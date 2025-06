Kosova schnappt sich Mandela Singh-Sharpe

„Mit Rico standen wir bereits vor der abgelaufenen Saison in Kontakt, doch damals kam keine Verpflichtung zustande. Der Kontakt ist jedoch nie abgerissen und so entschieden wir uns nun, den Weg gemeinsam zu gehen“, ist der sportliche Kosova-Leiter Lum Gashi erfreut über die Zusage des Lockenkopfs. Der Funktionär beschreibt den Neuzugang in Kürze so: „Mit Rico kommt ein defensiver Spieler zu uns, der in Ettmannsdorf und Amberg bereits erste Landesliga-Erfahrung sammeln konnte.“



Mit dem kanadischen Fußballer setzt der FC Kosova auf internationale Verstärkung. Singh-Sharpe hat eine durchaus interessante Vita vorzuweisen. Als Mathematikstudent spielte er in der Heimat in verschiedenen Universitätsmannschaften für die „National Association of Intercollegiate Athletics” (NAIA). Später war er als Co-Kapitän auch in der League 1 Ontario, einer semiprofessionellen kanadischen Fußballliga, unterwegs. Im März 2024 kam Singh-Sharpe nach Deutschland und schloss sich zunächst dem TSV Neutraubling an. Es folgte der Wechsel zum SV Schwandorf-Ettmannsdorf, bei dem er acht Mal in der Landesliga Mitte zum Einsatz kam. Nach einem halben Jahr ging es für ihn weiter zum FC Amberg, für den er in der abgelaufenen Frühjahrsrunde neun Landesliga-Partien bestritt. Der 23-Jährige gilt als technisch feiner Fußballer mit guter Übersicht.



Für Singhs neue Mannschaft steht am kommenden Wochenende das erste Testspiel auf der Agenda. Im Vorbereitungsplan hat sich eine Änderung ergeben. Das Testspiel am Samstag gegen die U21 des SSV Jahn fällt aus. Stattdessen testet Kosova nun am Sonntag (17 Uhr) beim Kreisligisten SV Harting. Derweil möchte der Verein in puncto Neuverpflichtungen zeitnah nochmals Vollzug melden.