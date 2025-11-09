Kosova verliert gegen Vorletzten, Solinger Spitzenduo wiedervereint

Hinter Tabellenführer 1. Spvg Solingen-Wald 03 verschob sich einmal mehr viel. Der Primus erledigte seine Hausaufgaben gegen den TVD Velbert mit einem Fleißsternchen, dahinter folgt DV Solingen als neuer/alter Tabellenzweiter. Der FC Kosova Düsseldorf musste sich unterdessen durchaus überraschend mit 0:3 gegen den Vorletzten VfB Hilden II geschlagen geben. Im Tabellenkeller sammelte auch der FC Remscheid drei wichtige Zähler.

Die anfängliche Führung durch Johannes Minkiti (32.) währte nur kurz, im zweiten Durchgang drehte der SCK die Partie komplett zu seinen Gunsten und konnte trotz knapp 20-minütiger Unterzahl nach dem Platzverweis für Bryan Schomann (71.) die drei Punkte über die Bühne bringen. Für die Mannschaft von Lennart Ingmann lohnt sich vor dem Sonntag auch ein Blick aufs Tableau. Der SCK hat einen ordentlichen Satz auf Rang zwei gemacht, dürfte aller Voraussicht nach aber von einigen Kontrahenten eingesammelt werden.

Wer Solingen im Namen trägt, findet seinen Spaß in der Landesliga. Neben dem Spitzenduo kommt nämlich auch der TSV Aufderhöhe immer besser an. Den anfänglichen Rückstand durch Furkan Kücüktireli drehten die Hausherren mit einem schnellen Doppelschlag durch Jan Niklas Tkacik (22.) und Marcel Gerasch (25.). Einen Vorsprung, den die Mannschaft von Nils Esslinger nicht mehr aus der Hand geben sollte.

Gegen die eigentlich im Aufwind befindlichen Wülfrather reichte dem ASV ein Treffer von Janpeter Zaum (35.), um weiter oben dranzubleiben. Für das Team von Volker Hansen ist es auch ein wichtiger Erfolg fürs Gemüt, durchlief man noch einen grundsätzlich eher durchwachsenen Oktober und ist nun wieder mittendrin unter den Top-Teams.

Nach spielerisch-kämpferisch ordentlichem Auftakt geriet der FCR schon früh auf die Siegerstraße. Lukas Sola belohnte die Hausherren mit einem platzierten Abschluss zur Führung (12.). In der Folge bewies die Mannschaft von Björn Joppe Nehmerqualitäten und brachte den knappen Vorsprung ins Ziel. Der erste Nicht-Abstiegsplatz ist damit nur noch drei Punkte entfernt. Der Coup gegen den Oberliga-Absteiger kann für die kommenden Wochen zusätzliches Selbstvertrauen generieren.

Nach dem Sieg im Topspiel aus der Vorwoche schaut Amern nun schon wieder in die Röhre. Dabei durften die VSF nach dem zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer von Toya Okada (72.) noch einmal hoffen, doch mehr sollte nicht herausspringen. Da sich Misserfolge im oberen Teil der Tabelle weiterhin deutlich bemerkbar machen, rutscht Amern für den Moment drei Platzierungen nach unten.

Unterrath liegt dem DV. So scheint es zumindest nach dem vierten Sieg in Folge gegen die SGU. Dem frühen Rückstand durch Ilias El Joudi (7.) mussten die Gäste dem Großteil des Spiels hinterherlaufen, so hatte auch der Treffer zum 2:0 von Eray Yigiter (74.) - der zweite Treffer aus den vergangenen drei Auftritten des Youngsters - nur kurz Bestand, da Oluremi Williams per Strafstoß prompt wieder ausglich (76.). In der Schlussphase machte schließlich Topscorer Tuncay Altuntas den Deckel drauf (90.)

Nachdem Gnadental in der Vorwoche noch den Last-Minute-Treffer gegen Primus Solingen-Wald zum 2:3 schlucken musste, drehten die Schützlinge von Sebastian Michalsky den Spieß in Velbert um. Marco Lüttgen, der die Gäste schon mit 1:0 in Führung brachte (56.) rettete dem Aufsteiger mit seinem Treffer zum 2:2 immerhin noch einen Zähler (90.).

