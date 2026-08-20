Kosova kampflos weiter – Ein Viertelfinal-Platz noch offen

Dem FC Kosova Regensburg dürfte es ganz recht sein: Statt einer Englischen Woche bleibt der Bezirksligist im normalen Spielrhythmus. Eigentlich hätte die Alikaj-Truppe am gestrigen Mittwochabend das Achtelfinale im Regensburger Kreispokal bestritten. Doch der Gegner, die SpVgg Ziegetsdorf aus der Kreisliga 1, sagte ab und überlässt dem FC Kosova kampflos das Viertelfinal-Ticket.
Die Erklärung für den Nichtantritt liefert Ziegetsdorfs spielender Co-Trainer Sven Baumgärtner: „Wir haben zu viele Urlauber und Verletzte und können uns momentan keine weiteren angeschlagenen oder verletzten Spieler leisten.“ Wie Regensburgs Kreisvorsitzender Harald Greß bestätigt, wird das Spiel mit 2:0 zugunsten des FC Kosova gewertet. Der Fokus des Bezirksligisten liegt nun voll und ganz auf der unbequemen Auswärtsaufgabe in Furth im Wald am kommenden Sonntag.
Trotz dieser Spielabsage rollt am Mittwochabend auch der Ball im Regensburger Pokal. Der VfR Regensburg durfte sich über den Einzug in die nächste Runde freuen. Das Team von Coach Ismet Altunsoy entschied das Duell zweier Kreisklassisten gegen die SG Oberpfraundorf / Hohenfels knapp mit 2:1 für sich. Das Siegtor fiel erst kurz vor Schluss durch Nikita Mikhov (87.). Zuvor hatte Alex Tosi (47.) den VfR in Führung gebracht und Johannes Liebl (68.) für die Gäste ausgeglichen. Im Viertelfinale bekommen es die Domstädter mit dem FC Viehhausen zu tun.