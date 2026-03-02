Kosova Bernhausen gewinnt verrücktes Spiel, Stuttgart-Münster mit 7:0

TSV Weilimdorf II – TV89 Zuffenhausen 2:2

In Weilimdorf erlebten die Fans ein Finale, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Gustave Parfait Bruno Ripert Njoya (35.) brachte die Hausherren zunächst in Führung, doch die Antwort der Zuffenhäuser ließ nicht lange auf sich warten: Erdem Erarslan (39.) stellte noch vor der Pause alles auf Null. Direkt nach dem Seitenwechsel schien die Partie zugunsten der Gäste zu kippen, als Alexander Iatan (49.) den Ball zur Führung im Gehäuse unterbrachte. Es entwickelte sich eine hochemotionale Abwehrschlacht, in der Weilimdorf unermüdlich anrannte. In der siebten Minute der Nachspielzeit belohnte Chrysowalandis Kugiumtzidis (90.+5) den unbändigen Willen der Heimelf und markierte den umjubelten Ausgleichstreffer. Ein Punktgewinn der puren Moral!

Sportvg Feuerbach – OFK Beograd Stuttgart 2:3

Ein Schlagabtausch auf Augenhöhe, der die Zuschauer bis zum Schlusspfiff in Atem hielt. Nemanja Buzdum (17.) legte für Beograd vor, doch Feuerbach kam mit viel Feuer aus der Kabine und glich durch Marin Pranjic (52.) aus. Die Gäste bewiesen jedoch enorme Nervenstärke: Ein verwandelter Foulelfmeter von Nikola Lakovic (69.) und der Treffer von Veljko Burazor (83.) schienen die Entscheidung herbeizuführen. Feuerbach mobilisierte durch Precious Onuoha (87.) zwar noch einmal alle Kraftreserven, doch Beograd verteidigte den knappen Vorsprung mit großer Leidenschaft über die Zeit. Ein Erfolg der mannschaftlichen Geschlossenheit.

TSV Uhlbach – SG Stuttgart West 2:1

Der TSV Uhlbach präsentierte sich vor heimischer Kulisse als fokussierte Einheit. Noah Pilchowski (20.) brach nach zwanzig Minuten den Bann, bevor Joshua Menger (56.) im zweiten Durchgang mit viel Wucht nachlegte. Die SG Stuttgart West investierte in der Schlussphase zwar viel Herzblut in die Offensive und kam durch Luis Henke (81.) zum Anschlusstreffer, doch die Uhlbacher Defensive stand in den letzten Minuten wie ein Fels in der Brandung. Ein Heimsieg, der durch Konsequenz in den Zweikämpfen errungen wurde.

SV Prag Stuttgart – TV Zazenhausen 1:2

In einer intensiven Begegnung erwischte der SV Prag den besseren Start, als Otis Raiser (10.) die Weichen früh auf Sieg zu stellen schien. Doch Zazenhausen zeigte eine beeindruckende Reaktion und kämpfte sich leidenschaftlich zurück. Lucas Berger (28.) markierte den Ausgleich, woraufhin sich ein offener Schlagabtausch entwickelte. In der Schlussphase war es schließlich Tim Walter (76.), der mit einer entschlossenen Aktion den Siegtreffer für die Gäste erzielte. Ein Kraftakt, der zeigt, wie viel mit unbändigem Glauben an die eigene Stärke möglich ist.

SSV Zuffenhausen – TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 0:7

Das war eine regelrechte Machtdemonstration der Gäste vor 56 Zuschauern! Die TSVgg Stuttgart-Münster spielte sich in einen berauschenden Rausch und ließ dem SSV kaum Raum zum Atmen. Besonders Denis Skarlatidis (25., 68., 88.) erwies sich mit seinem Dreierpack als unbezähmbar. Auch Fabiano Gugjolli (50., 77.) trug mit einem Doppelpack zur Dominanz bei, während Ismet Alkan (65.) und Florian Reu (82.) das Ergebnis weiter in die Höhe schraubten. Ein Nachmittag voller Spielfreude, der die enorme Offensivwucht der Münsteraner eindrucksvoll unterstrich.

SC Stammheim – SportKultur Stuttgart 4:1

Stammheim untermauerte seine Heimstärke mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Christopher Renan Dos Santos Cedeno (33.) eröffnete per Foulelfmeter den Reigen, bevor Elias Tweneboa (36.) nur Augenblicke später nachlegte. SportKultur Stuttgart gab sich nicht auf und kam durch Petros Mavrogiannis Tzoulouchitze (80.) noch einmal heran, doch die Antwort der Hausherren folgte prompt: Stefan Schullehner (81.) und erneut Christopher Renan Dos Santos Cedeno (90.+3) machten in der Schlussphase alles klar. Ein Sieg der Entschlossenheit, der in den entscheidenden Momenten keine Zweifel aufkommen ließ.

TB Untertürkheim – SG Weilimdorf 3:2

Vor 100 Zuschauern entwickelte sich ein hochemotionaler Krimi mit ständig wechselnden Vorzeichen. Marvin Wolf und Emanuel Andoe brachten Untertürkheim zunächst komfortabel in Front, doch Weilimdorf bewies Moral. Per Foulelfmeter durch Argon Gaxherri (26.) und den Ausgleich von Emir Ataman (53.) war die Partie wieder völlig offen. In einer dramatischen Schlussphase war es schließlich Robin Wittmann, der mit einer leidenschaftlichen Aktion den Siegtreffer markierte und den Heimsieg unter großem Jubel sicherte. Ein Spiel voller Adrenalin!

TSV Mühlhausen/Stuttgart – Türkspor Stuttgart 1:4

Dieses Spiel gehörte fast ausschließlich einem Mann: Shkemb Miftari. Mit einem lupenreinen Hattrick (25., 36., 84.) zerlegte er die Hintermannschaft der Hausherren beinahe im Alleingang. Mühlhausen bewies zwar kurz vor Schluss durch Ahmed Elqayem (90.) noch einmal Sportsgeist, doch Shkemb Miftari (90.+1) setzte mit seinem vierten Treffer des Tages unmittelbar danach den emotionalen Schlusspunkt. Eine beeindruckende Demonstration individueller Klasse, die Türkspor drei Zähler bescherte.