Koschinat: "Ganz Essen ist unfassbar stolz"

Rot-Weiss Essen hat sich eine starke Ausgangsposition im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga erarbeitet. Nach dem 1:0-Erfolg gegen die SpVgg Greuther Fürth stand bei Trainer Uwe Koschinat vor allem die Leistung seiner Mannschaft im Mittelpunkt. Der RWE-Coach sprach von einem „unglaublich umkämpften Spiel“ und hob hervor, wie geschlossen sein Team gegen den Zweitligisten verteidigt habe.
Dabei machte Koschinat auch deutlich, dass seine Mannschaft vor allem in der ersten Halbzeit große Probleme hatte, selbst kontrolliert nach vorne zu spielen. "Für uns war ehrlicherweise der Weg zum gegnerischen Tor sehr, sehr weit“, erklärte der 54-Jährige. Häufig habe RWE nach Ballgewinnen nicht mutig genug nach vorne gespielt und stattdessen den sicheren Rückpass gesucht. Trotzdem habe seine Mannschaft laut Koschinat nie die defensive Ordnung verloren.
Besonders wichtig sei dabei die Unterstützung von den Rängen gewesen. Nach einem medizinischen Notfall stellten beide Fanlager nämlich den Support zwischenzeitlich ein. Genau in dieser Phase hatte die Gäste aus Fürth auch klares Oberwasser. Doch fast zeitgleich mit der Rückkehr der lautstarken Fangesänge schien die Begegnung immer mehr zugunsten der Essener zu kippen. Sportlicher Auslöser dafür war die große Doppelchance von Torben Müsel und Kaito Mizuta nach dem Fehler von Fürth-Keeper Silas Prüfrock. Wenig später traf Müsel per Traumfreistoß zum umjubelten Siegtreffer.
Auf Nachfrage fand Koschinat für den Matchwinner auch lobende Worte, stellte aber auch klar, dass Mittelfeldspieler "nichts mehr mit dem Spieler zu tun“ habe, den er einst übernommen habe. Koschinat erinnerte daran, dass Müsel immer wieder Rückschläge und Verletzungen verkraften musste. Mittlerweile sei er aber ein "Spieler für entscheidende Momente“.
Auch Innenverteidiger Ben Hüning erhielt ein Sonderlob: "Ben ist ein unfassbar ehrgeiziger Spieler. Jemand, der diese Eins-gegen-eins-Duelle kommt, die früher die echte Innenverteidiger geführt haben. Er ist ein sehr mobiler Spieler, ein sehr aggressiver Spieler, der trotzdem eine gute Selbstkontrolle hat. Und darüber hinaus jemand, der auch schon sehr viel spricht. Insofern bin ich sehr zufrieden mit seiner Entwicklung."
Trotz des Sieges warnte Koschinat jedoch eindringlich davor, sich im Rückspiel nur auf der knappen Führung auszuruhen. Die Qualität der Franken sei "wahnsinnig hoch“, gerade offensiv verfüge Fürth über enorme Klasse. Deshalb dürfe sich RWE im Rückspiel keinesfalls hinten einigeln. "Wir sind angetreten, um in die zweite Liga aufzusteigen“, stellte Koschinat klar.
Gleichzeitig zeigte sich der Trainer stolz auf die Entwicklung seiner Mannschaft. Besonders emotional wurde Koschinat, als er über die Verbindung zwischen Team und Fans sprach. "Sie hat die Herzen der Menschen gewonnen“, sagte der Trainer über seine Mannschaft und ergänzte: "Ich glaube, das ganze Essen ist unfassbar stolz auf das, was wir in dieser Saison geleistet haben.“
Auch Fürths Trainer Heiko Vogel sah ein intensives Duell auf Augenhöhe. Bis zum Gegentor habe seine Mannschaft "einen sehr guten Griff“ auf die Partie gehabt. Das Freistoßtor von Müsel sei letztlich ein „Störfeuer“ für das eigene Spiel gewesen, von dem sich die Kleeblätter nicht mehr entscheidend erholen konnten.