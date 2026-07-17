Kopfballstarkes Talent: TSV Hartberg angelt sich Urrutia

– Foto: TSV Hartberg

Der 1,88m große Mittelstürmer spielte zuletzt beim slowenischen Zweitligisten ND Ilirija und davor in Argentinien bei Racing Club. In der Druga Liga erzielte er in der abgelaufenen Saison 10 Tore. Der in Rosario, der drittgrößten Stadt Argentiniens, geborene Urrutia verstärkt unsere Offensive und wird mit der Rückennummer 9 auflaufen. Agustín Urrutia: „Es ist eine große Freude, Teil dieses großartigen Vereins zu sein. Es ist eine unglaubliche Herausforderung, und ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit unseren Fans in diesem Stadion zu spielen.“

Cheftrainer und Technischer Direktor Markus Schopp über den Stürmer: „Mit Agustín gewinnen wir im Angriff einen sehr kopfballstarken und robusten Spieler. Er ist ein Stürmertyp, den wir in dieser Form noch nicht im Kader haben und der uns dadurch deutlich mehr Flexibilität gibt. Ich freue mich total, dass er sich für uns entschieden hat.“

Herzlich willkommen in der Oststeiermark und auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit!