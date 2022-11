Kopfballtore von Rief sichern Derbysieg

Der FV Löchgau blieb geduldig im Spielaufbau und versuchte mehrfach das Mittelfeld mittels gefährlicher Diagonalbälle zu überbrücken, scheiterte bei seinem Vorhaben jedoch wiederholt an der von Spielführer Veton Ahmeti bestens organisierten Abwehr des VfB, die hochkonzentriert zu Werke ging und nahtlos an die guten Leistungen der letzten Wochen anknüpfte, als man in drei Spielen lediglich einen Treffer hinnehmen musste.

Beide Teams versuchten mit vielen Ballstafetten, und anschließenden Pässen in die Tiefe, den Ball in den in den eigenen Reihen zu halten und schon früh im Spiel zum Erfolg zu kommen. Mit hohem Pressing versuchten die Gäste die „Remser“ bereits im Spielaufbau zu stören und zu Fehlern zu zwingen. Doch dem VfB gelang es immer wieder, sich vom gegnerischen Druck der Gäste zu befreien und mit spielerischen Mitteln Torchancen zu erarbeiten, aber Zählbares wollte dabei nicht herausspringen.

Den besseren Beginn des zweiten Spielabschnitts hatten die Gäste auf ihrer Seite. In der 52. Spielminute war Toptorschütze Tim Schwara nach einem Freistoß mit dem Kopf zur Stelle und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Nur 5 Minuten später hätte Sprigade sogar auf 2:0 erhöhen können, scheiterte jedoch an Torhüter Ruben Volkert im Remser Tor. Danach sahen die Zuschauer ein klassisches Derby und einen offenen Schlagabtausch zweier Mannschaften, die sich nichts schenkten. In dieser spielentscheidenden Phase, war das Spiel von zahlreichen Zweikämpfen geprägt, bei denen die an sich gut leitende Schiedsrichterin Hannelore Pink alle Hände voll zu tun hatte. Neckarrems drängte vehement auf den Ausgleich und wurde in der 67. Spielminute für seinen enormen Einsatz belohnt. Nach einem von Robin Slawig getretenen Eckball schraubte sich Basti Rief hoch und wuchtete den Ball zum 1:1-Ausgleich ins Netz des gegnerischen Tores. Der VfB Neckarrems-Fußball hatte nun das Momentum auf seiner Seite und hätte in der 85. Spielminute in Führung gehen können, als Ahmetis Kopfball, nach einer feinen Flanke des eingewechselten Khaled Alothman, von einem Gästespieler gerade noch von der Linie gekratzt wurde. Dass Neckarrems dann doch noch das bessere Ende für sich hatte, resultierte aus einem weiteren Kopfballtor von Spielertrainer Sebastian Rief, der in der 92. Spielminute einen Freistoß von Marcel Potocnik unhaltbar in die hintere Torecke köpfte und mit diesem „Lucky Punch“ seiner Mannschaft den 2:1-Sieg sicherte. Als auch noch die Nachspielzeit von 8 Minuten schadlos überstanden und der 2. Heimsieg in Folge in trockenen Tüchern war, kannte der Jubel auf Neckarremser Seite keine Grenzen mehr.

Das Spiel wurde überschattet von der schweren Verletzung des VfB-Spielers Robin Slawig aus der 70. Minute. Wir wünschen unserer Nummer 7 gute Besserung und eine baldige Genesung!

Das Trainerteam des VfB Neckarrems-Fußball zeigte sich nach dem Spiel hochzufrieden und war nach dem verdienten Heimsieg gegen den favorisierten Tabellenzweiten und fünf Spielen ohne Niederlage voll des Lobes für ihre Mannschaft.

„Unsere Mannschaft hat uns Trainern und auch unseren Fans mit ihrem Auftritt heute viel Freude bereitet. Wir haben uns das Glück erkämpft, das uns in den letzten Wochen, trotz teilweiser Überlegenheit in den Spielen, gefehlt hat. Wir sind stolz auf die Leistung unserer Jungs. Wir haben zwischenzeitlich in der Defensive eine enorme Konstanz entwickelt, die es jedem Gegner schwermacht, gegen uns zu Torerfolgen zu kommen. Die Entwicklung in den letzten Wochen ist sehr positiv und diese wollen wir weiterhin Woche für Woche bestätigen, dies ist unser Ansporn“, so das Fazit von Trainer Markus Brasch zum Spiel.