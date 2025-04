"Kopf, Wille und Gier – genau das war der Schlüssel"

In der Bezirksliga Braunschweig 1 setzte der Tabellenletzte SSV Kästorf-Warmenau ein eindrucksvolles Ausrufezeichen. Mit einem klaren 3:0 (0:0)-Heimsieg gegen die neuntplatzierte Reserve von USI Lupo Martini Wolfsburg sammelte das Team von Trainer Hammed Rezzoug wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

So., 27.04.2025, 15:00 Uhr

„Das war eine überragende Leistung meiner Mannschaft“, zeigte sich Rezzoug nach Abpfiff hochzufrieden. Schon in der Trainingswoche habe sich abgezeichnet, dass seine Spieler hochkonzentriert und fokussiert auf das Spiel hinarbeiteten. Und die Umsetzung auf dem Platz bestätigte diesen Eindruck eindrucksvoll.

Bereits in der ersten Hälfte dominierte der SSV Kästorf-Warmenau das Geschehen. Alix Koua Koutou und Toni Weber hatten die Führung auf dem Fuß, scheiterten jedoch knapp. „Wenn es zur Pause 2:0 für uns steht, darf sich niemand beschweren“, resümierte Rezzoug, der keine taktischen Veränderungen zur zweiten Halbzeit vornahm.

Nach dem Seitenwechsel gelang es dem Gastgeber, den Druck weiter zu erhöhen und sich entscheidende Vorteile im Zweikampfverhalten zu erarbeiten. Das 1:0 fiel folgerichtig nach einer einstudierten Standardsituation: Adrian Köhler brachte die Hausherren in der 49. Minute verdient in Führung. Nur sechs Minuten später erhöhte Marcel Reis nach starker Vorarbeit von Nico Schreiber auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte schließlich Schreiber selbst, der in der 64. Minute einen weiteren mustergültig vorgetragenen Angriff mit Übersicht vollendete.