Kosova ohne den Kapitän – Oberhinkofen will Gegentor-Flut stoppen

Der FC Kosova Regensburg muss in Oberhinkofen ohne seinen rotgesperrten Kapitän Ildian Shyti auskommen. – Foto: Felix Schmautz

Nach den gestrigen Triumphen des TB 03 Roding und des BSC Regensburg geht es in der Bezirksliga Süd nahtlos weiter. Diese Woche steht ein Doppelspieltag im Programm und die weiteren Matches des 5. Spieltags gehen am Donnerstag und Freitag vonstatten. Bereits heute Abend steigt das Chamer Landkreis-Derby FC Furth im Wald gegen FC Raindorf. Außerdem hat der TV Parsberg den Namensvetter aus Riedenburg zu Gast. Der Freitagabend hat unter anderem ein Aufsteigerduell zwischen dem SC Regensburg und dem FC Ränkam zu bieten. Auf den ersten Saisonsieg hoffe unterdessen die beiden Tabellenschlusslichter SV Breitenbrunn und FC Oberhinkofen. Das schlecht gestartete Duo genießt gegen Ramspau bzw. den FC Kosova Heimrecht.

Donnerstag





Heute, 18:30 Uhr TV Parsberg TV Parsberg TV Riedenburg Riedenburg 18:30 PUSH



Nichts wurde es mit dem vierten Sieg in Serie: Durch das torlose Remis zuhause gegen den VfB Bach hat der TV Parsberg (3., 10 Punkte) seine weiße Weste los. TVP-Coach Andreas Pollakowski stufte den Auftritt der Seinen dennoch als positiv ein. Er sagte: „Entscheidend ist, dass die Leistung gestimmt hat. Daran wollen wir nächste Woche anknüpfen und vor dem Tor konsequenter sein.“ Gegen Liganeuling TV Riedenburg (13., 3) genießen die Parsberger erneut Heimrecht. Die Gäste warten noch auf den ersten Saisonsieg, spielten zuletzt dreimal hintereinander unentschieden. In Form des ersten Dreiers soll endlich der Knoten platzen! Allerdings hängen die Trauben an der Hatzengrün hoch. „Wir haben gegen Parsberg nichts zu verlieren und wollen mutig agieren“, so TVR-Trainer Andreas Schäffer. Die letzten Duelle dieser beiden Teams, damals noch in der Kreisliga, liegen schon eine Weile zurück.







Ein Chamer Landkreis-Derby steigt an der tschechischen Grenze, wo der FC Furth im Wald (14., 2) den Gastgeber für den FC Raindorf (10., 4) macht. Beide Mannschaften hätten sich den Saisonstart sicherlich ein Stück weit positiver ausgemalt. Die Drachenstädter sind noch sieglos (0/2/2) und sehnen das erste Erfolgserlebnis herbei. Ligawechsler Raindorf konnte seine zweifelsohne große Qualität bislang noch zu selten auf den Platz bringen und kassierte letzten Samstag eine deftige 0:4-Heimpleite gegen Hainsacker. Übungsleiter Karl-Heinz Pittoni zeigte sich danach „richtig enttäuscht“ und möchte diesmal wieder ein anderes Gesicht seiner Mannschaft sehen.











Freitag





Morgen, 18:00 Uhr SV Breitenbrunn Breitenbrunn SpVgg Ramspau Ramspau 18:00 PUSH



Erst zwei Zu-Null-Siege, dann zwei Niederlagen ohne eigenen Treffer: Die ersten Spieltage offenbarten bei der SpVgg Ramspau (7., 6) Licht und Schatten. Wohin schlägt das Pendel am Doppelspieltag aus? Spielertrainer David Romminger hofft natürlich, dass es wieder in die positive Richtung ausschlägt. Am Freitag gastieren die Grün-Weißen im Waldstadion des SV Breitenbrunn (15., 1). Die noch sieglosen Hausherren haben ergebnistechnisch keinen guten Saisonstart erwischt. Allerdings hatte es das Auftaktprogramm auch in sich. Keine Frage: Gegen eine Mannschaft mit ähnlicher Kragenweite soll nun der erste Sieg her.





