Kosova rückt oben heran, Konkurrenz um Kapellen am Sonntag gefordert

Kosova bleibt weiter im Rennen um Platz zwei. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Im Angesicht des überwältigenden Zwölf-Punkte-Vorsprungs der 1. Spvg Solingen-Wald 03, kommt Spannung im oberen Drittel fast ausschließlich über den Aufstiegsrelegationsplatz auf. Den hat aktuell der SC Kapellen inne, der gegen den SSV Bergisch Born startet. Die beiden Teams sind bislang in drei Pflichtspielen aufeinander getroffen - Kapellen gewann jedes Mal. Deutlich ausgeglichener ist die Bilanz zwischen dem DV Solingen und dem ASV Süchteln. Im direkten Duell gilt es, den Abstand nach oben zu verkürzen. Tabellarisch könnte sich der TSV Solingen selbiges gegen die SG Unterrath vornehmen. Laut Trainer Nils Esslinger geht es aber weiterhin ausschließlich um den Klassenerhalt . Der Tabellenführer Solingen-Wald misst sich unterdessen mit dem Schlusslicht VfB Hilden II.

Im Hinspiel ging der FC Kosova noch im Derby gegen die TuRU leer aus (2:3). Bei der Neuauflage hatte das Team von Ibo Cöl jedoch die Nase vorn. Schon frühzeitig sah es vielversprechend für die Gäste aus, nachdem Egzon Baijram-Zendeli die Zeichen auf Auswärtssieg stellte (5.). Am Vorsprung sollte sich lange nicht viel ändern, erst Astrit Hyseni konnten Kosova mit seinem Treffer beruhigt durchatmen lassen (76.). Dabei sollte es auch bleiben. Die Düsseldorfer rücken dadurch zunächst bis auf einen Zähler an den Aufstiegsrelegationsplatz heran und dürfen nun gespannt zuschauen, was die Konkurrenz produziert.

TuRU Düsseldorf – FC Kosova Düsseldorf 0:2

TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Nico Wehner, Liridon Salihu, Amin Saouti (65. Frederik Brünen), Gian Luca Iseni (75. Hussein Hammouda), Maurice Kouendjin Bankoue (81. Mykyta Kildiiarov) (85. Baron Osaruwense Asemota), Emirhan Bülbül, Macaulay Onyedikachi Nwulu, Selcuk Yavuz, Mohamed Darwish, Diyar Turan (61. Melva Luzalunga) - Co-Trainer: Hassan Saouti - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero

FC Kosova Düsseldorf: Enea Koliçi, Besim Fazlija, Blerton Muharremi, Leon Azemi, Astrit Hyseni, Beslind Fazlija (90. Lejs Zenuni), Agan Ljeza, Egzon-Baijram Zendeli, Fatlum Ahmeti (80. Shkelqim Hyseni), Roman William Callan, Joel Konadu (90. Kaito Kajitani) - Co-Trainer: Rudi Istenic - Trainer: Ibo Cöl

Schiedsrichter: Mathäus Kobylanski (Willich) - Zuschauer: 105

Tore: 0:1 Egzon-Baijram Zendeli (5.), 0:2 Astrit Hyseni (76.)

Morgen, 15:30 Uhr SG Unterrath SG Unterrath TSV Solingen TSV Solingen 15:30 live PUSH

Morgen, 15:30 Uhr DV Solingen DV Solingen ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln 15:30 live PUSH

Morgen, 15:30 Uhr SC Union Nettetal Nettetal DJK Gnadental Gnadental 15:30 live PUSH

Morgen, 15:00 Uhr VSF Amern VSF Amern Victoria Mennrath Mennrath 15:00 PUSH

____

So geht es weiter

19. Spieltag

06.02.26 Victoria Mennrath - SG Unterrath

07.02.26 VfB 03 Hilden II - SC Velbert

08.02.26 ASV Einigkeit Süchteln - TuRU Düsseldorf

08.02.26 1. FC Wülfrath - SC Kapellen-Erft

08.02.26 DJK Gnadental - VSF Amern

08.02.26 FC Kosova Düsseldorf - FC Remscheid

08.02.26 SSV Bergisch Born - DV Solingen

08.02.26 TSV Solingen - 1. Spvg. Solingen Wald 03

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: