Kosova München enttäuscht über 13-Punkte-Abzug: „Die Spieler können nichts dafür“

Das Verbandssportgericht zog dem Spitzenreiter 13 Punkte ab und verurteilte den Verein zu einer Geldstrafe. Der FC Kosova hatte in der Hinrunde Spieler eingesetzt, die irrtümlicherweise die Spielerlaubnis erteilt bekamen.

München – Eigentlich war die Tabellensituation für den FC Kosova bis zum 19. Spieltag vielversprechend. Mit 42 Punkten und einem Abstand von sechs Zählern zum Zweitplatzierten stand das Team von Trainer Burim Januzi auf Rang eins der Kreisliga 2 München. Die Münchner standen kurz davor, die Rückkehr in die Bezirksliga feiern zu können, doch nun folgte ein herber Rückschlag.

Im Paragraf 29 der Spielordnung des BFV steht dazu: „Ist die Spielerlaubnis irrtümlich erteilt worden, sind gewonnene Spiele neu anzusetzen, es sei denn, dass der betroffene Verein den Irrtum hätte erkennen können.“ Und so war es im Fall Kosova.

Eine Person aus dem Verein des FC Kosova München habe diesen Fehler unbeabsichtigt gemacht, erklärt Kosova-Trainer Januzi, weil er sich nicht richtig mit dem Umgang der Spielerpässe auskannte. Vereinsmitarbeiter hätten diesen Irrtum aber erkennen können. Inzwischen haben sich Kosovo und der Verantwortliche getrennt.

„Es ist sehr bitter für die Mannschaft, natürlich auch für uns Trainer. Die Spieler können nichts dafür“, sagt Januzi. Nichtsdestotrotz blickt der 46-Jährige zuversichtlich voraus. „Wir wollen in den nächsten Spielen alles geben. Die Mannschaft weiß jetzt, dass sie den Aufstieg nicht mehr selber in der Hand hat“, so Januzi. „Das ärgert uns natürlich, weil die Spieler sich bemüht haben.“

Kosova München ist nun abhängig von der Konkurrenz

Nach dem Sportgerichtsurteil ist der TSV Großhadern mit 36 Punkten neuer Tabellenführer der Kreisliga II München. FC Kosova München ist jetzt Fünfter und hat nun 29 Zähler auf dem Konto. Sechs restliche Partien bleiben für Burim Januzi und seine Spieler noch, um den Rückstand aufzuholen.