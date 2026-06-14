Kopij und Ramirez übernehmenerneut Klub Kosova

Der Klub Kosova Hamburg stellt nach dem Abstieg aus der Landesliga Hamburg die Weichen für die kommende Saison: In der Bezirksliga Hamburg setzt der Verein auf ein Trainerteam, das den Klub bereits bestens kennt: Jerzy Kopij und Jamie Ramirez übernehmen erneut die Verantwortung für die erste Mannschaft.
Für Kosova ist es ein bewusster Schritt zurück zu bekannten Strukturen. Nach einer schwierigen Saison und dem Gang in die Bezirksliga soll wieder mehr Stabilität entstehen. Der Verein erinnert dabei an eine vergleichbare Ausgangslage vor rund drei Jahren. Damals übernahmen Kopij und Ramirez die Mannschaft ebenfalls in einer schwierigen Phase - und führten sie mit harter Arbeit, klaren Ideen und großem Engagement nach Vereinsangaben zum direkten Wiederaufstieg.
Die zweite Amtszeit des Trainerduos beginnt nun erneut in einem Moment des Umbruchs. Kosova muss den Landesliga-Abstieg verarbeiten und gleichzeitig eine Mannschaft formen, die in der Bezirksliga wieder konkurrenzfähig auftreten kann. Genau dafür sollen die Erfahrung und die Vereinsbindung der beiden Rückkehrer helfen.
Der Verein setzt dabei nicht nur auf sportliche Fachlichkeit, sondern auch auf Vertrautheit. Kopij und Ramirez, zuletzt bei Hamm United aktiv, kennen das Umfeld, die Erwartungen und die Mechanismen im Klub. Diese Nähe kann gerade nach einem Abstieg wertvoll sein, weil der Neuaufbau nicht nur über neue Impulse, sondern auch über Vertrauen und klare Kommunikation funktionieren muss.
Die Zielrichtung ist deutlich: Nach dem Abstieg soll der Klub wieder nach vorne gebracht werden. Stabilität, Selbstvertrauen und eine klare sportliche Identität stehen dabei im Mittelpunkt. Der Neustart in der Bezirksliga wird für Kosova nicht automatisch einfach, doch mit einem Trainerteam, das bereits erfolgreich im Verein gearbeitet hat, setzt der Klub auf eine naheliegende Lösung.
Für Kopij und Ramirez beginnt damit eine neue Aufgabe an alter Wirkungsstätte. Für den Klub Kosova ist es der Versuch, nach einer enttäuschenden Saison schnell wieder in ruhigeres Fahrwasser zu kommen - und perspektivisch erneut oben anzugreifen.
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