Kosova München vor dem Ziel – Pasing kämpft um das Wunder

Kantersieg in Gräfelfing und Machtdemonstration des Primus
Der 23. Spieltag der Kreisliga 2 lieferte wegweisende Ergebnisse im Auf- und Abstiegskampf. Bereits am Samstag unterstrich der FC Kosova München seine Klasse und siegte beim TSV 1860 München III deutlich. Mit 62 Punkten hat Kosova die Aufstiegsrelegation sicher, benötigt für die Meisterschaft aber noch drei Zähler. Am selben Tag fertigte der FC Alte Haide - DSC München die TSG Pasing ab. Für das Schlusslicht bleibt die Lage bei neun Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz kritisch, aber bei drei verbleibenden Spielen ist das Wunder mathematisch noch möglich. Der TSV Neuried und der FC Teutonia München trennten sich in einem Remis, womit Neuried auf dem Relegationsplatz 12 bleibt.
Wer stoppt den Marsch des Verfolgers?
Am Sonntag setzte der SV München West ein echtes Ausrufezeichen und überrollte den TSV Gräfelfing auswärts. Mit 55 Punkten festigt West den zweiten Tabellenplatz und hat die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation bereits sicher. Parallel dazu besiegte der FC Neuhadern München den FC Fürstenried deutlich. Während Neuhadern sich im Mittelfeld stabilisiert, verabschiedet sich Fürstenried endgültig aus dem Rennen um die oberen Plätze.
Reicht die Kraft noch für das Wunder von Gern!
Im Tabellenkeller gab es am Sonntag ein Lebenszeichen der FT München Gern, die den TSV Großhadernknapp schlug. Durch diesen Erfolg verkürzt Gern den Rückstand auf die Relegationsplätze auf nur noch drei Zähler, bleibt aber auf einem direkten Abstiegsplatz. Währenddessen trennten sich der TSV München-Sollnund die DJK Pasing unentschieden. Solln belegt damit weiterhin den Relegationsplatz 11 und muss in den letzten drei Wochen punkten, um den direkten Klassenerhalt noch zu erreichen.
FC Neuhadern München – FC Fürstenried
Torfestival in Hadern
In einer torreichen Begegnung behielt der FC Neuhadern die Oberhand gegen Fürstenried. Tobias Flechsig brachte die Heimelf in Front, was Engin Torunoglu zunächst konterte. Doch Neuhadern zog noch vor der Pause durch weitere Treffer von Tobias Flechsig, Sebastian Vogt und Nicolas Kröll davon. In der zweiten Hälfte verkürzte Erkut Satilmis für die Gäste, doch Leonardo Pfleiderer stellte per Handelfmeter den alten Abstand wieder her. Neuhadern bleibt damit auf dem sechsten Tabellenplatz, während der FC Fürstenried Rang vier behauptet.
TSV München-Solln – DJK Pasing
Last-Minute-Schock für Solln
Der TSV München-Solln verpasste einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt nur knapp. Per Foulelfmeter besorgte Niek Khazali die Führung, die Simon Metzger kurz nach Wiederanpfiff ausbaute. Die DJK Pasing gab jedoch nicht auf: Dominik Oberleitner gelang der Anschlusstreffer, ehe Julius Keinz in der Schlussminute doch noch den Ausgleich markierte. Solln verharrt damit auf dem elften Tabellenplatz, die DJK Pasing bleibt auf dem fünften Rang.
Sa., 02.05.2026, 14:30 Uhr
FC Alte Haide - DSC München – TSG Pasing
Klarer Heimerfolg gegen das Schlusslicht
Der FC Alte Haide - DSC München ließ gegen die TSG Pasing nichts anbrennen und fuhr einen ungefährdeten Sieg ein. Bereits in der sechsten Spielminute eröffnete Lordan Handanovic per Foulelfmeter die Torfolge. Nach der Pause erhöhte Alexandros Ketikidis auf 2:0, bevor erneut Lordan Handanovic mit einem Doppelschlag zum 3:0 und schließlich zum Endstand den Deckel auf die Partie machte. Durch den Dreier festigt Alte Haide den siebten Tabellenplatz, die TSG Pasing verweilt abgeschlagen auf dem 14. Rang.
