Kopf und Kampf entscheiden Kellerderby zwischen Anzing und Steinhöring

„Es ist super ärgerlich. Wir haben kein gutes Spiel gezeigt“, ärgerte sich Anzing-Parsdorfs Trainer Peter Beierkuhnlein nach der 0:1-Heimniederlage gegen den TSV Steinhöring. Was dem 37-Jährigen gegen den Abstiegskonkurrenten am meisten missfiel, war die Haltung zum Spiel: „Wir haben es mit zu wenig Leidenschaft und zu wenig Kampfgeist in der ersten Halbzeit aus der Hand gegeben.“

So kam es nicht unverdient, dass die Gäste im Derby nach zehn Minuten mit 1:0 in Führung gingen. Nick Gibson hatte sich auf dem Flügel gegen seinen Gegenspieler durchgesetzt und in der Mitte köpfte Ivan Bacak seine Flanke aus elf Metern unhaltbar ein. „Den macht so auch nicht jeder“, lobte Thomas Rotherbl seinen Routinier. Steinhörings Coach war mit dem Auftritt seiner Spieler durchaus zufrieden, nicht aber mit der Torausbeute: „Die erste Halbzeit von uns war okay, wir hätten aber ein, zwei Tore mehr machen müssen. 1:0 ist immer ein gefährliches Ergebnis“, so Thomas Rotherbl, der guten Gelegenheiten von Gibson und Mader nachtrauerte.