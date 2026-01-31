 2026-01-27T15:58:05.997Z

Kosova rückt oben heran, Konkurrenz um Kapellen am Sonntag gefordert

Landesliga, Gruppe 1: Der FC Kosova eröffnete die Rückrunde mit einem 2:0-Erfolg gegen TuRU Düsseldorf. Am Sonntag folgt schließlich das übrige Teilnehmerfeld mit Ausnahme des FC Remscheid, der gegen den mittlerweile zurückgezogenen TVD Velbert gespielt hätte.

Kosova bleibt weiter im Rennen um Platz zwei.
Kosova bleibt weiter im Rennen um Platz zwei. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Im Angesicht des überwältigenden Zwölf-Punkte-Vorsprungs der 1. Spvg Solingen-Wald 03, kommt Spannung im oberen Drittel fast ausschließlich über den Aufstiegsrelegationsplatz auf. Den hat aktuell der SC Kapellen inne, der gegen den SSV Bergisch Born startet. Die beiden Teams sind bislang in drei Pflichtspielen aufeinander getroffen - Kapellen gewann jedes Mal. Deutlich ausgeglichener ist die Bilanz zwischen dem DV Solingen und dem ASV Süchteln. Im direkten Duell gilt es, den Abstand nach oben zu verkürzen. Tabellarisch könnte sich der TSV Solingen selbiges gegen die SG Unterrath vornehmen. Laut Trainer Nils Esslinger geht es aber weiterhin ausschließlich um den Klassenerhalt. Der Tabellenführer Solingen-Wald misst sich unterdessen mit dem Schlusslicht VfB Hilden II.

________________

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Gestern, 19:30 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
0
2
Abpfiff

Im Hinspiel ging der FC Kosova noch im Derby gegen die TuRU leer aus (2:3). Bei der Neuauflage hatte das Team von Ibo Cöl jedoch die Nase vorn. Schon frühzeitig sah es vielversprechend für die Gäste aus, nachdem Egzon Baijram-Zendeli die Zeichen auf Auswärtssieg stellte (5.). Am Vorsprung sollte sich lange nicht viel ändern, erst Astrit Hyseni konnten Kosova mit seinem Treffer beruhigt durchatmen lassen (76.). Dabei sollte es auch bleiben. Die Düsseldorfer rücken dadurch zunächst bis auf einen Zähler an den Aufstiegsrelegationsplatz heran und dürfen nun gespannt zuschauen, was die Konkurrenz produziert.

TuRU Düsseldorf – FC Kosova Düsseldorf 0:2
TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Nico Wehner, Liridon Salihu, Amin Saouti (65. Frederik Brünen), Gian Luca Iseni (75. Hussein Hammouda), Maurice Kouendjin Bankoue (81. Mykyta Kildiiarov) (85. Baron Osaruwense Asemota), Emirhan Bülbül, Macaulay Onyedikachi Nwulu, Selcuk Yavuz, Mohamed Darwish, Diyar Turan (61. Melva Luzalunga) - Co-Trainer: Hassan Saouti - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero
FC Kosova Düsseldorf: Enea Koliçi, Besim Fazlija, Blerton Muharremi, Leon Azemi, Astrit Hyseni, Beslind Fazlija (90. Lejs Zenuni), Agan Ljeza, Egzon-Baijram Zendeli, Fatlum Ahmeti (80. Shkelqim Hyseni), Roman William Callan, Joel Konadu (90. Kaito Kajitani) - Co-Trainer: Rudi Istenic - Trainer: Ibo Cöl
Schiedsrichter: Mathäus Kobylanski (Willich) - Zuschauer: 105
Tore: 0:1 Egzon-Baijram Zendeli (5.), 0:2 Astrit Hyseni (76.)

Morgen, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
15:30live

Morgen, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
15:00

Morgen, 15:30 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
15:30live

Morgen, 15:00 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
15:00

Morgen, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
15:30

____

So geht es weiter

19. Spieltag
06.02.26 Victoria Mennrath - SG Unterrath
07.02.26 VfB 03 Hilden II - SC Velbert
08.02.26 ASV Einigkeit Süchteln - TuRU Düsseldorf
08.02.26 1. FC Wülfrath - SC Kapellen-Erft
08.02.26 DJK Gnadental - VSF Amern
08.02.26 FC Kosova Düsseldorf - FC Remscheid
08.02.26 SSV Bergisch Born - DV Solingen
08.02.26 TSV Solingen - 1. Spvg. Solingen Wald 03

____

