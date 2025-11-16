 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Kopfball-Doppelschlag lässt VfR Aalen jubeln, TSG Backnang unterliegt

Oberliga Baden-Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 17. Spieltag

Verlinkte Inhalte

OL Baden-Württemberg
Villingen
1. Göpp. SV
Karlsruhe II
Denzlingen

Zum Abschluss der Hinrunde setzte sich Herbstmeister VfR Aalen in der Oberliga Baden-Württemberg bei der TSG Backnang knapp mit 3:1 durch.

---

Fr., 14.11.2025, 19:00 Uhr
FC Nöttingen
FC NöttingenFC Nöttingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen
3
0
Abpfiff
+Video

Der FC Nöttingen hat ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Schon nach zwei Minuten brachte Egemen Sarikaya seine Mannschaft in Führung und sorgte damit für einen perfekten Start. In der 37. Minute erhöhte Stefan Zimmermann auf 2:0. Kurz nach dem Seitenwechsel beseitigte Jannis Rabold mit dem 3:0 in der 52. Minute die letzten Zweifel am Ausgang des Spiels. Nöttingen feierte einen klaren Heimsieg.

---

Fr., 14.11.2025, 19:00 Uhr
FC 08 Villingen
FC 08 VillingenVillingen
Türkischer SV Singen
Türkischer SV SingenTSV Singen
2
1
Abpfiff

Vor 1095 Zuschauern setzte sich der FC 08 Villingen im südbadischen Duell knapp mit 2:1 gegen den Türkischen SV Singen durch. Der FC 08 übernahm von Beginn an die Initiative und belohnte sich in der 34. Minute, als Gabriel Cristilli zur Führung traf. Nur fünf Minuten später legte Christian Derflinger mit dem 2:0 nach – eine komfortable Halbzeitführung schien greifbar. Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen: Dominik Emminger brachte Singen in der 43. Minute mit dem Anschlusstreffer wieder ins Spiel. Nach dem Seitenwechsel wahrte Villingen den knappen Vorsprung.

---

Gestern, 14:00 Uhr
FC Denzlingen
FC DenzlingenDenzlingen
1. Göppinger SV
1. Göppinger SV1. Göpp. SV
0
2

Göppingen brach den Bann spät, als Christian Cernenchi unglücklich ins eigene Tor traf (69.). In einer langen Nachspielzeit setzte Chigaemezu Francis Ubabuike den Schlusspunkt (90.+9).

---

Gestern, 14:00 Uhr
1. CfR Pforzheim
1. CfR PforzheimPforzheim
FSV Hollenbach
FSV HollenbachHollenbach
1
2
Abpfiff
+Video

Hollenbach ging durch Hannes Scherer in Führung (34.), doch Pforzheim antwortete nach der Pause durch Dominik Salz (62.). Rico Hofmann entschied das enge Spiel mit dem späten 1:2 (84.).

---

Gestern, 14:00 Uhr
Türkspor Neckarsulm
Türkspor NeckarsulmTürk Neckars
Karlsruher SC
Karlsruher SCKarlsruhe II
1
0
Abpfiff

Nach einer Roten Karte gegen Luis Dettling (42.) nutzte Türkspor die Überzahl: Pascal Sohm markierte kurz nach der Stunde das Tor des Tages (56.). In der Schlussphase verteidigten die Gastgeber kompakt und brachten den knappen Sieg über die Zeit.

---

Gestern, 14:30 Uhr
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb.
1. FC Normannia Gmünd
1. FC Normannia GmündNorm. Gmünd
2
2
Abpfiff

Ravensburg legte durch Nicolas Jann per Foulelfmeter (38.) und Felix Schäch (90.+158) vor, Gmünd konterte mit zwei späten Treffern: Tim Grupp traf vom Punkt (62.), ehe ein Eigentor von Philipp Altmann den Ausgleich brachte (86.). Ein wechselhaftes Spiel, das in der Schlussphase kippte.

---

Gestern, 14:30 Uhr
SV Oberachern
SV OberachernOberachern
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
1
7
Abpfiff
+Video

Mannheim zog früh davon über Alexandru Paraschiv (12.), Shaban Veselaj (24.), Jannik Marx (42.) und legte nach Oberacherns Anschluss durch Marin Stefotic (61.) erneut zu: Veselaj (68.), Alexander Esswein (75.), Vincent Hofer (81.) und Lennart Thum (86.) stellten auf 1:7. Der Zweite unterstrich mit Wucht und Effizienz seinen Anspruch.

---

Gestern, 14:30 Uhr
SSV Reutlingen
SSV ReutlingenReutlingen
TSV Essingen
TSV EssingenTSV Essingen
3
0
+Video

Reutlingen setzte mit dem frühen 1:0 von Maxim Schmalz (14.) den Ton, Ben Schaal erhöhte vor der Pause (44.). Noah-Elias Maurer machte nach einer Stunde alles klar (66.).

---

Heute, 14:30 Uhr
TSG Backnang
TSG BacknangTSG Backnang
VfR Aalen
VfR AalenVfR Aalen
1
3

Es war von Beginn an umkämpft und bis zum Schluss knapp. Nach etwas mehr als einer halben Stunde verwandelte Flavio Santoro (34.) einen Handelfmeter zur Führung der TSG Backnang. Sieben Minuten nach dem Seitenwechsel glich Vico Meier per Kopfball nach Vorlage von Yunus Emre Kahriman aus. Zur 120 Sekunden später war es Niklas Antlitz, der per ebenfalls per Kopfball das Spiel für den VfR Aalen drehte. In der Nachspielzeit sorgte Steffen Kienle für den 3:1-Endstand.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 016.11.2025, 16:25 Uhr
Timo BabicAutor