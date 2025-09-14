Kosova dominiert Derby, Nettetal geht unter, Süchteln ist neuer Primus

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Der FC Kosova Düsseldorf schlägt die SG Unterrath, der SC Union Nettetal verliert in Bergisch Born die Tabellenführung, die nun dem ASV Einigkeit Süchteln gehört. So lief der 5. Spieltag:

Der TSV Solingen feierte seinen ersten Saisonsieg. Jasper Teske traf kurz vor der Pause zum 1:0 (42.), ehe Marco Lüttgen in der 65. Minute ausglich. Erneut Teske stellte in der 85. Minute die Weichen auf Sieg, und Joker Jannik Weber erhöhte in der Nachspielzeit auf 3:1. Solingen hat jetzt vier Punkte, Aufsteiger DJK Gnadental bleibt bei sechs vor den Solingern.

Der 1. FC Wülfrath und der FC Remscheid trennten sich vor 110 Zuschauern 2:2. Bereits in der 13. Minute brachte Ebrahim Omayrat die Gastgeber in Führung, ehe Stanislao Apicella in der 32. Minute den Ausgleich erzielte. Nach dem Seitenwechsel drehte Dominik Heinen mit seinem Treffer in der 59. Minute zunächst die Partie zugunsten der Gäste, doch nur acht Minuten später sorgte der eingewechselte Daniel Ivezic für den erneuten Gleichstand. Geleitet wurde die Begegnung von Schiedsrichter Till Jandik aus Oberhausen. Auf den Bänken standen Joscha Weber für Wülfrath und Ferdi Gülenc für Remscheid. Damit bleiben beide Klubs im unteren Drittel.

siegte 4:1. Zunächst traf Branimir Galic für die Gäste (24.), doch nach der Pause schlugen Lutonda Ntiti, Julian Bernhard und Germano Bonanno binnen 15 Minuten zu. In der Nachspielzeit legte Marvin Pak nach. Zudem sahen Levin Ilias Ceylan (72.) und Moritz Kosfeld (90.) Gelb-Rot. Born steht bei sieben Punkten, Nettetal bleibt mit zehn Zählern in der Spitzengruppe, hat aber die Tabellenführung verloren.

Der ASV Einigkeit Süchteln trennte sich von den VSF Amern 1:1. Vor 100 Zuschauern brachte Johannes Hamacher die Gäste in der 11. Minute in Führung, doch Paul Fröhling sorgte in der 36. Minute für den Ausgleich. Trotz Chancen auf beiden Seiten blieb es beim Remis, womit Süchteln trotzdem die Tabellenführung übernommen hat.

Der FC Kosova Düsseldorf setzte sich mit 3:0 gegen die SG Unterrath durch. Nachdem Roman William Callan die Gastgeber in der 38. Minute in Führung gebracht hatte, erhöhte Egzon-Baijram Zendeli kurz nach der Pause auf 2:0. Unterrath fand darauf keine Antwort, und so sorgte der eingewechselte Fatlum Ahmeti in der Nachspielzeit für den Endstand. Mit nun neun Punkten steht Kosova im oberen Mittelfeld, während Unterrath ebenfalls bei neun Zählern bleibt, den Sprung nach oben aber erneut verpasst.

Ein Blitzstart brachte den TVD Velbert in Front, als Nathanael-Victor Ndoyi schon in der 1. Minute traf. Die Victoria Mennrath schlug jedoch zurück: Simon Littges glich in der 11. Minute aus, ehe Konstantin Xenidis kurz vor der Pause den 2:1-Siegtreffer markierte. Velbert bleibt mit null Punkten Vorletzter, Mennrath steht bei sieben Zählern auf einem Nichtabstiegsplatz.

Der SC Velbert setzte sich gegen den SC Kapellen-Erft mit 2:1 durch. Jovan Gudalovic traf in der 18. Minute zur Führung, Tobias Doil erhöhte nach einer Stunde auf 2:0. Acht Minuten später verkürzte Luis Giesen, doch der Ausgleich blieb aus. Velbert hat nun zehn Punkte, Kapellen verharrt bei sieben Zählern ebenfalls unten drin.

Nico Wehner traf vor der Pause per Distanzschuss (38.), in der Schlussphase erhöhten Sahin Ayas (79.) und Joker Amin Saouti (82.). Hilden II kam spät durch Abdeliah Zarok vom Punkt (86.) nur noch zum Anschluss, weshalb Hilden II weiter punktlos bleibt. Die TuRU arbeitet sich in das obere Mittelfeld vor.

____

Das sind die nächsten Spieltage

6. Spieltag

Fr., 19.09.25 20:00 Uhr TuRU Düsseldorf - 1. Spvg. Solingen Wald 03

Fr., 19.09.25 20:00 Uhr Victoria Mennrath - FC Kosova Düsseldorf

So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Remscheid - VfB 03 Hilden II

So., 21.09.25 15:30 Uhr VSF Amern - SSV Bergisch Born

So., 21.09.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - 1. FC Wülfrath

So., 21.09.25 15:30 Uhr DV Solingen - SC Velbert

So., 21.09.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - TSV Solingen

So., 21.09.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - TVD Velbert

So., 21.09.25 15:30 Uhr SG Unterrath - ASV Einigkeit Süchteln



7. Spieltag

Fr., 26.09.25 20:00 Uhr SC Kapellen-Erft - DV Solingen

So., 28.09.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - SC Union Nettetal

So., 28.09.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - VSF Amern

So., 28.09.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - Victoria Mennrath

So., 28.09.25 15:00 Uhr SC Velbert - TuRU Düsseldorf

So., 28.09.25 15:30 Uhr TSV Solingen - TVD Velbert

So., 28.09.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SG Unterrath

So., 28.09.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DJK Gnadental

So., 28.09.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - FC Remscheid