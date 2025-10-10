Kornburg jubelt - Neumarkt stolpert: Spannung in der Bayernliga Nord

Eine faustdicke Überraschung gab es in Gebenbach: Die DJK setzte sich auf heimischem Platz mit 2:0 gegen den Tabellenführer durch. Mit dem verdienten Dreier verschafft sich die DJK etwas Luft zur Relegationszone, während Neumarkt trotz der Niederlage weiterhin Rang eins behauptet.

Dominic Rühl (Trainer DJK Gebenbach): "Alles in allem geht der Sieg in Ordnung. Das war heute eine sehr ordentliche Leistung von uns. Defensiv haben wir kaum etwas zugelassen, offensiv war es in der ersten Halbzeit etwas schwierig. Mit dem 1:0 sind wir gut in die Partie gekommen und das 2:0 kurz nach der Pause fiel zum perfekten Zeitpunkt. Danach haben wir nichts mehr anbrennen lassen - auch wenn wir den ein oder anderen Konter besser hätten ausspielen können. Insgesamt ein verdienter Sieg, auf den wir aufbauen können."

Benedikt Thier (Sportdirektor ASV Neumarkt): "Gebenbach hat verdient gewonnen - wir waren heute einfach zu harmlos. Wir haben uns kaum Torchancen erspielt und den Kampf über weite Strecken nicht richtig angenommen. Beide Gegentore waren vermeidbar, und beim 2:0 ging meiner Meinung nach ein klares Foul voraus, das der Schiedsrichter übersehen hat. Trotzdem war der Sieg für Gebenbach unter dem Strich verdient."