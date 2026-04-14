Korte schießt Neubörger zum Derbysieg

In der 14. Minute konnte Marius Korte mit seinem ersten Pflichtspieltreffer in diesem Kalenderjahr nach Vorlage von Guyhermann Kouassi das Führungstor erzielen. Nur drei Minuten später glich Henrik Brunsen per Strafstoß nach Foulspiel von Lennart Schuten aus.

Wiederum ergriff Neubörger die Initiative und so erzielte Marius Korte in der 25. Minute nach Vorlage von Matthias Wessels Fischer den erneuten Führungstreffer.

In der zweiten Hälfte fand Henrik Brunsen eine Lücke und glich erneut aus (56.), doch auch dieser Gleichstand sollte nicht lange halten, weil Marius Korte in Topform war und, erneut auf Vorlage von Guyhermann Kouassi, einen Dreierpack schnürte (65.)

Dem erneuten Ausgleich durch die Gastgeber wurde wegen einer Abseitsposition korrekterweise die Anerkennung verwehrt.

Neubörger brachte die Führung über die Zeit und konnte den Vorsprung auf den Tabellenzweiten Spahnharrenstätte somit auf zehn Zähler ausbauen, gegen den auch das nächste Spiel ansteht: Am 24.04. wird auswärts das Duell Erster gegen Zweiter in Spahnharrenstätte angepfiffen. Wir zählen auf Eure Unterstützung: In diesem Spiel kann der SVN die Weichen endgültig auf Aufstieg stellen und sich einen Matchball erarbeiten!