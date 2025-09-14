Kosova dominiert Derby, Nettetal geht unter, Süchteln ist neuer Primus

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Der FC Kosova Düsseldorf schlägt die SG Unterrath, der SC Union Nettetal verliert in Bergisch Born die Tabellenführung, die nun dem ASV Einigkeit Süchteln gehört. So lief der 5. Spieltag:
Der TSV Solingen feierte seinen ersten Saisonsieg. Jasper Teske traf kurz vor der Pause zum 1:0 (42.), ehe Marco Lüttgen in der 65. Minute ausglich. Erneut Teske stellte in der 85. Minute die Weichen auf Sieg, und Joker Jannik Weber erhöhte in der Nachspielzeit auf 3:1. Solingen hat jetzt vier Punkte, Aufsteiger DJK Gnadental bleibt bei sechs vor den Solingern.
Der FC Kosova Düsseldorf setzte sich mit 3:0 gegen die SG Unterrath durch. Nachdem Roman William Callan die Gastgeber in der 38. Minute in Führung gebracht hatte, erhöhte Egzon-Baijram Zendeli kurz nach der Pause auf 2:0. Unterrath fand darauf keine Antwort, und so sorgte der eingewechselte Fatlum Ahmeti in der Nachspielzeit für den Endstand. Mit nun neun Punkten steht Kosova im oberen Mittelfeld, während Unterrath ebenfalls bei neun Zählern bleibt, den Sprung nach oben aber erneut verpasst.
Ein Blitzstart brachte den TVD Velbert in Front, als Nathanael-Victor Ndoyi schon in der 1. Minute traf. Die Victoria Mennrath schlug jedoch zurück: Simon Littges glich in der 11. Minute aus, ehe Konstantin Xenidis kurz vor der Pause den 2:1-Siegtreffer markierte. Velbert bleibt mit null Punkten Vorletzter, Mennrath steht bei sieben Zählern auf einem Nichtabstiegsplatz.
Der SC Velbert setzte sich gegen den SC Kapellen-Erft mit 2:1 durch. Jovan Gudalovic traf in der 18. Minute zur Führung, Tobias Doil erhöhte nach einer Stunde auf 2:0. Acht Minuten später verkürzte Luis Giesen, doch der Ausgleich blieb aus. Velbert hat nun zehn Punkte, Kapellen verharrt bei sieben Zählern ebenfalls unten drin.
6. Spieltag
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr TuRU Düsseldorf - 1. Spvg. Solingen Wald 03
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr Victoria Mennrath - FC Kosova Düsseldorf
So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Remscheid - VfB 03 Hilden II
So., 21.09.25 15:30 Uhr VSF Amern - SSV Bergisch Born
So., 21.09.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - 1. FC Wülfrath
So., 21.09.25 15:30 Uhr DV Solingen - SC Velbert
So., 21.09.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - TSV Solingen
So., 21.09.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - TVD Velbert
So., 21.09.25 15:30 Uhr SG Unterrath - ASV Einigkeit Süchteln
7. Spieltag
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr SC Kapellen-Erft - DV Solingen
So., 28.09.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - SC Union Nettetal
So., 28.09.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - VSF Amern
So., 28.09.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - Victoria Mennrath
So., 28.09.25 15:00 Uhr SC Velbert - TuRU Düsseldorf
So., 28.09.25 15:30 Uhr TSV Solingen - TVD Velbert
So., 28.09.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SG Unterrath
So., 28.09.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DJK Gnadental
So., 28.09.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - FC Remscheid