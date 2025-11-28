Kornburg kassiert zum Jahresabschluss eine 1:4-Pleite gegen den Jahn

Nach dem Seitenwechsel blieb Kornburg zwar bemüht, doch die Gäste aus Regensburg agierten in den entscheidenden Momenten abgeklärter. In der 68. Minute sorgte Fabio Rost mit dem Treffer zum 1:4 für die Vorentscheidung. Am deutlichen Auswärtssieg des SSV Jahn Regensburg II änderte sich bis zum Abpfiff nichts mehr. Während der Jahn mit drei wichtigen Punkten im Tabellenkeller Boden gutmacht, verpasst Kornburg die Chance, sich vor der Winterpause noch etwas von den hinteren Rängen abzusetzen.

Vor 200 Zuschauern im Sportpark Kornburg setzte sich die zweite Mannschaft des SSV Jahn Regensburg am Freitagabend klar mit 4:1 gegen den TSV Kornburg durch. Die Oberpfälzer erwischten einen Start nach Maß: Bereits in der 7. Minute traf Fabian Ziegler zur Führung, und nur fünf Minuten später legte er das 0:2 nach. Kornburg bekam die frühe Offensivpower des Jahn kaum in den Griff und musste in der 28. Minute den nächsten Rückschlag hinnehmen, als Kelvin Onuigwe auf 0:3 stellte. Kurz vor der Pause schöpfte der TSV jedoch neue Hoffnung. Laurin Klaus verkürzte in der 45.+3 Minute auf 1:3 und brachte seine Mannschaft wieder etwas heran.

Marcel Schumacher (Torwart-Trainer TSV Kornburg): "Wir liegen nach 30 Minuten 0:3 hinten. Die ersten beiden Gegentore waren aus unserer Sicht klar abseitsverdächtig, beim zweiten waren es sicher zwei Meter, das war direkt auf unserer Höhe. Beim dritten Tor köpft unser Innenverteidiger den Gegner an, der Ball springt ihm perfekt in den Lauf und er haut ihn oben in den Winkel - das ist natürlich brutal. Trotzdem haben wir uns nochmal aufgebäumt und schaffen mit dem Pausenpfiff den Anschlusstreffer. In der Halbzeit hatten wir das Gefühl, dass wir mit dieser Energie noch einmal herankommen können. Aber im letzten Drittel waren unsere Angriffe einfach zu ungefährlich oder zu unsauber ausgespielt. Und wie es dann läuft, macht Regensburg mit dem vierten Torschuss auch das vierte Tor - das war der Genickbruch. Wir haben die Partie zwar ordentlich zu Ende gespielt, aber auch danach gab es einige strittige Entscheidungen. Heute hatten wir einfach kein Spielglück. Alles lief gegen uns. Ein sehr unglücklicher Abschluss vor der Winterpause.“

Christoph Jank (Trainer SSV Jahn Regensburg II): "Wir haben mit viel Intensität und Energie gespielt und uns mit den Toren auch belohnt. Aus meiner Sicht war das eine klare Angelegenheit für uns - ein wirklich schönes Spiel. Jetzt geht’s für uns in die Winterpause. Insgesamt kann man bislang aber nur ein differenziertes Fazit ziehen. Wir hatten sehr gute Auftritte, wie heute oder zuhause gegen Neudrossenfeld, aber es gab auch Partien, mit denen ich nicht zufrieden war. Insgesamt brauchen wir noch mehr Balance, vor allem im Spielaufbau. Heute war allerdings ein Schritt in die richtige Richtung. Ich bin überzeugt, dass wir im Frühjahr noch eine Schippe drauflegen und noch mehr Qualität auf den Platz bringen werden."