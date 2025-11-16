Kopfball-Doppelschlag lässt VfR Aalen jubeln, TSG Backnang unterliegt

Zum Abschluss der Hinrunde setzte sich Herbstmeister VfR Aalen in der Oberliga Baden-Württemberg bei der TSG Backnang knapp mit 3:1 durch.
Der FC Nöttingen hat ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Schon nach zwei Minuten brachte Egemen Sarikaya seine Mannschaft in Führung und sorgte damit für einen perfekten Start. In der 37. Minute erhöhte Stefan Zimmermann auf 2:0. Kurz nach dem Seitenwechsel beseitigte Jannis Rabold mit dem 3:0 in der 52. Minute die letzten Zweifel am Ausgang des Spiels. Nöttingen feierte einen klaren Heimsieg.
Vor 1095 Zuschauern setzte sich der FC 08 Villingen im südbadischen Duell knapp mit 2:1 gegen den Türkischen SV Singen durch. Der FC 08 übernahm von Beginn an die Initiative und belohnte sich in der 34. Minute, als Gabriel Cristilli zur Führung traf. Nur fünf Minuten später legte Christian Derflinger mit dem 2:0 nach – eine komfortable Halbzeitführung schien greifbar. Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen: Dominik Emminger brachte Singen in der 43. Minute mit dem Anschlusstreffer wieder ins Spiel. Nach dem Seitenwechsel wahrte Villingen den knappen Vorsprung.
Es war von Beginn an umkämpft und bis zum Schluss knapp. Nach etwas mehr als einer halben Stunde verwandelte Flavio Santoro (34.) einen Handelfmeter zur Führung der TSG Backnang. Sieben Minuten nach dem Seitenwechsel glich Vico Meier per Kopfball nach Vorlage von Yunus Emre Kahriman aus. Zur 120 Sekunden später war es Niklas Antlitz, der per ebenfalls per Kopfball das Spiel für den VfR Aalen drehte. In der Nachspielzeit sorgte Steffen Kienle für den 3:1-Endstand.
