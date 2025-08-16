Koschinat: "Gehe das Spiel wie jedes andere auch an"

Es ist der Höhepunkt der Spielzeit für die Fans und den Verein. In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft Rot-Weiss Essen am Montag (20.45 Uhr, FuPa-Liveticker) auf Borussia Dortmund. Für RWE-Coach Uwe Koschinat, ist es derweil eine Frage des Respekts, keine utopischen Kampfansagen herauszuhauen. Er geht die Begegnung an wie jedes andere Spiel auch.
"Über Borussia Dortmund zu sprechen, ist für mich eine Herausforderung. Normalerweise sitzen wir hier und sprechen über Gegner auf Augenhöhe. Dortmund ist gespickt mit Spielern von internationalem Format und eine deutsche Spitzenmannschaft", sagt Koschinat auf der Pressekonferenz vor dem anstehenden Pokalspiel des RWE gegen den BVB am Montag. Für Essen ist es der Lohn, einer erfolgreichen Saison im Niederrheinpokal. "Über intensive Spiele im Niederrheinpokal haben wir dieses große Los gezogen. Wir werden alles reinwerfen, um den Menschen hier ein tolles Erlebnis zu ermöglichen", kommentiert er.
"Für mich persönlich ist es gar nicht so groß ein anderes Spiel. Klar sind die Inhalte in der Vorbereitung etwas anders. Ich denke, es wäre persönlich emotional ein Fehler, der Partie einen zu großen Stempel aufzudrücken", erklärt der 53-Jährige. Das die Partie aber dennoch etwas Besonderes ist, verdeutlicht ein Blick auf die Zahlen. Über 100 akkreditierte Journalisten berichten live von der Hafenstraße, hinzu kommen noch einmal weitere 150 Mitarbeiter von Funk und Fernsehen. In 156 Länder wird die Partie live übertragen, das Stadion ist mit 19.300 Zuschauern schon seit Wochen bis auf den letzten Platz ausverkauft.
Die Fans, die an der Hafenstraße sicherlich einen Einfluss auf das Spielgeschehen haben können, sind für Koschinat ein wichtiges Element. "Sie sind unser 12. Mann und ihre Energie hilft uns auf dem Platz", betont er. Ebenso wichtig ist für ihn aber auch ein gutes Coaching über 90 Minuten an der Seitenlinie. Nur wenn auch er seinen Job gutmacht, "haben wir unter normalen Umständen überhaupt eine Chance."
Dass im Pokal immer wieder Überraschungen möglich sind, hat die vergangenen Saison eindrücklich gezeigt. Da war es mit Arminia Bielefeld eine Mannschaft aus der 3. Liga, die bis ins Finale marschiert ist. Ein Vorbild für Essen? "Definitiv ja. Abgesehen von den Erfolgen im Pokal hat man gesehen, dass es einen positiven Einfluss auf die Mannschaft in der Liga hatte", erläutert Koschinat. Am Ende stand der Aufstieg in die 2. Bundesliga.