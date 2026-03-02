 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Kosova Bernhausen gewinnt verrücktes Spiel, Stuttgart-Münster mit 7:0

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Stuttgart/Böblingen los?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Stuttgart/Böblingen war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Stuttgart/Böblingen

Kreisliga A1:

TSV Weilimdorf II – TV89 Zuffenhausen 2:2

In Weilimdorf erlebten die Fans ein Finale, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Gustave Parfait Bruno Ripert Njoya (35.) brachte die Hausherren zunächst in Führung, doch die Antwort der Zuffenhäuser ließ nicht lange auf sich warten: Erdem Erarslan (39.) stellte noch vor der Pause alles auf Null. Direkt nach dem Seitenwechsel schien die Partie zugunsten der Gäste zu kippen, als Alexander Iatan (49.) den Ball zur Führung im Gehäuse unterbrachte. Es entwickelte sich eine hochemotionale Abwehrschlacht, in der Weilimdorf unermüdlich anrannte. In der siebten Minute der Nachspielzeit belohnte Chrysowalandis Kugiumtzidis (90.+5) den unbändigen Willen der Heimelf und markierte den umjubelten Ausgleichstreffer. Ein Punktgewinn der puren Moral!

Sportvg Feuerbach – OFK Beograd Stuttgart 2:3

Ein Schlagabtausch auf Augenhöhe, der die Zuschauer bis zum Schlusspfiff in Atem hielt. Nemanja Buzdum (17.) legte für Beograd vor, doch Feuerbach kam mit viel Feuer aus der Kabine und glich durch Marin Pranjic (52.) aus. Die Gäste bewiesen jedoch enorme Nervenstärke: Ein verwandelter Foulelfmeter von Nikola Lakovic (69.) und der Treffer von Veljko Burazor (83.) schienen die Entscheidung herbeizuführen. Feuerbach mobilisierte durch Precious Onuoha (87.) zwar noch einmal alle Kraftreserven, doch Beograd verteidigte den knappen Vorsprung mit großer Leidenschaft über die Zeit. Ein Erfolg der mannschaftlichen Geschlossenheit.

TSV Uhlbach – SG Stuttgart West 2:1

Der TSV Uhlbach präsentierte sich vor heimischer Kulisse als fokussierte Einheit. Noah Pilchowski (20.) brach nach zwanzig Minuten den Bann, bevor Joshua Menger (56.) im zweiten Durchgang mit viel Wucht nachlegte. Die SG Stuttgart West investierte in der Schlussphase zwar viel Herzblut in die Offensive und kam durch Luis Henke (81.) zum Anschlusstreffer, doch die Uhlbacher Defensive stand in den letzten Minuten wie ein Fels in der Brandung. Ein Heimsieg, der durch Konsequenz in den Zweikämpfen errungen wurde.

SV Prag Stuttgart – TV Zazenhausen 1:2

In einer intensiven Begegnung erwischte der SV Prag den besseren Start, als Otis Raiser (10.) die Weichen früh auf Sieg zu stellen schien. Doch Zazenhausen zeigte eine beeindruckende Reaktion und kämpfte sich leidenschaftlich zurück. Lucas Berger (28.) markierte den Ausgleich, woraufhin sich ein offener Schlagabtausch entwickelte. In der Schlussphase war es schließlich Tim Walter (76.), der mit einer entschlossenen Aktion den Siegtreffer für die Gäste erzielte. Ein Kraftakt, der zeigt, wie viel mit unbändigem Glauben an die eigene Stärke möglich ist.

SSV Zuffenhausen – TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 0:7

Das war eine regelrechte Machtdemonstration der Gäste vor 56 Zuschauern! Die TSVgg Stuttgart-Münster spielte sich in einen berauschenden Rausch und ließ dem SSV kaum Raum zum Atmen. Besonders Denis Skarlatidis (25., 68., 88.) erwies sich mit seinem Dreierpack als unbezähmbar. Auch Fabiano Gugjolli (50., 77.) trug mit einem Doppelpack zur Dominanz bei, während Ismet Alkan (65.) und Florian Reu (82.) das Ergebnis weiter in die Höhe schraubten. Ein Nachmittag voller Spielfreude, der die enorme Offensivwucht der Münsteraner eindrucksvoll unterstrich.

