Kornburg jubelt - Neumarkt stolpert: Spannung in der Bayernliga Nord

Was für ein Spieltag in der Bayernliga Nord! Gleich mehrere Überraschungen, enge Duelle und packende Schlussphasen prägten den aktuellen Spieltag. Während der TSV Kornburg in einer Nervenschlacht gegen Ingolstadt II wichtige Punkte sammelte, musste Tabellenführer Neumarkt in Gebenbach eine unerwartete Pleite hinnehmen. Auch der ATSV Erlangen feierte trotz Unterzahl einen umjubelten Derbysieg, während Cham und Bamberg sich die Punkte teilten. Eltersdorf ließ Weiden keine Chance.
Was für ein Abend in Kornburg! Spannung pur bis zur letzten Minute. Der TSV setzte sich im Duell mit dem FC Ingolstadt 04 II dank großem Einsatz und taktischer Disziplin knapp mit 2:1 durch – ein enorm wichtiger Heimsieg, der die Mittelfranken auf Rang zehn klettern lässt, während Ingolstadt auf Platz vier abrutscht.
Hendrik Baumgart (Trainer TSV Kornburg): "Wieder eine Nervenschlacht bis zum Ende. Wir haben es verpasst, das Spiel früher zu entscheiden, aber unser taktischer Plan ist super aufgegangen. Wir hatten Ingolstadt gut im Griff, haben gegen den Ball stark gearbeitet und das Spiel über weite Strecken kontrolliert. Nach dem Rückstand hat die Mannschaft eine tolle Reaktion gezeigt. Der Ausgleich hat uns richtig Auftrieb gegeben und kurz darauf machen wir das 2:1. In der zweiten Halbzeit hat Ingolstadt Druck gemacht, ohne wirklich gefährlich zu werden. Trotzdem kann immer ein Ball durchrutschen, weil sie vorne einfach eine gute Qualität haben. Am Ende wurde es noch einmal spannend, aber der zweite Heimsieg ist unter Dach und Fach."
Patrick Schönfeld (Trainer FC Ingolstadt 04 II): "Wir sind gut ins Spiel gekommen, hatten viele gefährliche Strafraumszenen und gehen folgerichtig 1:0 in Führung. Dann verpassen wir das 2:0. Stattdessen kassieren wir aus dem Nichts den Ausgleich. Danach hätten wir das 2:1 gemacht, aber der Treffer wurde uns fälschlicherweise aberkannt. In der zweiten Halbzeit haben wir es nicht mehr geschafft, den Druck aufzubauen. Erst in den letzten 25 Minuten wurde es besser, aber da war es zu spät. Leider müssen wir uns heute geschlagen geben."
Eine faustdicke Überraschung gab es in Gebenbach: Die DJK setzte sich auf heimischem Platz mit 2:0 gegen den Tabellenführer durch. Mit dem verdienten Dreier verschafft sich die DJK etwas Luft zur Relegationszone, während Neumarkt trotz der Niederlage weiterhin Rang eins behauptet.
Dominic Rühl (Trainer DJK Gebenbach): "Alles in allem geht der Sieg in Ordnung. Das war heute eine sehr ordentliche Leistung von uns. Defensiv haben wir kaum etwas zugelassen, offensiv war es in der ersten Halbzeit etwas schwierig. Mit dem 1:0 sind wir gut in die Partie gekommen und das 2:0 kurz nach der Pause fiel zum perfekten Zeitpunkt. Danach haben wir nichts mehr anbrennen lassen - auch wenn wir den ein oder anderen Konter besser hätten ausspielen können. Insgesamt ein verdienter Sieg, auf den wir aufbauen können."
Benedikt Thier (Sportdirektor ASV Neumarkt): "Gebenbach hat verdient gewonnen - wir waren heute einfach zu harmlos. Wir haben uns kaum Torchancen erspielt und den Kampf über weite Strecken nicht richtig angenommen. Beide Gegentore waren vermeidbar, und beim 2:0 ging meiner Meinung nach ein klares Foul voraus, das der Schiedsrichter übersehen hat. Trotzdem war der Sieg für Gebenbach unter dem Strich verdient."
Auch im vierten Spiel in Folge blieb der ASV Cham ohne Sieg. Gegen den Absteiger aus Bamberg trennten sich die Oberpfälzer jedoch nach einer engagierten Leistung mit einem gerechten Remis.
Faruk Maloku (Trainer ASV Cham): "Eins vorweg – Bamberg ist eine unglaublich starke Mannschaft, da muss man einfach ein Kompliment aussprechen. Aber wir haben es sehr gut gemacht, kaum etwas zugelassen und uns über unsere kämpferischen Elemente ins Spiel reingebissen. Vor allem ihre schnelle Umschaltqualität konnten wir gut neutralisieren. In der ersten Halbzeit ist auf beiden Seiten nicht viel passiert, in der zweiten hatten wir dann die klareren Chancen, um das Spiel für uns zu entscheiden. Leider haben wir diese liegen gelassen – ein Sieg wäre sicher nicht unverdient gewesen. Trotzdem war es eine sehr gute Leistung gegen eine richtig starke Bamberger Mannschaft, und wir sind froh, dass wir zumindest einen Punkt mitnehmen konnten."
Mit großem Kampfgeist und einem Treffer von Florian Markert (74.) holte sich der ATSV Erlangen trotz Unterzahl den Sieg und fügte dem Tabellenzweiten eine schmerzhafte Pleite zu.
Shqipran Skeraj (Trainer ATSV Erlangen): "Aufgrund unserer sehr dominanten ersten Halbzeit, in der wir eigentlich schon hätten führen müssen, war der Sieg am Ende verdient. Nach der Roten Karte wurde es natürlich ein Kampfspiel, aber wir haben stark dagegengehalten. Besonders wichtig war für mich die Reaktion der Mannschaft auf die letzten Niederlagen – das haben die Jungs richtig gut gemacht, dafür kann ich sie nur beglückwünschen."
Manfred Dedaj (Trainer FSV Stadeln): "Wir hatten einige krankheitsbedingte Ausfälle, aber die Jungs haben es trotzdem richtig gut gemacht. In der ersten Halbzeit war klar, dass wir etwas Zeit brauchten, um ins Spiel zu finden, und zunächst defensiver stehen mussten. Nach der Pause haben wir dann von Beginn an gut mitgespielt und nach der Gelb-Roten Karte nur noch auf ein Tor gespielt. Leider wurde das Spiel durch eine Standardsituation entschieden. Den Jungs kann ich keinen Vorwurf machen – sie haben bis zur letzten Minute alles gegeben."
Im letzten Match des heutigen Spieltags hatte die SpVgg SV Weiden nichts zu melden im ELSNER Sportpark. Der SC Eltersdorf setzte sich klar durch und kletterte damit auf Rang drei.
Michael Riester (Trainer SpVgg SV Weiden): "Heute wurden uns gnadenlos die Grenzen aufgezeigt. In 90 Minuten keinen einzigen Torschuss zu haben zeigt die Überlegenheit vom SC. Dazu kam heute, dass wir zu keiner Sekunde in unseren eigen Zweikampf kamen und somit verdient in dieser Höhe verloren haben. Hilft nichts, wir müssen weiter machen und uns auf die kommenden drei entscheidenden Wochen mit Spielen auf Augenhöhe vorbereiten."