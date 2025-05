Kosova siegt 4:3 im Aufstiegs-Krimi

Verrückt! Nur so lässt sich beschreiben, was sich am Samstagnachmittag in Holzheim abspielte. Rund um das Landesliga-Topspiel zwischen der Holzheimer SG und dem FC Kosova herrschte im wahrsten Sinne des Wortes Ausnahmezustand auf der beziehungsweise rund um die Bezirkssportanlage an der Reuschenberger Straße.

Rund 1.500 Zuschauer sorgten nicht nur für akute Parkplatznot. Sie brachten auch die Verantwortlichen aus Holzheim auf der Anlage an Grenzen. Die für diese Partie vorgesehen Tickets waren schon kurz vor Anpfiff allesamt vergriffen. Und weil es an einer der Kassen kein Wechselgeld mehr gab, mussten einzelne Zuschauer kurzerhand zehn anstatt sieben Euro Eintritt zahlen.

Geärgert haben dürfte sich darüber am Ende des Tages niemand von ihnen. Denn die Partie war wirklich jeden einzelnen Cent wert. Nach einer scheinbar komfortablen 4:0-Führung geriet der FC Kosova noch einmal mächtig ins Zittern, rettete schlussendlich aber ein 4:3 über die Ziellinie und hat zwei Spieltage vor Saisonende plötzlich wieder alle Trümpfe im Aufstiegsrennen in der Hand.

Ein Spiel mit Höhen und Tiefen

Es hatte den Anschein, als seien beide Teams bestrebt gewesen, eine irre Saison mit Höhen und Tiefen noch einmal komprimiert in 90 Minuten zusammen zu fassen. Hier die Holzheimer SG, die vor der Saison als heißer Aufstiegsanwärter gehandelt wurde, dann zunächst krass enttäuschte, ehe sie sich in den vergangenen Wochen doch noch eindrucksvoll in der Spitzengruppe zurückmeldete. Da der FC Kosova, der über weite Strecken der Saison ein Muster an Konstanz war und als Aufsteiger schnurstracks Kurs auf den Durchmarsch in Richtung Oberliga hielt, bevor er in den letzten Wochen in den Krisenmodus schaltete. So schienen die Rollen vor der Partie klar zugunsten der Hausherren verteilt.

Doch der vor dem Anstoß mit dem Rücken zur Wand stehende FC Kosova schlug in seinem „Endspiel“ eindrucksvoll zurück. Während Holzheim zu Beginn noch den Ton angab, rissen die Gäste das Zepter nach zwanzig Minuten mit einem Traumtor an sich. Den „Chip-Ball“ von Mohamed Karma in den Holzheimer Strafraum bugsierte der einlaufende Arton Tolaj mit dem ersten Kontakt in artistischer und technisch höchst anspruchsvoller Manier über Johannes Kultscher hinweg ins Tor (20.).

Kosova muss am Ende zittern

Der Treffer hinterließ Wirkung beim Kontrahenten, der sich fortan defensiv extrem anfällig präsentierte. Max Stellmach erhöhte nach Flanke von Khalid Al-Bazaz umgehend auf 2:0 (22.) und war kurz nach der Pause nach einem weiten Torwartabschlag auch zum 3:0 zur Stelle (52.). Und als Kapitän Astrit Hyseni einen von Karma initiierten Konter zum 4:0 abschloss, schien die Messe frühzeitig gelesen (63.). Doch in der letzten Viertelstunde nahm die Begegnung dann doch noch einmal eine ungeahnte Dynamik auf.

Letztlich konnte Kosova froh sein, dass der Ex-Fortune Maurice Pluntke beim Stand von 1:4 einen Strafstoß an die Latte setzte (80.). Denn so richteten die beiden Holzheimer Treffer in der Nachspielzeit keinen Schaden mehr an.

Mit dem am Ende nicht unverdienten Erfolg zog Kosova in der Tabelle wieder am Konkurrenten vorbei auf Platz zwei und hat es zwei Spieltage vor Schluss selbst in der Hand, in die Oberliga aufzusteigen.Dafür müssen „nur“ noch zwei Siege über die abstiegsgefährdeten Klubs VSF Amern und SC Velbert her.