SC Stammheim – SportKultur Stuttgart 4:1

Stammheim untermauerte seine Heimstärke mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Christopher Renan Dos Santos Cedeno (33.) eröffnete per Foulelfmeter den Reigen, bevor Elias Tweneboa (36.) nur Augenblicke später nachlegte. SportKultur Stuttgart gab sich nicht auf und kam durch Petros Mavrogiannis Tzoulouchitze (80.) noch einmal heran, doch die Antwort der Hausherren folgte prompt: Stefan Schullehner (81.) und erneut Christopher Renan Dos Santos Cedeno (90.+3) machten in der Schlussphase alles klar. Ein Sieg der Entschlossenheit, der in den entscheidenden Momenten keine Zweifel aufkommen ließ.

TB Untertürkheim – SG Weilimdorf 3:2

Vor 100 Zuschauern entwickelte sich ein hochemotionaler Krimi mit ständig wechselnden Vorzeichen. Marvin Wolf und Emanuel Andoe brachten Untertürkheim zunächst komfortabel in Front, doch Weilimdorf bewies Moral. Per Foulelfmeter durch Argon Gaxherri (26.) und den Ausgleich von Emir Ataman (53.) war die Partie wieder völlig offen. In einer dramatischen Schlussphase war es schließlich Robin Wittmann, der mit einer leidenschaftlichen Aktion den Siegtreffer markierte und den Heimsieg unter großem Jubel sicherte. Ein Spiel voller Adrenalin!

TSV Mühlhausen/Stuttgart – Türkspor Stuttgart 1:4

Dieses Spiel gehörte fast ausschließlich einem Mann: Shkemb Miftari. Mit einem lupenreinen Hattrick (25., 36., 84.) zerlegte er die Hintermannschaft der Hausherren beinahe im Alleingang. Mühlhausen bewies zwar kurz vor Schluss durch Ahmed Elqayem (90.) noch einmal Sportsgeist, doch Shkemb Miftari (90.+1) setzte mit seinem vierten Treffer des Tages unmittelbar danach den emotionalen Schlusspunkt. Eine beeindruckende Demonstration individueller Klasse, die Türkspor drei Zähler bescherte.

Kreisliga A2:

SpVgg Stetten/Filder – TSV Rohr Stuttgart 1:1

Ein echtes Geduldsspiel, das erst in der zweiten Halbzeit so richtig an emotionaler Fahrt aufnahm. Lange Zeit neutralisierten sich beide Teams in intensiven Zweikämpfen, doch in der 68. Minute erlöste Robin Hock (68.) die Heimfans mit der Führung. Stetten schien den knappen Vorsprung mit viel Herzblut über die Zeit zu bringen, doch der TSV Rohr bewies unbändigen Siegeswillen. In der Schlussphase war es Ismail Seker (85.), der mit einer entschlossenen Aktion den Ausgleich markierte und den Gästen einen Punkt in diesem hart umkämpften Duell sicherte.

FSV Waldebene Stuttgart Ost – MK Makedonija Stuttgart 4:3

Was für ein historisches Wunder vor 100 Zuschauern! Dieses Spiel wird so schnell niemand vergessen. Die Gäste von Makedonija spielten sich zunächst in einen berauschenden Rausch und führten durch Walter Vins (6., 54.) und Nils Genter (45.) bereits komfortabel mit 3:0. Doch dann folgte eine Aufholjagd der puren Leidenschaft: Leon Renner (63.) und David Kobuladze (72.) hauchten dem FSV neues Leben ein. In einem nervenaufreibenden Finale wurde Ioannis Potsou (88., 90.) zum ultimativen Helden: Mit einem späten Doppelpack drehte er die Partie komplett und versetzte das Stadion in absolute Ekstase. Ein Sieg der unbändigen Moral!

TSV Heumaden – SV Sillenbuch 1:3

Der SV Sillenbuch präsentierte sich als extrem fokussierte Einheit und legte bereits in der Anfangsphase den Grundstein für den Erfolg. Robert Gulde (12.) und Max Auhagen (18.) sorgten mit einem leidenschaftlichen Doppelschlag für eine frühe Führung. Heumaden kam zwar durch Nico Floeter (48.) unmittelbar nach dem Seitenwechsel heran und schöpfte neue Hoffnung, doch die Gäste blieben besonnen. Marko Curic (63.) stellte nach einer Stunde den alten Abstand wieder her und besiegelte einen Auswärtssieg, der durch taktische Disziplin und hohe Effizienz glänzte.

