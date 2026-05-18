– Foto: Jonas Baier
Kosova feiert Titel – Neuried zittert auf Platz elf
Gräfelfing feiert am Samstag einen deutlichen Kantersieg, während Neuried im Tabellenkeller wichtige Punkte sammelt
von Helmut Kampa · Heute, 17:36 Uhr · 0 Leser
Am Samstag empfing die bereits als Absteiger feststehende TSG Pasing den TSV Gräfelfing zu einem einseitigen Duell, das mit einem deutlichen 1:6-Kantersieg für die Gäste endete. Durch diese herbe Heimniederlage bleibt die TSG Pasing abgeschlagen auf dem vierzehnten Tabellenplatz, während der TSV Gräfelfing wichtige Zähler einfährt und nun den zehnten Tabellenplatz belegt. Ebenfalls am Samstag kreuzten der FC Alte Haide-DSC München und der TSV Neuried die Klingen, wobei sich die Gäste mit einem souveränen 1:4-Auswärtserfolg durchsetzten. Der FC Alte Haide-DSC München rutscht nach dieser Partie auf den achten Tabellenplatz ab, während der TSV Neuried trotz des Sieges auf dem elften Tabellenplatz bleibt und somit vor dem letzten Spieltag weiterhin den gefährlichen zweiten Relegationsplatz für den Klassenerhalt besetzt.
Wer rettet sich am letzten Spieltag?
Der FC Kosova steht bereits länger als Meister fest und belegt unangefochten den ersten Tabellenplatz, was den direkten Aufstieg in die Bezirksliga bedeutet. Dahinter hat der SV München West den zweiten Tabellenplatz und damit die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation bereits sicher in der Tasche. Am Sonntag rundete der FC Teutonia München mit seinem Heimspiel den Spieltag ab und reiht sich nach dieser Partie auf dem siebten Tabellenplatz ein.
Schafft Großhadern noch den Klassenerhalt?
Im Tabellenkeller ist das Schicksal einiger Teams bereits besiegelt: Die FT Gern belegt den dreizehnten Tabellenplatz und ist seit dem vergangenen Spieltag direkt abgestiegen, genau wie die TSG Pasing auf dem vierzehnten Tabellenplatz. Der TSV Solln belegt den zwölften Tabellenplatz und spielt damit völlig sicher in der Relegation gegen den Abstieg in die Kreisklasse. Große Ungewissheit herrscht dagegen beim TSV Großhadern auf dem neunten Tabellenplatz: Der Verein muss zittern und abwarten, wie das abgebrochene Spiel gegen den TSV Fürstenried vom Sportgericht gewertet wird, da ab dem achten Tabellenplatz noch alle Vereine in die Abstiegsrelegation rutschen können.
Heimmannschaft feiert Schützenfest
Der SV München West ließ der DJK Pasing vor 95 Zuschauern keine Chance. Lorenz Weber eröffnete den Torreigen früh (3.), doch Nicolas Kuttruff glich fast im Gegenzug aus (5.). Danach spielten nur noch die Gastgeber: Balthasar Auspurg (19.) und Marcel Schröpfer (32.) sorgten für den Pausenstand. In der zweiten Halbzeit schraubten erneut Lorenz Weber (50.), Ferdinand Hansel (56.), wieder Lorenz Weber mit seinem dritten Tor (74.) und Janis Teschner (86.) das Ergebnis in die Höhe.
Knapper Zählererfolg in der Fremde
Der FC Neuhadern München setzte sich in einer umkämpften Begegnung beim FC Teutonia München durch. Vor 110 Zuschauern traf Emirhan Yilmaz zur Gästeführung (26.). Diese glich Amar Lovic per Foulelfmeter für die Teutonia aus (34.). Noch vor der Pause brachte Dennis Peterssen die Gäste wieder in Front (39.), und Maximilian Hartmannlegte kurz nach dem Wechsel nach (47.). In der Nachspielzeit kamen die Hausherren durch ein Eigentor oder einen unbekannten Schützen noch auf 2:3 heran (90.+1).
Offener Schlagabtausch endet unentschieden
Ein echtes Torspektakel sahen die 100 Zuschauer zwischen dem FC Kosova München und der FT München Gern. Merlin Soller traf zuerst für die Gäste (18.), doch Shkodran Uka (24.) und Shqipdon Ademi (28.) drehten das Spiel vorübergehend. Jonas Ladwig (44.) und Dominik Dabic (47.) brachten wiederum die Wende zugunsten der Gerner. Per Foulelfmeter glich Ilir Sinani erneut aus (62.), ehe Bernardo Rocha die Gäste abermals in Front brachte (66.). Den Schlusspunkt zum Ausgleich setzte Shqipdon Ademi (85.).
Sa., 16.05.2026, 11:30 Uhr
Kantersieg für die Gäste
Der TSV Gräfelfing feierte einen deutlichen Auswärtsfolg bei der TSG Pasing. Vor 50 Zuschauern brachte Johannes Münch die Gäste in der Nachspielzeit der ersten Hälfte per Foulelfmeter in Führung (45.+4). Direkt nach dem Seitenwechsel erhöhten Julius Marano (47.) und Emil Pärssinen (49.) schnell auf 0:3. Erneut Johannes Münchschraubte das Ergebnis weiter in die Höhe (53.), ehe Mats Wirtgen den Ehrentreffer für die Hausherren erzielte (55.). In der Schlussphase machten Johannes Münch mit seinem dritten Tagestreffer (68.) und Philip Sterr (88.) den Endstand perfekt.
Sa., 16.05.2026, 14:30 Uhr
Der TSV Neuried entführte drei Punkte vom FC Alte Haide - dsc München. Vor 50 Besuchern sorgte Burhan Kaydinfür die Führung der Gäste (21.). Direkt nach dem Wiederanpfiff fiel das 0:2 durch einen namentlich nicht bekannten Akteur (46.). Mika Kretschmer (53.) und Simon Prangenberg (64.) bauten den Vorsprung komfortabel aus. Kurz vor dem Abpfiff gelang Zacharias Haeusgen noch der Treffer zum 1:4-Endstand für die Heimmannschaft (87.).
Souveräner Auswärtserfolg in der zweiten Halbzeit
Der TSV 1860 München III entführte drei Punkte vom TSV München-Solln. Vor 70 Zuschauern blieb die erste Halbzeit zunächst torlos. Nach dem Seitenwechsel brachte Julian Schleich die Gäste in Führung (58.). In der Schlussphase baute Mario Krischel den Vorsprung weiter aus (74.). Den Schlusspunkt zum Endstand setzte schließlich Robert Scheel in der Nachspielzeit (90.+3).