Korbach bezwingt Willingen – Aufsteiger lassen zum Auftakt aufhorchen

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Der erste Spieltag der Gruppenliga Kassel 1 hat früh gezeigt, wie ausgeglichen die neue Saison werden könnte. TSV Korbach gewann das Duell zweier hoch gehandelter Mannschaften, SC Edermünde bestätigte seine Ambitionen und TSV Mengsberg startete erfolgreich in den personellen Neustart. Auch die Aufsteiger schlugen sich beachtlich: SG Oberes Edertal und SG Neuental/Jesberg siegten, FC Domstadt Fritzlar punktete bei seiner Premiere und FSG Weidelsburg unterlag SSV Sand erst in der Schlussphase.

Die Engelhainer sind mit einem 4:2 gegen den FC Homberg erfolgreich in die neue Saison gestartet. Die Gäste gingen durch Anton Bolduan in Führung, doch Simon Luther und Tom Schneider drehten die Partie noch vor der Pause. Nachdem der eingewechselte Furkan Eker für Homberg ausgeglichen hatte, sorgten Andre England und Julian Sporn für die Entscheidung. Damit gelang der neu formierten Mannschaft von Trainer Martin Friedrich ein überzeugender erster Schritt.

Mayer entscheidet das Duell der Mitfavoriten

Vor 400 Zuschauern gewann Korbach das mit Spannung erwartete Duell gegen SC Willingen mit 2:1. Bjarne Deselaers brachte die Gastgeber unmittelbar vor der Pause in Führung, ehe Jonathan Vach per Foulelfmeter ausglich. Als vieles auf eine Punkteteilung hindeutete, traf Elias Mayer in der 87. Minute aus rund 25 Metern ins rechte Eck. Korbach belohnte sich damit für einen Auftritt, in dem die Gastgeber schon früh mehrere gute Möglichkeiten herausgespielt hatten.

Sand besteht Weidelsburgs erste Prüfung

Die FSG verlangte Sand bei ihrer Gruppenliga-Premiere alles ab, musste sich am Ende aber mit 2:3 geschlagen geben. Can Rommel traf bereits in der achten Minute, Arnold Weber antwortete allerdings mit einem sehenswerten Schuss zum Ausgleich. Auch den erneuten Rückstand durch Christian Dobler-Eggers konterte der Aufsteiger, nachdem Weber die Sander Defensive durchbrochen und Jannick Schaake bedient hatte. Erst ein verwandelter Foulelfmeter von Sefa Cetinkaya in der 83. Minute entschied das intensive Derby zugunsten der Gäste.

Oberes Edertal feiert einen perfekten Einstand

Die SGOE hat ihr erstes Gruppenliga-Spiel mit 3:0 gegen TSV Altenlotheim gewonnen. Nachdem die Partie bis zur Pause torlos geblieben war, brachte Nils Schneider den Aufsteiger unmittelbar nach dem Seitenwechsel in Führung. Lucas Engelbach und Marius Gebhart erhöhten in der Schlussphase. Der Neuling startete damit nicht nur mit drei Punkten, sondern auch ohne Gegentor in die neue Spielklasse. Edermünde übersteht Brunslars Aufholjagd

Der SCE setzte sich zum Auftakt mit 4:2 gegen die SG Brunslar/Wolfershausen durch. Felix Mertsch und Tristan Krah sorgten innerhalb von zwei Minuten für eine scheinbar komfortable Führung, doch Lukas Tippel und Sören Hohmann glichen nach der Pause aus. Edermünde ließ sich davon nicht beeindrucken: Mertsch traf ein zweites Mal, ehe Leroy Bawuah den Schlusspunkt setzte. Der Vorjahresdritte untermauerte damit gleich zu Beginn seine Ambitionen.

Neuental/Jesberg schlägt spät zu

Auch Neuental/Jesberg erlebte eine erfolgreiche Gruppenliga-Premiere. Gegen FSV Wolfhagen II dauerte es allerdings bis zur 85. Minute, ehe Martin Döbbeler die Gastgeber erlöste. Nur vier Minuten später erhöhte Marcel Rockensüß auf 2:0. Die junge Wolfhager Mannschaft hielt die Begegnung lange offen, musste sich in der Schlussphase aber doch noch geschlagen geben. Fritzlar belohnt sich mit dem ersten Punkt

Domstadt Fritzlar trennte sich bei seinem ersten Gruppenliga-Auftritt mit 1:1 von der SG Neukirchen/Röllshausen. Die Gäste erspielten sich vor allem nach der Pause zahlreiche gute Möglichkeiten und gingen durch Neuzugang Luca Eckhardt verdient in Führung. Fritzlar blieb jedoch ruhig und kam durch Daniel Wagner in der 78. Minute zum Ausgleich. In einer offenen Schlussphase hatten beide Mannschaften noch Chancen auf den Sieg, ehe Fritzlars Nico Langhans in der Nachspielzeit Gelb-Rot sah. Trauerfall überschattet den Saisonbeginn