KF Kosova Bernhausen – Sportfreunde Stuttgart 5:3

Ein absolut verrückter Nachmittag voller Adrenalin und Drama! Bernhausen erlebte ein Wechselbad der Gefühle: Zwei vergebene Foulelfmeter (8., 49.) und ein ständiges Hin und Her hielten die Spannung am Siedepunkt. Trotz Unterzahl nach der Roten Karte gegen Lukas Tieke (32.) kämpften die Sportfreunde mit viel Herz und führten zwischenzeitlich durch Mattis Amann (53.). Doch in der Schlussphase entfachte Bernhausen eine enorme Offensivpower: Artian Sylai (68., 79.) drehte das Spiel mit viel Wut im Bauch, bevor Leke Babaj (90.) in der letzten Minute den Deckel auf dieses torreiche Spektakel setzte.

KV Plieningen – ABV Stuttgart 1:1

In Plieningen sahen die Fans ein Spiel, das lange Zeit von den stabilen Defensivreihen geprägt war. Beide Mannschaften suchten geduldig nach der Lücke, doch erst in der Schlussphase brachen alle Dämme. Djellon Dragusha (79.) brachte die Hausherren spät in Führung und schien zum Matchwinner zu avancieren. Doch ABV Stuttgart mobilisierte die letzten Kraftreserven und antwortete mit unbändigem Willen: Blessing Omoregie (85.) markierte nur wenig später den Ausgleich und sicherte seiner Elf einen Punkt in einem Duell, das bis zur letzten Sekunde unter Strom stand.

SpVgg 1887 Möhringen – TV Kemnat 2:2

Ein hochemotionaler Schlagabtausch, der vor allem durch die Moral der Hausherren geprägt war. Dean Kovacevic (27., 29.) schockte Möhringen mit einem blitzschnellen Doppelpack und brachte Kemnat vermeintlich sicher auf die Siegerstraße. Doch die SpVgg gab sich zu keinem Zeitpunkt geschlagen. Tom Fresser (43.) markierte den psychologisch wichtigen Anschlusstreffer kurz vor der Pause. Im zweiten Durchgang rannte Möhringen leidenschaftlich an und belohnte sich schließlich durch Maurice Ottilie (83.) mit dem späten Ausgleich. Ein Unentschieden des puren Kampfgeistes!

FV Germania Degerloch – SV Hoffeld 2:2

Ein kurioser Nachmittag vor 60 Zuschauern, den Daniel Ade so schnell wohl nicht vergessen wird. Dem Unglücksraben unterliefen gleich zwei Eigentore (13., 56.), was Hoffeld immer wieder unfreiwillig in Front brachte. Doch Germania Degerloch bewies eine beeindruckende mannschaftliche Geschlossenheit. Hans Fakner (53.) und schließlich Patrick Wüst (66.) glichen jeweils aus und retteten den Gastgebern zumindest einen Zähler. Ein Spiel der Extreme, in dem die Moral der Degerlocher stärker war als das Pech in der eigenen Hintermannschaft.

GFV Ermis Metanastis Stuttgart – SV Vaihingen II 4:3

In einem packenden Torfestival vor 35 Zuschauern behielt Ermis Metanastis am Ende knapp die Oberhand. Grigorios Almpantis (12.) und Vladimiros Gkiagkiaev (31.) sorgten für einen starken Start. Zwar kam Vaihingen immer wieder heran, doch Ardi Kryeziu (42., 84.) erwies sich mit seinen beiden Treffern als der entscheidende Faktor für die Hausherren. In einer dramatischen Nachspielzeit verkürzte Marco Pisacane (90.+1) zwar noch einmal für die Gäste, doch der Ausgleich sollte nicht mehr fallen. Ein leidenschaftlicher Heimsieg, der durch pure Offensivlust errungen wurde.

Kreisliga A3:

SV Böblingen II – TSV Kuppingen 2:2

In einer packenden Begegnung, die von hoher Intensität geprägt war, erwischten die Gäste den perfekten Start. Tom Prokein (5.) sorgte bereits nach wenigen Augenblicken für Jubel im Kuppinger Lager. Die Böblinger Reserve bewies jedoch nach dem Seitenwechsel ein riesiges Kämpferherz: Taha Kerim Erarslan (48.) und Oliab Calemba (71.) drehten die Partie mit viel Leidenschaft zugunsten der Hausherren. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Erneut war es Tom Prokein (74.), der mit einer entschlossenen Aktion zur Stelle war und den Ball zum Ausgleich im Gehäuse unterbrachte. Ein hochemotionaler Schlagabtausch, bei dem am Ende die Punkte geteilt wurden.

