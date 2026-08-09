Kosova sticht in Unterzahl zu – Traum-Freistoß lässt SC jubeln Bezirksliga Süd, der Sonntag: Ramspau verliert „typisches 0:0-Spiel“ +++ Regenstaufer geben das Spiel trotz langer Überzahl aus der Hand von Florian Würthele · Gestern, 17:55 Uhr · 0 Leser

Ein tolles Freistoßtor von Konstantin Backes (links) bescherte dem SC Regensburg in Ramspau die Punkte. – Foto: Dominik Meier-Adlhoch

Was für eine Moral des FC Kosova: Trotz eines Blitz-Gegentores und eines Platzverweises nach einer halben Stunde, drehten die Regensburger das Heimspiel gegen den TB/ASV Regenstauf noch. Die Alikaj-Elf triumphierte dank zwei später Tore mit 2:1 und überholt damit die „Blitzer“ in der Tabelle.



Im zweiten Sonntagsspiel der Bezirksliga Süd sorgte ein traumhaftes Freistoßtor von Konstantin Backes für Jubelstürme beim SC Regensburg, der sich letztlich knapp mit 1:0 in Ramspau durchsetze. Kurz nach dem einzigen Tor des Tages vergaben die Gastgeber einen Elfmeter.



Martin Biersack (Sportlicher Leiter SpVgg Ramspau): „Ein typisches 0:0-Spiel – es wurde sich lange neutralisiert. Der SC erhielt ein Freistoß-Geschenk, der überragend versenkt wurde. Wir bekamen dann ein Elfmeter geschenkt, den wir nicht nutzen konnten. Wir haben dann aufgemacht, ohne nochmal zwingend zu werden. Der Gast kam noch zu Konterchancen. Am Ende ist die Niederlage verdient.“



Thomas Karl (Sportlicher Leiter SC Regensburg): „Ein verdienter Sieg dank einer starken zweiten Hälfte! Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit haben wir aufgrund einer Mehrzahl an Chancen am Ende verdient gewonnen. Bei einer besseren Chancenverwertung hätten wir das Spiel sogar noch frühzeitiger zu unseren Gunsten entscheiden können. Insgesamt war es eine richtig gute Mannschaftsleistung von uns. Diesen Schwung wollen wir unbedingt in die nächsten Spiele mitnehmen.“







Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg:) „Ein glasklarer Elfmeter führte zum 0:1. Danach sind wir immer noch nicht so richtig ins Spiel gekommen. Regenstauf hat gedrückt. Wegen einer Notbremse standen wir dann nur noch zu zehnt da. Zur Halbzeit haben wir taktisch umgestellt. Die Jungs haben es in der zweiten Halbzeit hervorragend gemacht. Ein Riesenkompliment an die Mannschaft. Man hat überhaupt nicht gemerkt, dass wir ein Mann weniger sind. Ein verdienter Sieg!“



Sven Hofmann (Interimstrainer TB/ASV Regenstauf): „Wir kamen überragend ins Spiel, verwandelten mit der ersten Aktion einen klaren Elfmeter. Fortan wollten wir erstmal gut gegen den Ball arbeiten und Kosova erarbeitete sich mehr Spielanteile. Im Anschluss an den Platzverweis schafften wir es in Überzahl nicht, unser Spiel durchzubringen. Dennoch bekamen wir es bis zum ersten Tor von Kosova gut verteidigt. Unsere spielerischen Akzente waren allerdings nicht so gegeben, wie wir es uns vorgestellt hatten. Wir kassierten zwei relativ identische Gegentore. Jeweils hatten wir über unsere rechte Seite keinen Zugriff und der Ball wurde zum zweiten Pfosten gespielt. Insgesamt haben wir leider nicht unser Spiel durchgebracht, das wir uns vorgestellt hatten.“



