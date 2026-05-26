Koschinat: "Der VAR hat im Fußball nichts zu suchen"

Die Enttäuschung bei Rot-Weiss Essen war nach dem Abpfiff greifbar. Trotz eines leidenschaftlichen Auftritts und zahlreicher Großchancen scheiterte das Team von Uwe Koschinat in der Relegation gegen die SpVgg Greuther Fürth knapp am Aufstieg in die 2. Bundesliga. Besonders die aberkannten Treffer und ausgelassenen Möglichkeiten beschäftigten die Essener Verantwortlichen und Spieler unmittelbar nach dem Spiel.
Trainer Uwe Koschinat wollte die Niederlage zunächst gar nicht allzu analytisch bewerten. Vielmehr überwog bei ihm der Stolz auf seine Mannschaft und das Umfeld des Vereins. "Wir haben alles gezeigt. Wir lassen unser Herz auf dem Platz, wir haben ein fantastisches Publikum“, erklärte der RWE-Coach am Mikrofon bei Sat1. "Wir haben viele Menschen in diesen beiden Relegationsspielen mitgenommen. Rot-Weiss Essen hat einen unglaublichen Eindruck in Deutschland hinterlassen. Ich glaube, das bleibt irgendwann, wenn der Schmerz vorbei ist."
Besonders die aberkannte Szene um den vermeintlichen Anschlusstreffer durch Jaka Cuber Potocnik sorgte bei Koschinat für Gesprächsstoff. Dabei positionierte sich der Trainer grundsätzlich gegen den Videoassistenten. "Ich habe immer gesagt, der VAR hat im Fußball nichts zu suchen“, stellte der 54-Jährige klar. Entscheidungen müssten aus seiner Sicht weiterhin von Menschen getroffen werden. "Auch in solchen wichtigen Spielen reicht das aus. Ich habe früher auch Fußball gespielt und Spiele zu Ende gebracht, das gehört dazu.“
Zwar räumte Koschinat ein, dass die Entscheidung regeltechnisch korrekt gewesen sei, dennoch störte ihn die grundsätzliche Entwicklung im Fußball. Für ihn und seine Mannschaft war der VAR in dieser Saison ohnehin ein komplett neues Phänomen, da er in der 3. Liga eben noch nicht eingeführt wurde.
Auch die riesige Doppelchance in der Schlussphase ließ den Essener Trainer nicht los. Torben Müsel, gefeierter Held im Hinspiel, vergab kläglich per Kopf. "Wenn er den Ball etwas mehr ins Eck drückt, hätte das hervorragend ausgesehen“, sagte Koschinat über die Szene in der 81. Minute.
Ähnlich emotional äußerte sich auch RWE-Keeper Jakob Golz. Für den Schlussmann war es schwierig, sich nach der Niederlage dennoch von den mitgereisten Fans feiern zu lassen. "Brutal schwierig“, erklärte Golz. "Das ist das Glück und Leid an der Relegation. Einer feiert und einer ist nicht so glücklich.“
Der Torhüter hob jedoch ebenfalls hervor, dass Essen über weite Strecken gezeigt habe, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Gerade die vielen vergebenen Chancen seien am Ende nur schwer zu erklären gewesen. "Manchmal will der Ball einfach nicht rein“, sagte Golz mit Blick auf die aberkannten Treffer und vergebenen Großchancen.
Trotz der Enttäuschung nahm der 27-Jährige auch positive Eindrücke mit. Besonders der Zusammenhalt zwischen Mannschaft, Fans und Stadt hat ihn beeindruckt. "Das ist einfach unglaublich und gibt einem auch in so einem schweren Moment wieder Auftrieb“, erklärte Golz bereits mit Blick auf die kommende Saison.
Auf der anderen Seite herrschte bei der SpVgg Greuther Fürth natürlich große Erleichterung. Matchwinner Noel Futkeu, der das wichtige 1:0 erzielt hatte, sprach von einem perfekten Abschied. "Das ist genau die Art und Weise, wie ich den Verein verlassen wollte“, sagte der Stürmer, den es wohl Richtung Eintracht Frankfurt in die Bundesliga zieht.
So konnte in Futkeu immerhin ein Essener an diesem Abend jubeln. Auf der anderen Seite wird zunächst erst einmal große Leere herrschen, bis RWE zur kommenden Spielzeit in der 3. Liga neu angreifen kann.