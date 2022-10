Drei Hainsackerer frei vorm Riedener Torwart – es fällt das 1:0 für die SpVgg. – Foto: Christian Brüssel

Kosova fightet sich zum Sieg – Sportclub verpasst Dreier Bezirksliga Süd: Der FC Kosova dreht einen Rückstand und enteilt mit fünf Punkten an der Spitze +++ Verfolgerduell in Bach endet 1:1 +++ Beilngries landet den ersten Dreier

14 Spiele hat es für den FC Beilngries gedauert, ehe man den ersten dreifachen Punktgewinn einfahren konnte. Damit konnte man auch die Rote Laterne weitergeben. Doch ans rettende Ufer ist es noch ein weiter Weg.

Es geht für den FC weiter tabellarisch nach unten, denn auch das Heimspiel gegen Bad Abbach ging verloren. Mit einem Eigentor brachte Schmid die Gäste in Führung (8.) und zwei Minuten später legte M. Legler das 2:0 für Bad Abbach nach. Erst in Hälfte zwei wachten die Roosters auf und schafften binnen weniger Minuten den Ausgleich. Erst verkürzte Wohlmann (58.), dann traf Hofer (65.) zum 2:2. Doch nur drei Minuten später brachte Auchter die Gäste endgültig auf die Siegerstraße.





Der TB wehrte sich tapfer und ging gar in der zehnten Minute durch Sodji in Führung. Der Topfavorit brauchte lange um darauf zu reagieren, so lief bereits die 65. Minute, ehe Hasa der Ausgleich gelang. In der 71. Minute drehte Hasa schließlich die Partie. Die Schlussphase blieb spannend, denn Arifaj gelang erst in der 95. Minute das erlösende 3:1.





Der erste Sieg in der Bezirksliga ist unter Dach und Fach, so kann es für den FC weitergehen. Allerdings war viel Leerlauf in der Begegnung, so lief bereits die 61. Minute, ehe Shala zum 1:0 einnetzte. 20 Minuten vor Schluss besorgte Herrler den endgültigen Rest.





Der Trainerwechsel hat seine Wirkung nicht verfehlt, so hielt die SpVgg das Kellerkind in Schach. In der 11. Minute traf Hautmann zur Führung, die Peter in der 30. Minute ausbaute. Doch Nimsch (51.) machte es wieder spannend, allerdings reichte es nicht für den Ausgleich, weil Stich (70.) alles klar machte.





Es war ein sehr gutes Verfolgerduell in Bach, am Ende trennten sich beide Seiten mit einem insgesamt leistungsgerechten Unentschieden. Die erste Hälfte war fast zu Ende, als Greifenstein (40.) die Gäste in Front schoss. Allerdings hatte Bach im zweiten Durchgang die passende Antwort in Person von Ruf (61.) parat. Gleich zweimal zeigte der der Sportclub in der zweiten Hälfte vom Elfmeterpunkt Nerven!





Nicht zu schlagen waren an diesem Tage die Hausherren, die durch Becker in der 31. Minute in Front gingen. Viehhausen ließ zwar nichts unversucht, doch so richtig in Tornähe kam man nicht. Allerdings machten die Gastgeber lange Zeit den Deckel nicht auf die Partie, so lief bereits die 89. Minute, als Muratovic das 2:0 nachlegte.