Koschinat rotiert: So geht RWE das Pokalspiel in Sonsbeck an

Marvin Obuz wird im Pokal starten. – Foto: Imago Images

Die erste Runde des Niederrheinpokals steht für Rot-Weiss Essen an: Zu Gast im Willy-Lemkens-Sportpark treffen sie am Mittwoch (19. August, 18 Uhr) auf Oberligist SV Sonsbeck. In der Spieltags-Pressekonferenz hat RWE-Trainer Uwe Koschinat bereits verraten, dass es im Vergleich zum Havelse-Spiel am vergangenen Wochenende einige Veränderungen in der Startformation geben wird. Alles wollte der 54-Jährige allerdings noch nicht preisgeben.

Respekt ist trotz des Klassenunterschieds spürbar, auf eine böse Überraschung will es der Cheftrainer dennoch nicht ankommen lassen: „Nichtsdestotrotz ist es natürlich meine und unsere Erwartungshaltung, dass wir dort morgen eine Runde weiterkommen“, erklärt Koschinat.

„Wir haben uns wirklich maximal professionell auf diesen Gegner vorbereitet, haben Videobilder nicht nur studiert, sondern auch der Mannschaft gezeigt und wollen damit natürlich auch einfach aussagen, dass wir diesen Wettbewerb und dieses Spiel sehr, sehr ernst nehmen“, sagte Uwe Koschinat mit Blick auf die Mittel, die RWE zur Verfügung stehen, um sich auf einen Oberligisten vorzubereiten. Denn eins ist klar: Ein Team aus der 3. Liga verfügt im Ligaalltag über ganz andere Möglichkeiten in der Spielanalyse.

Da dürften bei dem ein oder anderen RWE-Fan direkt dunkle Erinnerungen an das Niederrheinpokal-Achtelfinale 2024 hochkommen, als der SV Sonsbeck den späteren Pokalsieger am Rande einer Niederlage hatte. Nach einem 0:1-Rückstand brachten damals erst Lukas Brumme (87.), Thomas Eisfeld (90.+1) und Ramien Safi (90.+2) die ganz späte Erlösung. Uwe Koschinat, der erst kurz darauf das Amt von Christoph Dabrowski übernahm, warnt: „Das ist, glaube ich, jedem in Erinnerung geblieben und das soll Warnung genug sein“ – auch im Hinblick auf die Zeitzeugen, die noch immer in der RWE-Kabine sitzen.

Rotation auf mindestens drei Positionen

Was Uwe Koschinat schon verraten konnte: „Insofern kann ich definitiv verraten, dass wir mit einer veränderten Mannschaft auftreten.“ Die Erwartungshaltung bleibe dabei natürlich dieselbe, denn: „Die Jungs haben natürlich auch diesen eigenen Anspruch, als Drittligaspieler dort auch einen Unterschied auf den Platz zu bringen“, so der RWE-Coach.

Konkret bedeutet das: Felix Wienand bleibt auch in dieser Saison der Torhüter für den Niederrheinpokal. Zudem wird Jaka Cuber Potocnik im Sturmzentrum für Marek Janssen starten – genau wie Marvin Obuz, der nach seiner Einwechslung gegen den TSV Havelse eine gute Figur abgegeben hat. Mit einem Grinsen auf den Lippen wollte Uwe Koschinat jedoch noch nicht die gesamte Startelf verraten.

Der Unparteiische Marc Waldbach wird die Partie am Mittwoch (19. August) um 18 Uhr anpfeifen. Die Pforten des Willy-Lemkens-Sportparks in Sonsbeck öffnen um 16 Uhr – ebenso wie die Tageskassen vor Ort

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

••WhatsApp: +49 151 16504352