Nach dem ersten Saisonsieg in der Woche zuvor, wurde das Tabellenschlusslicht nun unsanft wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Ohnehin erwartete den TVD mit dem Tabellenführer ein ganz anderes Kaliber, doch dieser zeigte den grundsätzlich unterlegenen Gästen keine Gnade, schraubte in der zweiten Hälfte das Ergebnis noch in die Höhe, beließ es aber immerhin beim einstelligen Sieg.

Mit der Niederlage gegen das Tabellenschlusslicht im Gepäck sprach eigentlich herzlichst wenig für die Hildener. Doch auf heimischem Geläuf drehte der VfB zum Ende der ersten Hälfte einfach mal auf, schenkte dem favorisierten FC Kosova unter anderem mit einem Doppelpack von Abdelilah Zarok (26., 37.) drei Treffer in kürzester Zeit ein. Was auf dem Papier also nach einer klaren Angelegenheit aussah, wurde stattdessen zu einem empfindlichen Nackenschlag für Kosova. SC Kapellen-Erft – Victoria Mennrath 4:1

SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Yannik Ebert (49. Bryan Schomann), Thomas Lavia, Jan Lukas Nosel, Luca Tim Jerz, Luis Giesen, Alexander Fuchs (73. Efe Özen), Hiroya Suguro (73. Justin Schiffer), Kazuki Hayashi (81. Leonard Lekaj), Nils Mäker, Leo Stegner (68. Janis Waffenschmidt) - Trainer: Lennart Ingmann

Victoria Mennrath: Simon Littges, Konstantin Xenidis, Philipp Preckel, Jacob Küppers (81. Erjon Duriqi), Sefa Caprak (66. Lukas Heller), Noah Kubawitz, Alex Alexandrov (63. Oliver Krüppel), Wadim Kuliew, Moussa Coulibaly (81. Vasiko Gogolidze), Johannes Minkiti - Trainer: Marc Trostel

Schiedsrichter: Gerrit Wiesner (Duisburg) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Johannes Minkiti (32.), 1:1 Nils Mäker (42.), 2:1 Leo Stegner (47.), 3:1 Leo Stegner (58.), 4:1 Alexander Fuchs (70.)

Rot: Bryan Schomann (71./SC Kapellen-Erft/)



VfB 03 Hilden II – FC Kosova Düsseldorf 3:0

VfB 03 Hilden II: Michael Miler, Koray Temiz (81. Tarique Maurice Hurd), Azad Sari (80. Tymoteusz Konrad Szymanski), Yavuz Erdogan, Ercan Akhan, Armend Likaj (70. Josip Bilac), Abdelilah Zarok, Amine Feldaoui (51. Brandon Gjikani), Yusuke Okuda, Emmanuel Yeboah (87. Kadir Vatanel) - Trainer: Koray Sakacali

FC Kosova Düsseldorf: Enea Koliçi, Taira Tomita, Besim Fazlija, Blerton Muharremi, Leon Azemi, Lejs Zenuni (44. Adem Saidi), Agan Ljeza, Egzon-Baijram Zendeli (46. Kaito Kajitani), Qlirim Koshtanjeva (67. Astrit Hyseni), Roman William Callan - Trainer: Alfonso del Cueto

Schiedsrichter: Giuliano Crisopulli - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Azad Sari (26.), 2:0 Abdelilah Zarok (37.), 3:0 Abdelilah Zarok (41.)



FC Remscheid – SC Union Nettetal 1:0

FC Remscheid: Maurice Horn, Finn Belzer (26. Leonhard Fronia), Niklas Burghard, Jan Nsu Kayala, Antonio Zupo, Dominik Heinen, Koya Shirahata, Furkan Tasdemir (82. Siyamend Alo), Luka Sola, Andrii Pedchenko, Stanislao Apicella (90. Furkan Asut) - Trainer: Björn Joppe

SC Union Nettetal: Moritz Kosfeld, Florian Wilhelm Wolters (61. Noel Gergorec), Florian Heise, Luka Drca, Pascal Schellhammer, Leon Chuontu Tumbarinu, Mats Platen (58. Archil Ismail), Chisato Suda, Nico Zitzen, Tomi Alexandrov, Branimir Galic - Trainer: Kemal Kuc

Schiedsrichter: Simon Breuer - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Luka Sola (12.)



1. FC Wülfrath – ASV Einigkeit Süchteln 0:1

1. FC Wülfrath: Marvin Oberhoff, Maik Bleckmann, Lukas Trier, Takamasa Kaneko, Giuseppe Raudino, Robin Köhler (62. Ryo Matsutaka), Florian Schikowski, Jacob Sami Jawad, Youssef El Boudihi (62. Stefan Okkert), Gian-Luca Bühring, Athanasios Xiros - Trainer: Joscha Weber

ASV Einigkeit Süchteln: Elvedin Kaltak, Maurice Bock, Toni Weis, Philipp Kremer (75. Leo Heinrich Rennett), Luca Mikail Kovacevic, Lennart Mehler, Paul Fröhling, Felipe Burkhardt, Janpeter Zaum (81. Lennard Brüster), Leon Falter (87. Batuhan Arslanoglu), Leonit Popova (90. Justus Küpper) - Trainer: Volker Hansen

Schiedsrichter: Ergün Martini (Duisburg) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Janpeter Zaum (35.)



SC Velbert – DJK Gnadental 2:2

SC Velbert: Joel Lanz, Robin Strohmenger, Niklas Strauch, Marc Aaron Kleiner, Sandro Dückers, Laurens Bock, Phil Pape (61. Naoufal El Hamdani), Moritz Overfeld, Mariano-Valerio Manno, Jovan Gudalovic (84. Mika Collin Etienne Höhl), Prosper Malua-Kikangila (61. Linus Kaminski) - Trainer: Christian Britscho

DJK Gnadental: Nico Bayer, Leon Borkowski, Stephan Wanneck, Marc Pfeil (82. Malte Hauenstein), Steven Dyla, Marvin Meirich (72. Nico Kaufmann), Milos Jesic (68. Carl Mergenthal), Luca Save Spasovski (82. Silas Armah), Oliver Wargalla (89. Anas Lambrabti), Marco Lüttgen, Ibrahima Traoré - Trainer: Sebastian Michalsky

Schiedsrichter: Kai Schakowski (Essen) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Marco Lüttgen (56.), 1:1 Moritz Overfeld (59.), 2:1 Linus Kaminski (79.), 2:2 Marco Lüttgen (90.)



TSV Solingen – SSV Bergisch Born 2:1

TSV Solingen: Tobias Bergen, Nektarios Romas, Marcel Gerasch, Luis Reck, Niklas Paul Beckmann, Christian Krone, Alexander Klatt, Tom Gray (61. Justin Gregor Niedworok), Tim Schwarz (46. Cedric Kareem Ben Zid), Jan Niklas Tkacik (90. Torben Rüdingloh), Jasper Teske (82. Jannik Weber) - Trainer: Nils Esslinger

SSV Bergisch Born: Nicolas Edelmann, Marius Müller, Jan Luca Vom Stein, Furkan Kücüktireli, Ruben Schmitz-Heinen (46. Gloire Sunda), Julian Bernhard, Muhammet-Fathi Ödemis, Marvin Brüggehoff (73. Jonas Frank Niehues), Francesco Leonardo Di Donato (46. Lutonda Ntiti), Marvin Pak (84. Tarik Makkaoui), Germano Bonanno - Trainer: Tim Janowski

Schiedsrichter: Adrian Fuhrmann - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Furkan Kücüktireli (5.), 1:1 Jan Niklas Tkacik (22.), 2:1 Marcel Gerasch (25.)



TuRU Düsseldorf – VSF Amern 2:1

TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Daniel Rey-Alonso, Joshua Sumbunu (46. Liridon Salihu), Nico Wehner, Mykyta Kildiiarov, Amin Saouti, Emirhan Bülbül, Frederik Brünen, Macaulay Onyedikachi Nwulu, Sahin Ayas, Selcuk Yavuz (75. Melva Luzalunga) - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero

VSF Amern: Ilyas El Edghiri, Nick-Tijan Kleine, Louis Uhling (53. Lamin Fuchs), Shogo Taniguchi, Maximilian Gotzen, Selman Sevinc, Hajime Yokota, Johannes Hamacher, Malte Knop (53. Adam El Edghiri), Luca Dorsch (82. Niklas Thobrock), Toya Okada - Trainer: Willi Kehrberg - Trainer: Dennis Homann

Schiedsrichter: Bartosz Golonka - Zuschauer: 130

Tore: 1:0 Macaulay Onyedikachi Nwulu (38.), 2:0 Amin Saouti (67.), 2:1 Toya Okada (73.)



