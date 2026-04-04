Kornetka: "Es kommt in meinen Augen vor allem immer auf uns an“

– Foto: Stefan Ding

Mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg startet Eintracht Braunschweig in die entscheidende Phase der Saison in der 2. Bundesliga. Sieben Partien bleiben, um den Klassenerhalt zu sichern – und rund 21.000 Zuschauer werden im EINTRACHT-STADION erwartet, wenn am Sonntag der Ball wieder rollt.

Der Trainer machte deutlich, dass seine Mannschaft nicht in erster Linie auf den Gegner reagieren, sondern das Spiel selbst bestimmen soll: „Trotzdem gilt es, dieses Spiel so anzugehen, dass es unser Spiel wird. Darum geht es die ganze Zeit.“

Die Ausgangslage ist eindeutig – Druck ist da, aber auch Zuversicht. Kornetka erwartet „ein rassiges Spiel“, geprägt von Intensität und Bedeutung. Entscheidend sei jedoch die eigene Herangehensweise: „Wir konzentrieren uns darauf, was wir gut machen wollen, was unsere Basics sind und wie kriegen wir es hin, dass wir das zusammen auf den Platz kriegen.“

Dafür wurde auch der kommende Gegner detailliert analysiert. „Wir haben uns heute einige Szenen von Nürnberg angeschaut, damit wir wissen, was auf uns zukommt. Wir wollten mit lösungsorientierten Ansätzen arbeiten.“ Am Ende aber bleibe der Anspruch derselbe: „Wir wollen das Spiel in allen Phasen kontrollieren und unseren Stempel aufdrücken.“

Positive Entwicklung und personelle Entspannung

Personell kann Kornetka nahezu aus dem Vollen schöpfen. „Es sind alle an Bord, auch die Nationalspieler sind wohlbehalten zurückgekehrt.“ Lediglich Patrick Nkoa fehlte kurzfristig, soll aber schnell wieder einsteigen: „Er ist gesundheitlich fit und morgen wieder am Start.“

Besonders erfreulich ist die Rückkehr von Lino, der nach längerer Verletzung wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. Kornetka schwärmte: „Er hat einfach eine Qualität und ist ein Spielertyp, der außergewöhnliche Dinge machen kann.“ Ob es schon für einen Einsatz gegen Nürnberg reicht, ließ der Coach offen: „Ob das schon am Sonntag ist oder erst kommende Woche kann ich noch nicht sagen.“

Auch insgesamt sieht der Trainer Fortschritte. Trotz des nicht zufriedenstellenden Ergebnisses zuletzt gegen Hannover 96 erkennt er eine klare Entwicklung: „Die Art und Weise, wie wir gespielt haben, war ein guter Schritt.“ Die Länderspielpause habe geholfen, weiter ins Detail zu gehen: „Wir konnten an Feinheiten arbeiten, die uns dazu bringen, noch mehr von dem Fußball auf den Platz zu bringen, den wir gerne sehen wollen.“

Neuer Impuls im Trainerteam

Zusätzliche Impulse soll Co-Trainer Stefan Kulovits bringen, den Kornetka bestens kennt. „Wir nennen ihn alle Kulo“, sagte der Cheftrainer schmunzelnd und verwies auf gemeinsame Schnittstellen über SK Rapid Wien und frühere Kontakte.

Vor allem die inhaltliche Übereinstimmung sei entscheidend gewesen: „Da haben wir extrem große Schnittmengen und haben uns gleich gefunden.“ Doch nicht nur fachlich passt Kulovits ins Team: „Ich habe darauf Wert gelegt, dass jemand zu uns kommt, der nicht nur fachlich, sondern auch menschlich passt.“

Die bestehende Teamstruktur hebt Kornetka dabei besonders hervor: „Was ich hier vorgefunden habe, war ein sehr harmonisches Gefüge von Menschen, die fair und gut miteinander umgehen.“ In dieses Gefüge füge sich der neue Co-Trainer nahtlos ein: „Mit Kulo haben wir jemanden gefunden, der perfekt passt.“