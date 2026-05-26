Koschinat: "Der VAR hat im Fußball nichts zu suchen" Rot-Weiss Essen verpasst gegen die SpVgg Greuther Fürth den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Nach dem bitteren Relegations-Aus überwog bei Trainer Uwe Koschinat die Enttäuschung. Der Übungsleiter äußerte allerdings auch starke Kritik gegenüber dem - letztlich spielentscheidenden- Videobeweis. von Markus Becker · Gestern, 23:38 Uhr · 0 Leser

Koschinat ärgerte sich nach Spielende über den VAR. – Foto: Imago Images

Die Enttäuschung bei Rot-Weiss Essen war nach dem Abpfiff greifbar. Trotz eines leidenschaftlichen Auftritts und zahlreicher Großchancen scheiterte das Team von Uwe Koschinat in der Relegation gegen die SpVgg Greuther Fürth knapp am Aufstieg in die 2. Bundesliga. Besonders die aberkannten Treffer und ausgelassenen Möglichkeiten beschäftigten die Essener Verantwortlichen und Spieler unmittelbar nach dem Spiel.

Trainer Uwe Koschinat wollte die Niederlage zunächst gar nicht allzu analytisch bewerten. Vielmehr überwog bei ihm der Stolz auf seine Mannschaft und das Umfeld des Vereins. "Wir haben alles gezeigt. Wir lassen unser Herz auf dem Platz, wir haben ein fantastisches Publikum“, erklärte der RWE-Coach am Mikrofon bei Sat1. "Wir haben viele Menschen in diesen beiden Relegationsspielen mitgenommen. Rot-Weiss Essen hat einen unglaublichen Eindruck in Deutschland hinterlassen. Ich glaube, das bleibt irgendwann, wenn der Schmerz vorbei ist." Koschinat kritisiert den VAR deutlich Besonders die aberkannte Szene um den vermeintlichen Anschlusstreffer durch Jaka Cuber Potocnik sorgte bei Koschinat für Gesprächsstoff. Dabei positionierte sich der Trainer grundsätzlich gegen den Videoassistenten. "Ich habe immer gesagt, der VAR hat im Fußball nichts zu suchen“, stellte der 54-Jährige klar. Entscheidungen müssten aus seiner Sicht weiterhin von Menschen getroffen werden. "Auch in solchen wichtigen Spielen reicht das aus. Ich habe früher auch Fußball gespielt und Spiele zu Ende gebracht, das gehört dazu.“

Zwar räumte Koschinat ein, dass die Entscheidung regeltechnisch korrekt gewesen sei, dennoch störte ihn die grundsätzliche Entwicklung im Fußball. Für ihn und seine Mannschaft war der VAR in dieser Saison ohnehin ein komplett neues Phänomen, da er in der 3. Liga eben noch nicht eingeführt wurde. Auch die riesige Doppelchance in der Schlussphase ließ den Essener Trainer nicht los. Torben Müsel, gefeierter Held im Hinspiel, vergab kläglich per Kopf. "Wenn er den Ball etwas mehr ins Eck drückt, hätte das hervorragend ausgesehen“, sagte Koschinat über die Szene in der 81. Minute.