DV Solingen – SG Unterrath 3:1

DV Solingen: Danylo Zenikov, Kentaro Fukuta (46. Rafu Numakunai), Samir Azirar, Ilias El Joudi, Tuncay Muhammet Altuntas (90. Ahmet Gülmez), Kosei Fujita, Mehmet Zeki Tunc, Ali-Can Ilbay, Tarkan Türkmen (90. Salim El Fahmi), Gabriel Binga Pemba (59. Bilal El Ouamari), Riyan Khan (46. Eray Yigiter) - Co-Trainer: Abdelkarim Ifrassen - Trainer: Engin Kizilarslan

SG Unterrath: Max Möllemann, Michael Blum, Alexander Straeten (89. Basiru-Zachari Umaru), Aleksandr Rybakov, Oluremi Martins Williams, Ionas-Apostolos Frantzozas, Christian Bus, Ahmad Ali (63. Shunsuke Hidaka), Nicholas Farin Horn, Bünyamin Dogan (71. Nicola Sandor Karl Paradi), Elias Dian - Trainer: Deniz Aktag - Co-Trainer: Ismail Hajjam - Co-Trainer: Tarek Idris

Schiedsrichter: Philipp Heuser - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Ilias El Joudi (9.), 2:0 Eray Yigiter (74.), 2:1 Oluremi Martins Williams (76. Foulelfmeter), 3:1 Tuncay Muhammet Altuntas (90.)



1. Spvg. Solingen Wald 03 – TVD Velbert 9:0

1. Spvg. Solingen Wald 03: Eric Klaas, Klaus Duplex Songue (58. Vedran Beric), Leander Goralski, Edin Šehić (80. Gun-hyuk Go), Dylan Oberlies, Babacar M'Bengue, Niklas Noah Albrecht (68. Raul- Florin Ghite), Marco Donato Cirillo, Fabio Di Gaetano (68. Andre Maximilian Morzinietz), Nikolaos Skondras (58. Christos Liampos), Enes Topal - Trainer: Daniele Varveri

TVD Velbert: Fabian Müske, Marlon Braun, Soma Ando, Cedric Giesen, Jürgen Simon Sai, Heesang Yang (44. Nathanael-Victor Ndoyi), Joel Siragusano (46. Fauzani Issa Issaka), Jassim Tighadouini (61. Gibril Njie), Chahir Abu Khorma (28. Adams Kreuer), Takumi Ichikawa, Yamato Aoki - Trainer: Ilic Kandov - Trainer: Cihan Yildirim

Schiedsrichter: Timur Kaan Özcelik - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Enes Topal (9.), 2:0 Niklas Noah Albrecht (19.), 3:0 Enes Topal (39.), 4:0 Dylan Oberlies (54.), 5:0 Edin Šehić (60.), 6:0 Enes Topal (69.), 7:0 Enes Topal (74.), 8:0 Dylan Oberlies (85.), 9:0 Leander Goralski (90.)

Das sind die nächsten Spieltage

14. Spieltag

14.11.25 SC Union Nettetal - TSV Solingen

14.11.25 ASV Einigkeit Süchteln - VfB 03 Hilden II

16.11.25 VSF Amern - FC Remscheid

16.11.25 TVD Velbert - SC Velbert

16.11.25 SSV Bergisch Born - 1. FC Wülfrath

16.11.25 FC Kosova Düsseldorf - 1. Spvg. Solingen Wald 03

16.11.25 DJK Gnadental - SC Kapellen-Erft

16.11.25 Victoria Mennrath - DV Solingen

16.11.25 SG Unterrath - TuRU Düsseldorf



15. Spieltag

28.11.25 TuRU Düsseldorf - Victoria Mennrath

28.11.25 VfB 03 Hilden II - SSV Bergisch Born

30.11.25 FC Remscheid - SG Unterrath

30.11.25 SC Velbert - FC Kosova Düsseldorf

30.11.25 TSV Solingen - 1. FC Wülfrath

30.11.25 SC Union Nettetal - VSF Amern

30.11.25 DV Solingen - DJK Gnadental

30.11.25 SC Kapellen-Erft - TVD Velbert

30.11.25 1. Spvg. Solingen Wald 03 - ASV Einigkeit Süchteln