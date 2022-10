Kosova-Keeper Ruzhdi Bozhiqi wird gegen den Thalmassinger Angriff auf der Hut sein müssen. – Foto: Florian Würthele

Kosova Regensburg kann Verfolger abschütteln Bezirksliga Süd: Der FC Kosova kann mit einem Heimsieg gegen den Tabellenvierten aus Thalmassing einen weiteren Verfolger distanzieren

Spannende Begegnungen – sowohl im Tabellenkeller, als auch an der Tabellenspitze – hält der 15. Spieltag in der Bezirksliga Süd parat.

Für die Mannschaft aus Sulzbach ist dies eine ganz wegweisende Partie, denn in den letzten Wochen ging es stetig bergab. In den letzten beiden Spielen kassierte man jeweils eine 1:5 Niederlage. Mit Ziegetsdorf trifft man auf einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, so sollte man da dringend punkten.





So., 16.10.2022, 15:15 Uhr FC Viehhausen Viehhausen VfB Bach VfB Bach 15:15 PUSH

Schon 20 Punkte konnte der FC Viehhausen bis dato einsammeln, so hat man die halbe Miete schon eingefahren auf dem Weg zum Klassenerhalt. Der VfB Bach verfolgt ganz andere Ziele, so kann man sich keinen Patzer erlauben. Dagegen könnte Viehhausen wohl schon mit einem Punkt gut leben.





Der Sportclub rangiert derzeit auf Platz zwei und möchte diesen auch vor der Konkurrenz verteidigen. Doch mit der SpVgg Hainsacker trifft man auf einen gefährlichen Gegner, der gerade nach dem Trainerwechsel nicht an seiner Tabellenposition zu messen ist.





Zuletzt hat es für den FC Beilngries mit einem Dreier geklappt, so konnte man die Rote Laterne an den Gegner aus Rieden weitergeben. Beide Seiten haben jeweils sechs Punkte auf dem Konto und schon einen gehörigen Rückstand nach vorne. So helfen beiden Seiten nur Siege weiter.





Es ist ein direktes Duell im Kampf um den Klassenerhalt. Aktuell noch mit Vorteilen für den FSV Prüfening. Doch der SV Schwandorf-Ettmannsdorf könnte mit einem Sieg vermutlich den Relegationsrang verlassen.





Sa., 15.10.2022, 15:00 Uhr TSV Wacker 50 Neutraubling Neutraubling TB ASV Regenstauf Regenstauf 15:00 live PUSH

Der TSV Neutraubling liegt aktuell auf einem direkten Abstiegsplatz, allerdings nur mit einem Punkt Rückstand auf das rettende Ufer. Regenstauf hingegen kann die Partie gelassen entgegen blicken, liegt man doch im gesicherten Mittelfeld.





So., 16.10.2022, 15:00 Uhr FC Kosova Regensburg FC Kosova FC Thalmassing Thalmassing 15:00 live PUSH

Mit einem Heimsieg hat der FC die Chance einen weiteren Konkurrenten zu distanzieren. In den letzten Wochen war man kaum zu stoppen, so hat man aktuell ein Polster von fünf Zählern auf Rang zwei. Der FC Thalmassing konnte zuletzt nicht mehr an die guten Leistungen aus der ersten Saisonhälfte anknüpfen.





Sa., 15.10.2022, 15:00 Uhr TSV Bad Abbach Bad Abbach TV Parsberg TV Parsberg 15:00 PUSH

Während der ehemalige Landesliga-Dino auf einem Mittelfeldplatz rangiert, steht der Aufsteiger aus Parsberg auf einem dritten Tabellenplatz. Man darf gespannt sein, wer sich am Ende in dieser Partie durchsetzen kann.