Korkmaz hat den Torriecher wiedergefunden Der Stürmer des Kreisligisten Tusa 06 wollte mit dem Fußballspielen schon aufhören. In dieser Saison hat er schon 16 Mal getroffen.

Es ist noch nicht einmal ein Jahr her, da hatte sich Sinan Korkmaz gedanklich vom aktiven Fußballsport verabschiedet. Freunde und Familie hielten den talentierten Kicker letztlich davon ab, die Karriere mit Anfang 20 zu beenden. „Ich bin meinen Liebsten sehr dankbar für all ihre Unterstützung“, sagt Korkmaz. Denn heute läuft es für den Angreifer auf dem Fußballplatz besser denn je. Mit seinem Wechsel zu Tusa 06 im vergangenen Sommer hat Korkmaz auch seinen Torriecher wiedergefunden.

16 Tore stehen für den jungen Mann, der am vergangenen Montag seinen 22. Geburtstag feierte, nach 21 absolvierten Ligaspielen, auf dem persönlichen Konto. Damit zählt Sinan Korkmaz zu den torgefährlichsten Stürmern der Kreisliga A Düsseldorf. „Wenn man bedenkt, dass ich in der letzten Saison mit dem Fußball aufhören wollte, dann ist diese Entwicklung einfach unbeschreiblich“, sagt Korkmaz.

Auf der Suche nach einer Heimat

Dem gebürtigen Neusser haftete vor seinem Engagement in Flehe der Ruf eines Wandervogels an. Schon in der Jugend wechselte Korkmaz häufig die Vereine. Egal ob beim SC Kapellen, bei der SG Unterrath, dem BV 04 oder bei KFC Uerdingen – Korkmaz war im Prinzip immer auf der Suche nach dem kurzfristigen Erfolg. „Ich bin ein ambitionierter Kicker und wollte schon früh immer in Teams spielen, die in ihrer Liga meist ganz oben mitmischen“, erklärt Korkmaz frühere Gedankengänge.

Doch richtig lange hielt es der Angreifer in der Jugend nirgendwo aus. Das lag auch an Verletzungen, mit denen Korkmaz bereits in jungen Jahren zu kämpfen hatte. Schon als 17-Jähriger musste er sich einer Operation am Oberschenkel unterziehen. Es folgte ein mehrfacher Bänderriss und zwei weitere Oberschenkel-Operationen, die Korkmaz an den Rande der Verzweiflung trieben. „Ich hatte einfach irgendwann auch die Lust verloren“, sagte der Torjäger im Rückblick auf die wohl schwerste Zeit seiner bisherigen Laufbahn.