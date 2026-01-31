Kosova rückt oben heran, Konkurrenz um Kapellen am Sonntag gefordert

Im Angesicht des überwältigenden Zwölf-Punkte-Vorsprungs der 1. Spvg Solingen-Wald 03, kommt Spannung im oberen Drittel fast ausschließlich über den Aufstiegsrelegationsplatz auf. Den hat aktuell der SC Kapellen inne, der gegen den SSV Bergisch Born startet. Die beiden Teams sind bislang in drei Pflichtspielen aufeinander getroffen - Kapellen gewann jedes Mal. Deutlich ausgeglichener ist die Bilanz zwischen dem DV Solingen und dem ASV Süchteln. Im direkten Duell gilt es, den Abstand nach oben zu verkürzen. Tabellarisch könnte sich der TSV Solingen selbiges gegen die SG Unterrath vornehmen. Laut Trainer Nils Esslinger geht es aber weiterhin ausschließlich um den Klassenerhalt. Der Tabellenführer Solingen-Wald misst sich unterdessen mit dem Schlusslicht VfB Hilden II.
Im Hinspiel ging der FC Kosova noch im Derby gegen die TuRU leer aus (2:3). Bei der Neuauflage hatte das Team von Ibo Cöl jedoch die Nase vorn. Schon frühzeitig sah es vielversprechend für die Gäste aus, nachdem Egzon Baijram-Zendeli die Zeichen auf Auswärtssieg stellte (5.). Am Vorsprung sollte sich lange nicht viel ändern, erst Astrit Hyseni konnten Kosova mit seinem Treffer beruhigt durchatmen lassen (76.). Dabei sollte es auch bleiben. Die Düsseldorfer rücken dadurch zunächst bis auf einen Zähler an den Aufstiegsrelegationsplatz heran und dürfen nun gespannt zuschauen, was die Konkurrenz produziert.
TuRU Düsseldorf – FC Kosova Düsseldorf 0:2
TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Nico Wehner, Liridon Salihu, Amin Saouti (65. Frederik Brünen), Gian Luca Iseni (75. Hussein Hammouda), Maurice Kouendjin Bankoue (81. Mykyta Kildiiarov) (85. Baron Osaruwense Asemota), Emirhan Bülbül, Macaulay Onyedikachi Nwulu, Selcuk Yavuz, Mohamed Darwish, Diyar Turan (61. Melva Luzalunga) - Co-Trainer: Hassan Saouti - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero
FC Kosova Düsseldorf: Enea Koliçi, Besim Fazlija, Blerton Muharremi, Leon Azemi, Astrit Hyseni, Beslind Fazlija (90. Lejs Zenuni), Agan Ljeza, Egzon-Baijram Zendeli, Fatlum Ahmeti (80. Shkelqim Hyseni), Roman William Callan, Joel Konadu (90. Kaito Kajitani) - Co-Trainer: Rudi Istenic - Trainer: Ibo Cöl
Schiedsrichter: Mathäus Kobylanski (Willich) - Zuschauer: 105
Tore: 0:1 Egzon-Baijram Zendeli (5.), 0:2 Astrit Hyseni (76.)
19. Spieltag
06.02.26 Victoria Mennrath - SG Unterrath
07.02.26 VfB 03 Hilden II - SC Velbert
08.02.26 ASV Einigkeit Süchteln - TuRU Düsseldorf
08.02.26 1. FC Wülfrath - SC Kapellen-Erft
08.02.26 DJK Gnadental - VSF Amern
08.02.26 FC Kosova Düsseldorf - FC Remscheid
08.02.26 SSV Bergisch Born - DV Solingen
08.02.26 TSV Solingen - 1. Spvg. Solingen Wald 03
