Kopfverletzung? "Wird schon gehen" – oder doch nicht?

Viele Kopfverletzungen im Amateurfußball bleiben unerkannt – mit möglichen Folgen für die Gesundheit. Teile deine Erfahrungen und unterstütze eine wichtige Studie zur Aufklärung und Prävention.

Kopfverletzungen gehören im Fußball leider zum Alltag: Ein harter Zweikampf, ein unglücklicher Zusammenprall, ein Kopfball im falschen Moment – und trotzdem wird in den meisten Fällen einfach weitergespielt. Viele Spieler*innen kennen das: Eine kurze Benommenheit, ein leichter Schwindel, Kopfdruck, Schmerzen oder ein flaues Gefühl. Doch weil im Amateurfußball selten medizinisches Personal am Platz ist, bleiben solche Verletzungen oft unerkannt – und genau das kann Folgen haben. Ich bin Frederik Bröcker und erhebe im Rahmen meiner Masterarbeit, wie häufig solche unentdeckten Kopfverletzungen tatsächlich vorkommen und welche Symptome Spieler*innen nach solchen Kopf-Ereignissen erleben. Schon in meiner Bachelorarbeit habe ich mich intensiv mit diesem Thema beschäftigt und dabei wurde klar: Wir wissen viel zu wenig darüber, wie stark Amateurfußballer*innen betroffen sind. Genau deshalb brauche ich deine Unterstützung!

In meiner deutschlandweiten Studie über das Netzwerk FuPa möchte ich von volljährigen aktiven Spielerinnen und Spielern erfahren, welche Erfahrungen sie selbst gemacht haben: Welche Situationen führen zu Beschwerden? Welche Symptome treten auf? Und wie geht ihr damit um? Deine Antworten helfen nicht nur dabei, ein realistisches Bild der Lage im Amateurfußball zu zeichnen. Auf Grundlage der Ergebnisse möchte ich ein pädagogisches Aufklärungskonzept für Vereine entwickeln, das langfristig die Gesundheit von Spieler*innen schützen- und Langzeitfolgen vermeiden soll.