Korschenbroich mit Ausrufezeichen, Süchteln patzt

Der zehnte Spieltag der Kreisliga A im Kreis Mönchengladbach/Viersen versprach Spannung, Tore und wichtige Entscheidungen – und genau das wurde geliefert.. Der SV Otzenrath steht wieder an der Spitze. Die Sportfreunde Neuwerk holten ihren ersten Sieg der Spielzeit, während der VfB Korschenbroich ein Zeichen setzte. Die Sportfreunde Neersbroich und der Rheydter SV bleiben derweil an der Spitze dran.
Den Anfang machten der SC Rheindahlen und die Sportfreunde Neersbroich. Christopher Link eröffnete die Partie mit seinem Elfmeter-Treffer zur 1:0-Führung der Gäste (19.). Lange blieb das Spiel spannend, bis den Sportfreunden durch Dennis Kylau (79.) und Felix Klomp (81.) ein Doppelschlag gelang. Durch die beiden Tore wurde das Duell schlussendlich auch entschieden und somit verkürzte Neersbroich den Abstand auf die Spitze auf drei Zähler. Für den SC war es hingegen ein bitterer Rückschlag.
Der TuS Liedberg verpasste den Befreiungsschlag gegen den FC Blau-Weiß Wickrathhahn, nachdem eine 2:0-Führung verspielt wurde. Marc Neues (10.) und Jan Alexander Luig (61.) stellten mit ihren Treffern auf 2:0 für die Heimmannschaft, ehe Christian Engels (65.) und Fabio Pasquale Meaggia (71.) für den 2:2-Ausgleich und den damit eingehenden Endstand sorgten. Für die Blau-Weißen war es der erste Punktgewinn nach sechs aufeinanderfolgenden Niederlagen. Die Liedberger warten derweil seit fünf Spielen auf einen Sieg.
Die Sportfreunde aus Neuwerk holten ihren ersten Dreier der Spielzeit und das ausgerechnet gegen den Tabellenführer ASV Süchteln II. Ein Doppelschlag von Janik Richter (19.) und Lucas Lingen (21.) führten zu einem 2:0-Vorsprung der Gäste. Anthony Kreft verkürzte in der 30. Minute noch auf 1:2 aus Sicht der Hausherren. In der Folgezeit versuchten die Süchtelner alles um doch noch zum Ausgleich zu kommen, allerdings brachten die Neuwerker die Führung über die Zeit. Durch den ersten Erfolg der Saison verschafften sich die Sportfreunde Luft im Abstiegskampf. Zeitgleich verlor Süchteln die Tabellenführung an Otzenrath.
Eine turbulente zweite Hälfte sorgte für einen Kantersieg des VfB Korschenbroich gegen den Polizei SV Mönchengladbach. Philip Schmitz erzielte das einzige Tor der ersten Hälfte (1.). Nach der Pause legten die Hausherren jedoch richtig los. Anastasios Koutras (50., 89.) und Kyriakos Koutras (60., 67.) erzielten jeweils einen Doppelpack - zudem war auch Cedric Wintzen erfolgreich (84.). Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer zum 1:3 von Jason Krüer (65.) war am Ende nur Ergebniskosmetik, denn die Korschenbroicher fegten die Gladbacher mit einem 6:1 vom Platz. Somit zog der VfB am Polizei SV vorbei und kletterte auf den fünften Rang. Die Gäste verloren nach fünf ungeschlagenen Duellen wieder ein Spiel.
Der SV Otzenrath holte sich mit einem 5:0-Kantersieg gegen die DJK Hehn die Tabellenführung zurück. Die Treffer erzielten Jan-Hendrik Schmitz (1.), Merlin Padberg (19., 43.) und Jan-Niklas Alexander Jaspers (72.). Hinzu kam noch ein Eigentor der Gäste (34.). Die Otzenrather kletterten mit dem sechsten Dreier der Spielzeit und durch den Patzer des Konkurrenten aus Süchteln zurück auf den ersten Platz. Die Hehner mussten sich nach zwei Erfolgen in Serie wieder geschlagen geben.
Unter der Woche wurde beim Rheydter SV gefeiert, denn der A-Ligist zog mit einem Erfolg gegen die SpVg Odenkirchen in das Kreispokal-Finale ein. Nun legte der SV mit einem 4:1-Erfolg bei den Red Stars Mönchengladbach nach. Schon in der ersten Minute erzielte Nikita Maul die 1:0-Führung des Favoriten. Ein Doppelpack von Top-Torjäger Mats Schleszies (21.), (29.) sorgte daraufhin für eine komfortable 3:0-Führung des SV. Zwar kamen die Hausherren noch zum 1:3, allerdings entschied Danyal Övic die Partie mit seinem Treffer zum 4:1-Endstand (64.). Der Abstand auf die Tabellenspitze schrumpfte auf nur einen Zähler für Rheydt. Die Red Stars bleiben derweil auf dem letzten Platz.
Die kommenden Spieltage:
11. Spieltag
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr Rheydter SV - Odenkirchen II
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr DJK Hehn - Korschenbr.
So., 26.10.25 15:00 Uhr Wickrathhahn - SF Neuwerk II
So., 26.10.25 15:00 Uhr Liedberg - Rheindahlen
So., 26.10.25 15:00 Uhr Neersbroich - SV Schelsen
So., 26.10.25 15:30 Uhr Polizei SV - ASV Süchteln II
12. Spieltag
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr Rheindahlen - Wickrathhahn
So., 02.11.25 12:30 Uhr SF Neuwerk II - Polizei SV
So., 02.11.25 12:30 Uhr ASV Süchteln II - DJK Hehn
So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Otzenrath - Rheydter SV
So., 02.11.25 15:15 Uhr SV Schelsen - Liedberg
So., 02.11.25 15:15 Uhr Red Stars MG - Neersbroich