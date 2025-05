Koslowski-Dreierpack zum Abschied

"Ich glaube, Marc wollte uns nochmal zeigen, welcher Verlust sein Weggang für uns ist", meinte SG-Trainer Ernst Hülsen zum Abschied des 29-Jährigen. Das Spiel hatte ein recht gutes Niveau. Den besseren Start erwischten die Gastgeber. Marc Koslowski hatte gleich zwei gute Gelegenheiten. Einmal scheiterte er am Pfosten und dann fand er in Altherrentorwart Marco Drusch seinen Meister. Dann aber doch die Führung. Koslowski setzte sich über rechts stark durch und traf ins lange Eck. "Das machte er sehr gut. Danach übernahm Oste/Oldendorf mehr und mehr das Geschehen. Ein Freistoß von Marcel Großer klatschte an die Latte", so Hülsen. Die Gäste waren immer wieder bei Standards gefährlich. Einmal musste Marcel Smilari Kopf und Kragen riskieren, klärte in der kurzen Ecke.

Oste/Oldendorf belohnt sich

Auch nach dem Wechsel blieb der FC griffig. Die Folge war der Ausgleich durch Till Peters, nachdem ein weiterer Standard zweimal geblockt wurde. Kurz zuvor ließ Sjoerd Stuthmann schon den Ausgleich liegen. Es dauerte nicht lange, da spielte Tim Hellwege einen schönen Ball in die Tiefe. Gleich drei FC-Akteure waren sich nicht einig, wer zum Ball gehen sollte, Koslowski bedankte sich und markierte das 2:1. Kurz darauf dann sogar das 3:1. Wieder war es der scheidende Angreifer, der diesmal zum 3:1 abstaubte, nachdem Timo Schantze nur den Pfosten traf. "Jetzt hatten wir eigentlich alles im Griff, der FC war nicht mehr gefährlich", so Ernst Hülsen. Einmal landete die Kugel dann aber doch noch im Tor. Sjoerd Stuthmanns Schuss wurde von Lennard Grütter abgefälscht, Marcel Smilari war bereits auf dem Weg in die andere Ecke. "Unser Sieg war insgesamt vielleicht etwas glücklich, aber nicht unverdient", meinte der Freiburger Coach.

Schiedsrichter: Marcus Hauschild - Zuschauer: 45

Tore: 1:0 Marc Koslowski (35.), 1:1 Till Peters (49.), 2:1 Marc Koslowski (55.), 3:1 Marc Koslowski (60.), 3:2 Sjoerd Stuthmann (84.)