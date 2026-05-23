Koschinat: "Ganz Essen ist unfassbar stolz" Rot-Weiss Essen gewinnt das Hinspiel in der Relegation zur 2. Bundesliga mit 1:0 gegen die SpVgg Greuther Fürth. Trainer Uwe Koschinat lobte nach dem Abpfiff vor allem die Mentalität seiner Mannschaft und fand emotionale Worte für die Entwicklung des Teams. von Markus Becker · Heute, 00:18 Uhr · 0 Leser

RWE schließt das letzte Heimspiel der Saison mit einem großen Erfolg ab. – Foto: Imago Images

Rot-Weiss Essen hat sich eine starke Ausgangsposition im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga erarbeitet. Nach dem 1:0-Erfolg gegen die SpVgg Greuther Fürth stand bei Trainer Uwe Koschinat vor allem die Leistung seiner Mannschaft im Mittelpunkt. Der RWE-Coach sprach von einem „unglaublich umkämpften Spiel“ und hob hervor, wie geschlossen sein Team gegen den Zweitligisten verteidigt habe.

Essen reißt die Partie mit Fansupport an sich Dabei machte Koschinat auch deutlich, dass seine Mannschaft vor allem in der ersten Halbzeit große Probleme hatte, selbst kontrolliert nach vorne zu spielen. "Für uns war ehrlicherweise der Weg zum gegnerischen Tor sehr, sehr weit“, erklärte der 54-Jährige. Häufig habe RWE nach Ballgewinnen nicht mutig genug nach vorne gespielt und stattdessen den sicheren Rückpass gesucht. Trotzdem habe seine Mannschaft laut Koschinat nie die defensive Ordnung verloren. Besonders wichtig sei dabei die Unterstützung von den Rängen gewesen. Nach einem medizinischen Notfall stellten beide Fanlager nämlich den Support zwischenzeitlich ein. Genau in dieser Phase hatte die Gäste aus Fürth auch klares Oberwasser. Doch fast zeitgleich mit der Rückkehr der lautstarken Fangesänge schien die Begegnung immer mehr zugunsten der Essener zu kippen. Sportlicher Auslöser dafür war die große Doppelchance von Torben Müsel und Kaito Mizuta nach dem Fehler von Fürth-Keeper Silas Prüfrock. Wenig später traf Müsel per Traumfreistoß zum umjubelten Siegtreffer.

Koschinat adelt Müsel und Hüning Auf Nachfrage fand Koschinat für den Matchwinner auch lobende Worte, stellte aber auch klar, dass Mittelfeldspieler "nichts mehr mit dem Spieler zu tun“ habe, den er einst übernommen habe. Koschinat erinnerte daran, dass Müsel immer wieder Rückschläge und Verletzungen verkraften musste. Mittlerweile sei er aber ein "Spieler für entscheidende Momente“. Gestern, 20:30 Uhr Rot-Weiss Essen RW Essen SpVgg Greuther Fürth Gr. Fürth 1 0 Auch Innenverteidiger Ben Hüning erhielt ein Sonderlob: "Ben ist ein unfassbar ehrgeiziger Spieler. Jemand, der diese Eins-gegen-eins-Duelle kommt, die früher die echte Innenverteidiger geführt haben. Er ist ein sehr mobiler Spieler, ein sehr aggressiver Spieler, der trotzdem eine gute Selbstkontrolle hat. Und darüber hinaus jemand, der auch schon sehr viel spricht. Insofern bin ich sehr zufrieden mit seiner Entwicklung."

Uwe Koschinat vor Spielbeginn. – Foto: Imago Images