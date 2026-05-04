Kosova München vor dem Ziel – Pasing kämpft um das Wunder

Archiv – Foto: Maximilian Merkl

Kantersieg in Gräfelfing und Machtdemonstration des Primus

Der 23. Spieltag der Kreisliga 2 lieferte wegweisende Ergebnisse im Auf- und Abstiegskampf. Bereits am Samstag unterstrich der FC Kosova München seine Klasse und siegte beim TSV 1860 München III deutlich. Mit 62 Punkten hat Kosova die Aufstiegsrelegation sicher, benötigt für die Meisterschaft aber noch drei Zähler. Am selben Tag fertigte der FC Alte Haide - DSC München die TSG Pasing ab. Für das Schlusslicht bleibt die Lage bei neun Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz kritisch, aber bei drei verbleibenden Spielen ist das Wunder mathematisch noch möglich. Der TSV Neuried und der FC Teutonia München trennten sich in einem Remis, womit Neuried auf dem Relegationsplatz 12 bleibt.

Wer stoppt den Marsch des Verfolgers?

Am Sonntag setzte der SV München West ein echtes Ausrufezeichen und überrollte den TSV Gräfelfing auswärts. Mit 55 Punkten festigt West den zweiten Tabellenplatz und hat die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation bereits sicher. Parallel dazu besiegte der FC Neuhadern München den FC Fürstenried deutlich. Während Neuhadern sich im Mittelfeld stabilisiert, verabschiedet sich Fürstenried endgültig aus dem Rennen um die oberen Plätze.

Reicht die Kraft noch für das Wunder von Gern!

Im Tabellenkeller gab es am Sonntag ein Lebenszeichen der FT München Gern, die den TSV Großhadernknapp schlug. Durch diesen Erfolg verkürzt Gern den Rückstand auf die Relegationsplätze auf nur noch drei Zähler, bleibt aber auf einem direkten Abstiegsplatz. Währenddessen trennten sich der TSV München-Sollnund die DJK Pasing unentschieden. Solln belegt damit weiterhin den Relegationsplatz 11 und muss in den letzten drei Wochen punkten, um den direkten Klassenerhalt noch zu erreichen.