Sa., 02.05.2026, 17:30 Uhr
TSV 1860 München III – FC Kosova München
Spitzenreiter untermauert Dominanz im Verfolgerduell
Im Topspiel des Tages musste sich der Tabellendritte den Gästen aus Kosova geschlagen geben. Zwar brachte Jannis Schlosser die Löwen zunächst in Führung, doch der Tabellenführer schlug noch vor der Halbzeit durch Visar Alijizurück. In der Folge dominierte der Primus das Geschehen: Besar Gjocaj erzielte die Führung, ehe Shqipdon Ademimit zwei weiteren Treffern den Auswärtssieg perfektionierte. Der FC Kosova München thront damit weiterhin souverän auf Platz eins, der TSV 1860 München III behält trotz der Niederlage den dritten Rang.
Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr
TSV Neuried – FC Teutonia München
Spätes Remis im Mittelfeldduell
In einer ausgeglichenen Partie teilten sich der TSV Neuried und der FC Teutonia München die Punkte. Den ersten Treffer der Begegnung markierte Ryota Nagashima kurz nach dem Seitenwechsel, ehe Paul Schelling für die Gäste ausglich. Teutonia drehte das Spiel durch das Tor von Amar Lovic komplett, doch kurz vor dem Ende sicherte Mario Batarilo den Hausherren das Unentschieden. Der TSV Neuried bleibt damit auf dem zwölften Rang hängen, während der FC Teutonia München weiterhin den neunten Tabellenplatz belegt.
TSV Gräfelfing – SV München West
Kantersieg hält Aufstiegsrennen spannend
Der SV München West zeigte beim TSV Gräfelfing eine Machtdemonstration und festigte seinen Status als Aufstiegsaspirant. Balthasar Auspurg eröffnete den Torreigen, Ferdinand Hansel legte wenig später nach. Noch vor der Pause schraubte erneut Balthasar Auspurg das Ergebnis in die Höhe. Auch im zweiten Durchgang ließen die Gäste nicht locker: Wiederum Balthasar Auspurg, Lorenz Weber und nochmals Ferdinand Hansel sorgten für die weiteren Treffer. Der SV München West bleibt damit Tabellenzweiter, während Gräfelfing auf Platz zehn verweilt.
FT München Gern – TSV GroßhadernWichtige Punkte im Abstiegskampf für Gern
Die FT München Gern feierte einen knappen Heimsieg gegen den TSV Großhadern. Den Grundstein legte Matthias Regiert
, der einen Handelfmeter sicher verwandelte. In der zweiten Halbzeit erhöhte Matthias Poschenrieder
auf 2:0. Großhadern kam durch einen Foulelfmeter von Boris Filipovic
zwar noch einmal heran, konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden. Trotz des Erfolgs bleibt Gern auf dem 13. Tabellenplatz, verkürzt aber den Abstand, während Großhadern auf Rang acht rangiert.
Vorschau auf den 24. Spieltag
Kommendes Wochenende könnte der FC Kosova München am Samstag beim TSV Gräfelfing die Meisterschaft und den direkten Aufstieg perfekt machen. Zeitgleich empfängt der TSV Neuried die TSG Pasing – für die Gäste ist es die allerletzte Chance, die Hoffnung auf die Relegation am Leben zu halten. Am Sonntag kommt es zum Duell zwischen dem FC Neuhadern und dem Tabellenzweiten SV München West. Die FT München Gern hofft gegen den FC Teutonia München auf weitere Punkte für den Klassenerhalt, während die DJK Pasing den TSV Großhadern fordert.