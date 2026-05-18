Kosova feiert Titel – Neuried zittert auf Platz elf

– Foto: Jonas Baier

Am Samstag empfing die bereits als Absteiger feststehende TSG Pasing den TSV Gräfelfing zu einem einseitigen Duell, das mit einem deutlichen 1:6-Kantersieg für die Gäste endete. Durch diese herbe Heimniederlage bleibt die TSG Pasing abgeschlagen auf dem vierzehnten Tabellenplatz, während der TSV Gräfelfing wichtige Zähler einfährt und nun den zehnten Tabellenplatz belegt. Ebenfalls am Samstag kreuzten der FC Alte Haide-DSC München und der TSV Neuried die Klingen, wobei sich die Gäste mit einem souveränen 1:4-Auswärtserfolg durchsetzten. Der FC Alte Haide-DSC München rutscht nach dieser Partie auf den achten Tabellenplatz ab, während der TSV Neuried trotz des Sieges auf dem elften Tabellenplatz bleibt und somit vor dem letzten Spieltag weiterhin den gefährlichen zweiten Relegationsplatz für den Klassenerhalt besetzt.

Wer rettet sich am letzten Spieltag?

Der FC Kosova steht bereits länger als Meister fest und belegt unangefochten den ersten Tabellenplatz, was den direkten Aufstieg in die Bezirksliga bedeutet. Dahinter hat der SV München West den zweiten Tabellenplatz und damit die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation bereits sicher in der Tasche. Am Sonntag rundete der FC Teutonia München mit seinem Heimspiel den Spieltag ab und reiht sich nach dieser Partie auf dem siebten Tabellenplatz ein.

Schafft Großhadern noch den Klassenerhalt?

Im Tabellenkeller ist das Schicksal einiger Teams bereits besiegelt: Die FT Gern belegt den dreizehnten Tabellenplatz und ist seit dem vergangenen Spieltag direkt abgestiegen, genau wie die TSG Pasing auf dem vierzehnten Tabellenplatz. Der TSV Solln belegt den zwölften Tabellenplatz und spielt damit völlig sicher in der Relegation gegen den Abstieg in die Kreisklasse. Große Ungewissheit herrscht dagegen beim TSV Großhadern auf dem neunten Tabellenplatz: Der Verein muss zittern und abwarten, wie das abgebrochene Spiel gegen den TSV Fürstenried vom Sportgericht gewertet wird, da ab dem achten Tabellenplatz noch alle Vereine in die Abstiegsrelegation rutschen können.