FSV Deufringen – TV Altdorf 5:1

Der FSV Deufringen brannte vor heimischer Kulisse ein wahres Offensiv-Feuerwerk ab. Thilo Gerke (9.) und Oliver Ries (25.) stellten die Weichen früh auf Heimsieg, bevor die große Show von Samet Öztürk begann. Mit einem beeindruckenden Dreierpack (45., 45., 51.) schraubte er das Ergebnis in die Höhe und ließ der Altdorfer Hintermannschaft kaum Luft zum Atmen. Die Gäste zeigten in der Schlussphase zwar noch einmal Moral und kamen durch Ajosha Knosp (86.) zum Ehrentreffer, konnten die deutliche Niederlage gegen eine spielfreudige Deufringer Elf jedoch nicht mehr abwenden. Ein Nachmittag der puren Entschlossenheit!

TSV Schönaich – Spvgg. Holzgerlingen II 3:0

In Schönaich gehörte die Bühne an diesem Spieltag einem einzigen Akteur: Niklas Mayer. Mit einer beeindruckenden Demonstration seiner Torgefährlichkeit entschied er die Partie fast im Alleingang. Bereits in der 5. Minute eröffnete er den Reigen, legte nach einer halben Stunde (30.) nach und machte unmittelbar nach Wiederanpfiff (46.) seinen Hattrick perfekt. Die Holzgerlinger Reserve mühte sich zwar redlich und investierte viel Herzblut in die Zweikämpfe, fand jedoch kein Mittel gegen die kompakt stehende Defensive der Schönaicher. Ein Heimsieg, der durch die individuelle Klasse des dreifachen Torschützen geprägt war.

VfL Sindelfingen II – SV Magstadt 2:2

Was für ein dramatisches Finish in Sindelfingen! Nachdem die erste Halbzeit torlos blieb, nahm die Partie im zweiten Durchgang richtig Fahrt auf. Alban Muji (48.) brachte die VfL-Reserve in Führung, doch Steven Flaig (54.) antwortete postwendend. Als Hasan Saran (57.) die Sindelfinger erneut in Front schoss, sah alles nach einem Heimsieg aus. Doch Magstadt gab sich zu keinem Zeitpunkt geschlagen und rannte unermüdlich gegen das drohende Unheil an. In der fünften Minute der Nachspielzeit wurde Steven Flaig (90.+5) mit seinem zweiten Treffer zum Helden des Tages und rettete seiner Mannschaft einen Punkt der puren Moral.

SV Oberjesingen – Türk. SV Herrenberg 1:3

Ein Blitzstart legte den Grundstein für den Erfolg des Türk. SV Herrenberg. Melih Erborazan (1.) traf bereits in der ersten Spielminute und schockte die Hausherren sichtlich. Oberjesingen bewies jedoch Kampfgeist und kam durch Lars Vogtmann (23.) zum Ausgleich. Die Freude währte jedoch nicht lange, da Ömer Kilic (38.) noch vor der Pause die erneute Führung für die Gäste markierte. Im zweiten Durchgang warf Oberjesingen alles nach vorne, doch Noah Lukic (73.) sorgte mit einer entschlossenen Aktion für die endgültige Entscheidung. Ein Auswärtssieg, der durch Konsequenz in den entscheidenden Momenten errungen wurde.

TV Gültstein – Spvgg Aidlingen 0:3

Die Spvgg Aidlingen präsentierte sich in Gültstein als extrem fokussierte Einheit. Micha Beck (12.) brachte die Gäste früh auf Kurs und gab seinem Team die nötige Sicherheit. Gültstein investierte viel Energie, um zurück in die Partie zu finden, biss sich aber immer wieder an der stabilen Aidlinger Defensive fest. Nach einer Stunde sorgte Johannes Rott (60.) für die Vorentscheidung, bevor Emirkan Usta (90.) pünktlich zum Abpfiff den emotionalen Schlusspunkt unter diese einseitige Begegnung setzte. Ein Erfolg der mannschaftlichen Geschlossenheit und taktischen Disziplin.

TSV Waldenbuch – TV Nebringen 4:1

Vor der stattlichen Kulisse von 150 Zuschauern feierte der TSV Waldenbuch einen überzeugenden Heimsieg. Überragender Mann auf dem Platz war Philipp Müller, der mit einem Doppelpack (15., 25.) für eine komfortable Führung sorgte. Patrick Neumann (40.) erhöhte noch vor der Pause, doch Nebringen schöpfte durch den Treffer von Sven Frede (43.) kurzzeitig neue Hoffnung. Nach dem Seitenwechsel ließ Waldenbuch jedoch nichts mehr anbrennen. Erneut war es Philipp Müller (70.), der mit seinem dritten Treffer des Tages für grenzenlosen Jubel auf den Rängen sorgte. Ein Sieg des unbändigen Willens!