Morgen, 18:00 Uhr VfB Bach VfB Bach FC Viehhausen Viehhausen 18:00 PUSH



Viele Fragezeichen schwebten vor Saisonbeginn über dem im Umbruch befindlichen VfB Bach (9., 5). Möchte man ein erstes kleinen Zwischenfazit ziehen, fällt dieses auf jeden Fall positiv aus. Aus den ersten vier Partien konnte die stark verjüngte Mannschaft immerhin fünf Zähler ziehen. Zuletzt knöpfte der VfB Top-Team Parsberg einen Punkt ab. Als Nächstes schaut der FC Viehhausen (11., 3) am Donauufer vorbei. Für die Zani-Truppe lief's am vergangenen Spieltag unglücklich, ging das Match in Ränkam doch wegen eines späten Elfmetertores verloren. Es war bereits die dritte Niederlage und um sich tabellarisch wieder weiter nach vorne zu kämpfen, wäre ein Auswärtsdreier in Bach natürlich von Vorteil.







Ein tolles Freistoßtor von Konstantin Backes ließ den SC Regensburg (8., 6) in Ramspau jubeln. Der Aufsteiger belohnte sich letztlich für eine starke zweite Halbzeit und ist punktetechnisch soweit im Soll. „Diesen Schwung wollen wir unbedingt in die nächsten Spiele mitnehmen“, meinte Sportlicher Leiter Thomas Karl. Teil eins des Doppelspieltags beschert dem Sportclub ein Heimspiel gegen den Mitaufsteiger FC Ränkam (13., 3). Die Gäste haben den Fehlstart mit dem jüngsten 1:0-Heimsieg gegen Viehhausen vergessen gemacht. Die Leistung hielt zwar Luft nach oben – und doch darf dieser erste Saisonsieg den Ränkamern Mut machen für die kommenden Aufgaben.





Morgen, 18:30 Uhr FC Oberhinkofen FC Oberhinkofen FC Kosova Regensburg FC Kosova 18:30 live PUSH



Aufsteiger gegen Absteiger lautet die Konstellation vor den Toren Regensburgs. Dem Trainerteam von Bezirksliga-Newcomer FC Oberhinkofen (16., 1) bereiten in dieser Frühphase der Saison die vielen Gegentore Kopfzerbrechen. 15 Mal musste Keeper Michael Jakob schon hinter sich greifen. Allein in den letzten zwei Spielen gegen Raindorf und den BSC setzte es zehn Gegentreffer. Natürlich viel zu viel! Im schweren Heimmatch gegen den FC Kosova (4., 9) wird es erstmal darum gehen, hinten die Schotten dicht zu bekommen. Die Papierform wie auch das aktuelle Tabellenbild weist die Regensburger Mannschaft als Favorit aus. Dieser Rolle will die Mannschaft von Trainer Enkel Alikaj, die zuletzt Regenstauf trotz langer Unterzahl besiegte, schlussendlich auch gerecht werden. Für dieses Vorhaben fehlt Kapitän Ildian Shyti, der sich gegen Regenstauf wegen einer Notbremse die Rote Karte einhandelte.





Der 6. Spieltag am Sonntag





So., 16.08.2026, 12:30 Uhr FC Kosova Regensburg FC Kosova SpVgg Hainsacker Hainsacker 12:30 PUSH





So., 16.08.2026, 14:00 Uhr TV Riedenburg Riedenburg VfB Bach VfB Bach 14:00 PUSH









So., 16.08.2026, 15:15 Uhr FC Raindorf FC Raindorf TV Parsberg TV Parsberg 15:15 PUSH









So., 16.08.2026, 17:00 Uhr FC Ränkam FC Ränkam SV Breitenbrunn Breitenbrunn 17:00 PUSH





So., 16.08.2026, 17:00 Uhr TB 03 Roding TB Roding FC Oberhinkofen FC Oberhinkofen 17:00 PUSH





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