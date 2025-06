Kosova Regensburg stellt die ersten Neuzugänge vor

„Mit Tomas standen wir bereits letztes Jahr in Kontakt und konnten ihn nun davon überzeugen, den Schritt in die Landesliga zu gehen. Er ist auf der linken Seite defensiv wie offensiv variabel einsetzbar. Samet ist auf dem linken offensiven Flügel zuhause, Rafail ist in der Offensive universell einsetzbar. Die beiden Letztgenannten trainieren seit der Winterpause mit und sind beide ab sofort einsetzbar“, skizziert der sportliche Kosova-Leiter Lum Gashi die drei neuen Spieler.



Samet Dugolli hat bereits ein wenig Landesliga-Luft schnuppern dürfen, und zwar in der Saison 23/24 beim FC Tegernheim. Ausgebildet wurde der ehrgeizige 20-Jährige bei Neustadt/Donau und Jahn Regensburg Futsal. Während der Herbstrunde der abgelaufenen Saison spielte er für den Bezirksligisten TSV Langquaid, und gehörte auch dem Bayernliga-Futsalteam von Jahn 1889 Regensburg an.



Der 24-jährige Tomas Zisopoulos kickte in seiner Jugendzeit (Obertraubling und SC Regensburg) bis hoch in die Landesliga. Im Erwachsenenbereich war der Flügelspieler bislang ausschließlich für den SC Regensburg aktiv. Hier zählt er in den vergangenen Bezirksliga-Spielzeiten zu den wichtigen Leistungsträgern.



Kosovas dritter Neue im Bunde, Rafail Tsera, wurde in der griechischen Heimat höherklassig ausgebildet. Im U19-Bereich spielte der 20-Jährige, der auch die albanische Staatsbürgerschaft besitzt, in der höchsten Liga des Landes. Die ersten Schritte im Herrenbereich ging Tsera bei AO Chaniotis, ehe er sich im Winter dem FC Kosova anschloss. Spielberechtigt ist er jedoch erst ab jetzt.



Die Kaderplanung ist mit diesen Verpflichtungen noch nicht abgeschlossen bei den Regensburgern. Weitere Neuzugänge stehen in der Pipeline. Laut Aussage von Sportchef Lum Gashi stünde man momentan noch mit ein paar Spielern der Region im Gespräch. Zusätzlich stellt Gashi weitere Auslandstransfers in Aussicht.