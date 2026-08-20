Kosova kampflos weiter – Ein Viertelfinal-Platz noch offen Wegen eines Personalengpasses tritt die SpVgg Ziegetsdorf nicht zum Pokalspiel an von Florian Würthele · Heute, 10:15 Uhr · 0 Leser

Der FC Kosova Regensburg profitiert im Kreispokal von einem Nichtantritt des Gegners. – Foto: Felix Schmautz

Dem FC Kosova Regensburg dürfte es ganz recht sein: Statt einer Englischen Woche bleibt der Bezirksligist im normalen Spielrhythmus. Eigentlich hätte die Alikaj-Truppe am gestrigen Mittwochabend das Achtelfinale im Regensburger Kreispokal bestritten. Doch der Gegner, die SpVgg Ziegetsdorf aus der Kreisliga 1, sagte ab und überlässt dem FC Kosova kampflos das Viertelfinal-Ticket.

Die Erklärung für den Nichtantritt liefert Ziegetsdorfs spielender Co-Trainer Sven Baumgärtner: „Wir haben zu viele Urlauber und Verletzte und können uns momentan keine weiteren angeschlagenen oder verletzten Spieler leisten.“ Wie Regensburgs Kreisvorsitzender Harald Greß bestätigt, wird das Spiel mit 2:0 zugunsten des FC Kosova gewertet. Der Fokus des Bezirksligisten liegt nun voll und ganz auf der unbequemen Auswärtsaufgabe in Furth im Wald am kommenden Sonntag.



Trotz dieser Spielabsage rollt am Mittwochabend auch der Ball im Regensburger Pokal. Der VfR Regensburg durfte sich über den Einzug in die nächste Runde freuen. Das Team von Coach Ismet Altunsoy entschied das Duell zweier Kreisklassisten gegen die SG Oberpfraundorf / Hohenfels knapp mit 2:1 für sich. Das Siegtor fiel erst kurz vor Schluss durch Nikita Mikhov (87.). Zuvor hatte Alex Tosi (47.) den VfR in Führung gebracht und Johannes Liebl (68.) für die Gäste ausgeglichen. Im Viertelfinale bekommen es die Domstädter mit dem FC Viehhausen zu tun.





Damit sind nun sieben der acht Viertelfinal-Plätze vergeben. Heißt, eine Begegnung steht noch aus. Diese bestreiten am kommenden Dienstag (25. August) der Freie TuS Regensburg und der VfB Bach.



Die Auslosung des Pokal-Viertelfinals fand bereits statt und brachte folgende Paarungen zum Vorschein: SpVgg Stadtamhof – FC Thalmassing, VfR Regensburg – FC Viehhausen, TSV Pettenreuth – BSC Regensburg, Sieger Freier TuS / Bach – FC Kosova Regensburg. Regeltermin ist der 2. September. Die Spiele können jedoch je nach Wunsch der Vereine bis hinter auf den 24. September verlegt werden. Auch das Halbfinale geht noch in diesem Jahr über die Bühne.



