV Eller 04 mit 4:1 raus und sorgte damit für die dritte große Überraschung im Viertelfinale.