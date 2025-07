Kosova-Stammspieler wechselt in ausländische erste Liga

Völlig unerwartet kommt der Abgang aus Sicht von Alili aber nicht: "Man sah, dass der Junge den professionellen Fußball vermisst. Er ist meistens eine Stunde vorm Training da gewesen und auch nach dem Training länger geblieben."

Im Herbst seiner Karriere zieht es Idrizi deshalb also noch ein Mal ins altbekannte Umfeld. Für KF Llapi verzeichnet er er sogar vier Einsätze in der Qualifikation für die Uefa Conference League. "Er ist in den Urlaub gefahren und hat dort ein gutes Angebot bekommen und hat uns das entsprechend mitgeteilt", berichtet Alili über das Zustandekommen des Transfers. "Wir als Verein sind glücklich, wenn man hört, dass ein Spieler, der seit zwei Jahren bei dir spielt, immer noch die Qualität hat, in der Superliga zu spielen. Das ehrt uns."

Neue Herausforderungen in der Transferplanung

Ohnehin musste der FC Kosova zur kommenden Saison einige personelle Lücken stopfen. Der Abgang von Idrizi fordert nun Nachschub auf der Innenverteidiger-Position. Aus dem derzeitigen Kader sind nur Zugang Blerton Muharremi und Besim Fazlija für die zentrale Abwehr vorgesehen: "In der Abwehr waren wir eigentlich ganz gut besetzt, doch Bujar hinterlässt jetzt eine sehr große Lücke. Wir werden nun versuchen, etwas zusammenzubasteln. Deswegen sind wir momentan auf der Suche, aber es wird nicht leicht, den Bujar zu ersetzen."

Zeitnah möchte der FC Kosova frische Zugänge präsentieren, rund einen Monat bleibt noch bis zum planmäßigen Ligaauftakt.