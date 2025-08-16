Die Fans sollen für einen zusätlichen Energie-Schub sorgen. – Foto: Markus Verwimp

Koschinat: "Gehe das Spiel wie jedes andere auch an" Rot-Weiss Essen trifft im DFB-Pokal auf Borussia Dortmund. Was für die Fans ein ganz besonderer Höhepunkt ist, ist für Trainer Uwe Koschinat zunächst mal ein Duell wie jedes andere auch.

Es ist der Höhepunkt der Spielzeit für die Fans und den Verein. In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft Rot-Weiss Essen am Montag (20.45 Uhr, FuPa-Liveticker) auf Borussia Dortmund. Für RWE-Coach Uwe Koschinat, ist es derweil eine Frage des Respekts, keine utopischen Kampfansagen herauszuhauen. Er geht die Begegnung an wie jedes andere Spiel auch.

Mo., 18.08.2025, 20:45 Uhr Rot-Weiss Essen RW Essen Borussia Dortmund Bor.Dortmund 20:45 live PUSH "Über Borussia Dortmund zu sprechen, ist für mich eine Herausforderung. Normalerweise sitzen wir hier und sprechen über Gegner auf Augenhöhe. Dortmund ist gespickt mit Spielern von internationalem Format und eine deutsche Spitzenmannschaft", sagt Koschinat auf der Pressekonferenz vor dem anstehenden Pokalspiel des RWE gegen den BVB am Montag. Für Essen ist es der Lohn, einer erfolgreichen Saison im Niederrheinpokal. "Über intensive Spiele im Niederrheinpokal haben wir dieses große Los gezogen. Wir werden alles reinwerfen, um den Menschen hier ein tolles Erlebnis zu ermöglichen", kommentiert er. "Für mich persönlich ist es gar nicht so groß ein anderes Spiel. Klar sind die Inhalte in der Vorbereitung etwas anders. Ich denke, es wäre persönlich emotional ein Fehler, der Partie einen zu großen Stempel aufzudrücken", erklärt der 53-Jährige. Das die Partie aber dennoch etwas Besonderes ist, verdeutlicht ein Blick auf die Zahlen. Über 100 akkreditierte Journalisten berichten live von der Hafenstraße, hinzu kommen noch einmal weitere 150 Mitarbeiter von Funk und Fernsehen. In 156 Länder wird die Partie live übertragen, das Stadion ist mit 19.300 Zuschauern schon seit Wochen bis auf den letzten Platz ausverkauft.

Vorbild Bielefeld Die Fans, die an der Hafenstraße sicherlich einen Einfluss auf das Spielgeschehen haben können, sind für Koschinat ein wichtiges Element. "Sie sind unser 12. Mann und ihre Energie hilft uns auf dem Platz", betont er. Ebenso wichtig ist für ihn aber auch ein gutes Coaching über 90 Minuten an der Seitenlinie. Nur wenn auch er seinen Job gutmacht, "haben wir unter normalen Umständen überhaupt eine Chance."