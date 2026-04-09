Kosova mit Interims-Trainerduo – Burglengenfeld im Verletzungspech

Beim FC Kosova nimmt am Wochenende interimsmäßig der sportliche Leiter Lum Gashi auf der Trainerbank Platz. Gegen den formstarken Tabellenzweiten TSV Seebach sind die Regensburger krasser Außenseiter. – Foto: Felix Schmautz

In der Landesliga Mitte wird langsam aber sicher der Saisonendspurt eingeläutet. Sechs Regelspieltage sind noch zu gehen. Das Osterwochenende hat durchaus Spuren hinterlassen, so klagen mehrere Trainer über größere Personalsorgen. Drei Oberpfälzer Mannschaften sind diesmal bereits am Freitagabend im Einsatz. Darunter der 1. FC Bad Kötzting, der Liga-Dominator SpVgg Landshut zu Gast hat. Tags darauf steigen zwei Oberpfalzduelle. Der SC Luhe-Wildenau empfängt den Tabellennachbarn SpVgg Lam. Personell angezählt gehen der TB 03 Roding und der ASV Burglengenfeld ins Direktduell. Am Sonntag beschließt der FC Kosova den Spieltag mit einer Heimpartie gegen TSV Seebach. Die nach dem Aus von Guti Ribeiro aktuell trainerlosen Regensburger sind gegen den derzeit bärenstarken Tabellenzweiten krasser Außenseiter.



Christian Ranzinger (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „Dank das sehr erfolgreichen Oster-Wochenendes mit sechs Punkten haben wir ein bisschen Druck wegnehmen können. Deswegen freuen wir uns darauf, zu Hause gegen den Tabellenersten zu spielen. Auch wenn uns absolut bewusst ist, dass die Aufgabe brutalst schwierig wird, werden wir alles in die Waagschale werfen, um Landshut zu ärgern.“



Personalien: Abgesehen von den Langzeitverletzten sollte der gesamte Kader zur Verfügung stehen. Ein kleines Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Johannes Kordick, der unter der Woche krank war.







Johannes Maier (Co-Trainer SpVgg Landshut): „Gegen Ettmannsdorf mussten wir in einem unterdurchschnittlichen Spiel von beiden Mannschaften mit dem 1:1-Ausgleich in der Nachspielzeit einen späten Schlusspunkt hinnehmen. Jetzt geht es an den Roten Steg zu einem formstarken Team, das sich gerade gut im Flow befindet. Das wird beileibe keine leichte Aufgabe für uns. Dennoch wollen wir mit einem Sieg unsere Position festigen“



Personalien: Schwer wiegt der Ausfall von Torjäger Kenneth Sigl, der ebenso wie Kapitän Alexander Hagl passen muss. Zudem steht der Einsatz von Ex-Regionalligakicker Tobias Steer auf der Kippe.











Morgen, 19:00 Uhr TSV Bogen Bogen TSV Bad Abbach Bad Abbach 19:00 PUSH



Max Bachl-Staudinger (Trainer TSV Bogen): „Auf unser Freitagabend-Heimspiel unter Flutlicht freuen wir uns. Personell sieht es wieder wesentlich besser aus und wir wollen auf alle Fälle die 40-Punkte-Marke knacken.“



Personalien: Noah Winter, Lukas Heilbrunner, Michael Kraskov und Patrick Fuchs sind allesamt wieder dabei, so dass neben den Dauerpatienten nur der gesperrte Moritz Matschoss zu ersetzten ist.





Simon Sigl (Trainer TSV Bad Abbach): „Wir müssen aktuell aufpassen. Ich will unbedingt vermeiden, dass sich unsere aktuelle Ergebniskrise zu einem Negativtrend entwickelt. Im Spiel gegen Kötzting sowie in der ein oder anderen Trainingseinheit fehlt derzeit der letzte Zug. So gewinnst du in der Liga kein Spiel. Daher erwarte ich am Freitag, dass meine Mannschaft ein anderes Gesicht zeigt und alles in die Waagschale wirft, um wieder dreifach zu punkten.“



Personalien: Sicher passen müssen der privat verhinderte Louis Federlein, der rotgesperrte Tobias Pauli sowie Keeper Fabian Fuchs. Bad Abbachs Kapitän humpelte im letzten Spiel mit muskulären Problemen vom Platz. Wegen Krankheit drohen zudem Lukas Fischer und Florian Heimrath auszufallen.







Bad Abbachs Trainer Simon Sigl hofft fürs Abendspiel in Bogen wieder auf ein anderes Gesicht seiner Mannschaft. – Foto: Redaktion Schwandorf







Morgen, 19:30 Uhr SSV Eggenfelden Eggenfelden SV Etzenricht Etzenricht 19:30 live PUSH



Martin Stoller (Interims-Spielertrainer SSV Eggenfelden): „Nach den turbulenten Wochen konnte sich die Mannschaft mit großer Leidenschaft in Passau belohnen. Am Freitag wollen wir nun die 40 Punkte knacken und die allerletzten Zweifel am Klassenerhalt beseitigen. Gegen Etzenricht werden wir wieder mehr spielerische Lösungen brauchen, um am Ende erfolgreich zu sein.“



Personalien: Es gibt im Kader gegenüber dem Sieg in Passau keinerlei Veränderungen.





Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): „Wenn ich mich an das Hinspiel gegen Eggenfelden erinnere, war das über weite Strecken eine der stärksten Mannschaften, die bei uns aufgelaufen sind und das Ergebnis damals total verrückt. Dementsprechend sind wir gewarnt vor deren Stärke. Unsererseits wollen wir einfach wieder unser Bestes geben und das Spiel möglichst spannend halten.“



Personalien: Nach dem Heimspiel am Ostermontag verschärft sich die Personallage. Gegen Dingolfing mussten auch noch Michael Wexlberger, Ben König und Andreas Koppmann im Spielverlauf verletzt passen. Das Trio fällt am Freitag definitiv aus. Zuvor fehlten Spielercoach Andreas Wendl, Jannik Herrmann und Damian Musiol und damit beinahe die komplette Abwehrformation.









Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): „Ein sehr wichtiges Spiel für uns! Nachdem wir am Doppelspieltag gar nicht gepunktet haben und unser direkter Konkurrent SV Etzenricht beständig punktet, ist es wichtig, dass wir nochmal vorlegen und so mit einem guten Gefühl ins direkte Duell nächste Woche gehen können. Wir wissen aber um die Stärke der Passauer, die eine sehr solide Saison spielen.“



Personalien: Aus dem Oster-Doppel trugen die Regensburger Vorstädter zwar mehrere angeschlagene Spieler davon, es sollten aber alle einsatzfähig sein. Noch keine Option ist Kenan Muslimovic. Der Angreifer plagt sich weiterhin mit muskulären Problemen herum.





Stefan Kurz (Sportvorstand 1. FC Passau): „Es gibt Gründe, warum es bei uns derzeit nicht ganz optimal läuft. Daher können wir das gut einordnen. In Tegernheim bekommen wir es mit einem Gegner zu tun, der unbedingt Punkte braucht. Dementsprechend gilt es voll dagegenzuhalten, denn wir möchten die Heimreise nicht mit leeren Händen antreten müssen.“



Personalien: FCP-Chefanweiser Krisztian Beregszaszi muss weiterhin ohne die Langzeitverletzten Umut Orbay, Maximilian Moser und Moritz Schültke planen. Zudem stehen David Paintner und Moritz Bauernfeind berufsbedingt seit Wochen nur stark eingeschränkt zur Verfügung.









Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „Mit Lam erwarten wir einen Top-Gegner in sehr guter Form. Das heißt, wir werden gegen den Ball und mit dem Ball eine sehr gute Leistung brauchen, um punkten zu können.“



Personalien: Die Rückkehr von Jonas Held, Daniel Ettl und Benedikt Meckl bietet dem Trainerteam wieder mehr Optionen als zuletzt.





Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Mit Luhe-Wildenau erwartet uns eine Herkulesaufgabe. Wir haben nichts zu verlieren und können befreit aufspielen.“



Personalien: Es bleibt alles beim Alten: Dauerpatient Simon Loderbauer und Markus Koller müssen ersetzt werden, der Rest ist an Bord.









Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Nach dem Auswärtsspiel beim Spitzenreiter Landshut erwartet uns gegen den FC Teisbach eine komplett veränderte Aufgabe. In Landshut wurden wir endlich mal für unseren hohen Aufwand belohnt, so dass wir mit einem positiven Gefühl die Heimreise antreten konnten. Dieses positive Gefühl soll uns nun helfen, am Samstag den ersten Heimdreier im neuen Jahr einzufahren. Die Aufgabenstellung wird sich gegenüber dem Landshut-Spiel dennoch nicht großartig verändern. Eine variable und mutige Spielweise im Einklang mit einer hohen Laufleistung, sowohl in der Defensive als auch im Angriffsspiel, müssen für uns erneut der Schlüssel zum Erfolg sein. Wir dürfen definitiv nicht weniger machen, nur weil der Gegner etwas weiter unten in der Tabelle steht. In Teisbach haben wir in der Hinrunde unser schlechtestes Spiel der Saison abgeliefert. Wir sind vor dem Gegner gewarnt und werden alles versuchen, diesmal die drei Punkte in Ettmannsdorf zu lassen. Auch wenn die Kadersituation bei uns immer kritischer wird, möchte das die Mannschaft mit Sicherheit realisieren.“



Personalien: Nach jetzigem Stand stehen lediglich zwölf Feldspieler für den Kader zur Verfügung. Lukas Rothut musste in Landshut wegen einer Adduktorenverletzung raus. Bei ihm bleibt abzuwarten, ob es bis Samstag reicht. Mit Andreas Müller, Balthasar Sabadus, Tobias Bernkopf, Alexandru Dragut und Felix Wifling müssen weitere fünf Akteure ersetzt werden.





Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): „Nach der Partie beim besten Heimteam der Liga folgt gleich das nächste Auswärtsspiel bei einer Spitzenmannschaft. Alles andere als eine weitere Niederlage wäre für viele wohl eine große Überraschung. Den FC Teisbach - insbesondere dieses Team – sollte man dennoch nie abschreiben, das haben die vergangenen Jahre klar gezeigt. Solange der Relegationsplatz möglich ist, werden wir gemeinsam daran glauben und alles dafür geben.“



Personalien: Erkan Bagci, Philipp Bauer, Jonas Biendl, Philipp Hopper und Onur Ünce fehlen verletzungsbedingt. Sebastian Weber ist privat verhindert.







Beim ASV Burglengenfeld ist nun auch für Niklas Jürss die Saison vorzeitig beendet. – Foto: Dominik Adlhoch









Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Seebach war für uns ein gebrauchter Tag. In diesem Spiel waren wir zu keiner Zeit ebenbürtig. Gegen Burglengenfeld müssen wir wieder spritziger, gedankenschneller und aggressiver in den Zweikämpfen sein. Das ist das A und O. Wenn das nicht in der Landesliga vorhanden ist, werden wir gegen keinen Gegner was holen können.“



Personalien: Nach dem Mittwochs-Match gegen Seebach steht in den Sternen, wie sich der finale Spieltagskader gestaltet. Zahlreiche Spieler haben Blessuren davongetragen. Dementsprechend gibt es einige Unklarheiten.





Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): „Wir haben schon seit Wochen, aber vor allem jetzt auf diesem extrem kurzen Zeitraum, wieder mal unfassbares Pech was Verletzungen angeht. Zudem ist der Kader generell einfach zu klein, wie man jetzt mal wieder feststellen muss. Am Dienstag haben wir zu acht trainiert und heute wird es nicht viel mehr sein. Eine belastende Phase für Spieler und Trainer. Genug geweint – wir kennen die Situation, aufgrund von Verletzungen, Krankheit oder Urlaub dezimiert zu agieren, und wollen unsere bis dato starke Platzierung beibehalten. Roding wird extrem unangenehm für uns. Dort müssen wir uns wehren und in der aktuellen Situation versuchen, irgendwie Zählbares mit nachhause zu nehmen.“



Personalien: Nach Martin Glöckner und Fernando Roesler ist die Saison nun auch für Niklas Jürss beendet. Dieser hat sich im vergangenen Heimspiel einen Außenbandriss sowie einen Anriss des Innenbands zugezogen. Luca Spickenreuther fehlt noch wegen eines Muskelfasserrisses, genauso wie Tobias Wunderle, dem eine Meniskusverletzung ständig Probleme bereitet. Ob Quirin Stadler wieder einsatzfähig ist, ist wegen einer Oberschenkelzerrung ungewiss. Benjamin Epifani konnte diese Woche noch nicht trainieren und Kapitän Dominic Fritz hat nach einem Zusammenstoß im letzten Spiel ebenfalls eingeschränkten Bewegungsspielraum.







So., 12.04.2026, 15:00 Uhr FC Kosova Regensburg FC Kosova TSV Seebach Seebach 15:00 live PUSH



Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „Mit Seebach kommt das formstärkste Team der Landesliga Mitte zu uns an den Weinweg. Wir gehen als krasser Außenseiter in das Spiel. Wenn wir überhaupt eine Chance haben wollen, dürfen wir den Seebachern keinen Meter Luft geben und müssen jeden Zweikampf annehmen, als ob es unser letzter wäre. Ich glaube nach wie vor an unser Team und stehe hinter jedem Spieler im Kader. Ich bin überzeugt, dass mehr Qualität im Kader ist, als wir auf dem Platz zeigen.“



Personalien: Ein großes Fragezeichen steht hinter dem Mitwirken von Tomas Zisopoulos und Agiad Rajha. Auf der Trainerbank nehmen interimsmäßig Sportchef Lum Gashi gemeinsam mit dem dauerverletzten Kapitän Lirim Gashi Platz.





Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): „Nach dem überzeugenden Aufritt unter der Woche gegen Roding geht es nun zum FC Kosova Regensburg, der aktuell eine schwierige Phase hat. Das sind aber im Fußball oft die schwierigsten Spiele und deshalb müssen wir auch diese Aufgabe hundertprozentig konzentriert angehen. Natürlich wollen wir die nächsten drei Punkte holen – geschenkt werden uns diese allerdings bestimmt nicht.“



Personalien: Simon Griesbeck und Jonas Brunner mussten gegen Roding angeschlagen vom Feld und sind deshalb für Sonntag noch fraglich. Stefan Trifterer hat eine schwere Grippe hinter sich und wird daher maximal eine Option für einen Kurzeinsatz sein. Erfreulich ist, dass Alexander Heindl nach mehrwöchiger Verletzungspause am Mittwoch sein (Kurz-)Comeback feiern konnte.





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