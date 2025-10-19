Korschenbroich mit Ausrufezeichen, Süchteln patzt

Eine turbulente zweite Hälfte sorgte für einen Kantersieg des VfB Korschenbroich gegen den Polizei SV Mönchengladbach. Philip Schmitz erzielte das einzige Tor der ersten Hälfte (1.). Nach der Pause legten die Hausherren jedoch richtig los. Anastasios Koutras (50., 89.) und Kyriakos Koutras (60., 67.) erzielten jeweils einen Doppelpack - zudem war auch Cedric Wintzen erfolgreich (84.). Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer zum 1:3 von Jason Krüer (65.) war am Ende nur Ergebniskosmetik, denn die Korschenbroicher fegten die Gladbacher mit einem 6:1 vom Platz. Somit zog der VfB am Polizei SV vorbei und kletterte auf den fünften Rang. Die Gäste verloren nach fünf ungeschlagenen Duellen wieder ein Spiel.

Der SV Otzenrath holte sich mit einem 5:0-Kantersieg gegen die DJK Hehn die Tabellenführung zurück. Die Treffer erzielten Jan-Hendrik Schmitz (1.), Merlin Padberg (19., 43.) und Jan-Niklas Alexander Jaspers (72.). Hinzu kam noch ein Eigentor der Gäste (34.). Die Otzenrather kletterten mit dem sechsten Dreier der Spielzeit und durch den Patzer des Konkurrenten aus Süchteln zurück auf den ersten Platz. Die Hehner mussten sich nach zwei Erfolgen in Serie wieder geschlagen geben.

Unter der Woche wurde beim Rheydter SV gefeiert, denn der A-Ligist zog mit einem Erfolg gegen die SpVg Odenkirchen in das Kreispokal-Finale ein. Nun legte der SV mit einem 4:1-Erfolg bei den Red Stars Mönchengladbach nach. Schon in der ersten Minute erzielte Nikita Maul die 1:0-Führung des Favoriten. Ein Doppelpack von Top-Torjäger Mats Schleszies (21.), (29.) sorgte daraufhin für eine komfortable 3:0-Führung des SV. Zwar kamen die Hausherren noch zum 1:3, allerdings entschied Danyal Övic die Partie mit seinem Treffer zum 4:1-Endstand (64.). Der Abstand auf die Tabellenspitze schrumpfte auf nur einen Zähler für Rheydt. Die Red Stars bleiben derweil auf dem letzten Platz.

Die kommenden Spieltage:

11. Spieltag

Fr., 24.10.25 20:00 Uhr Rheydter SV - Odenkirchen II

Fr., 24.10.25 20:00 Uhr DJK Hehn - Korschenbr.

So., 26.10.25 15:00 Uhr Wickrathhahn - SF Neuwerk II

So., 26.10.25 15:00 Uhr Liedberg - Rheindahlen

So., 26.10.25 15:00 Uhr Neersbroich - SV Schelsen

So., 26.10.25 15:30 Uhr Polizei SV - ASV Süchteln II

12. Spieltag

Fr., 31.10.25 20:00 Uhr Rheindahlen - Wickrathhahn

So., 02.11.25 12:30 Uhr SF Neuwerk II - Polizei SV

So., 02.11.25 12:30 Uhr ASV Süchteln II - DJK Hehn

So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Otzenrath - Rheydter SV

So., 02.11.25 15:15 Uhr SV Schelsen - Liedberg

So., 02.11.25 15:15 Uhr Red Stars MG - Neersbroich