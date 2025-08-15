Kopfverletzungen im Fußball: Richtiger Weg oder Ignoranz?

Offenbar habe der Schalker Teamarzt schon kurz nach der verletzungsbedingten Behandlung von einem Weiterspielen abgeraten, der vierte Offizielle hätte Katic demnach nicht wieder auf das Feld lassen dürfen. So zumindest die Meinung der Königsblauen. In den Kommentaren auf Instagram unter einem Post des Fachmagazins „kicker“ waren die Meinungen derweil gemischt. Sind die Schiedsrichter Schuld oder verharmlost der Fußball im Allgemeinen noch immer den Umgang mit Kopfverletzungen? Wir haben bei drei Trainern aus dem heimischen Amateurfußball nachgefragt, was sie über das Thema denken.