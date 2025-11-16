Kosova gegen den Tabellenführer, Derby in Velbert

Das Solinger Spitzenduo es mit formschwachen Gegnern zu tun. Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 spielt gegen den FC Kosova Düsseldorf, bei dem Alfonso del Cueto nach drei Niederlagen in Folge kürzlich die Segeln streichen musste. Für ihn übernimmt Ibo Cöl. Auch der DV Solingen hat einen strauchelnden Kontrahenten mit Victoria Mennrath vor der Brust. Zwischenzeitlich als Top-Team gehandelt, ist die Victoria nach vier Pleiten in Folge ins Mittelfeld abgerutscht.

Geht es jetzt bergauf mit dem FC Remscheid? Der 1:0-Sieg gegen den SC Union Nettetal aus der Vorwoche war der erste Sieg unter Neu-Coach Björn Joppe in sechs Versuchen. Gegen die VSF Amern kann weiter auf die Nicht-Abstiegsplätze aufgeschlossen werden.

Tabellenschlusslicht TVD Velbert darf sich auf ein Derby freuen. Derzeit meilenweit vom rettenden Ufer entfernt, könnte ein Erfolg im Stadtduell gegen den SC Velbert Kräfte freisetzen.

Am Freitag drückte der ASV Süchteln dem Kellerkind VfB Hilden II eine empfindlich Pleite auf und springt für den Moment auf den zweiten Rang. Der SC Union Nettetal und TSV Solingen trennten sich ohne Sieger.