Kopf und Kampf entscheiden Kellerderby zwischen Anzing und Steinhöring

Kellerduell und Derby verloren: FC Anzing-Parsdorf lässt bei 0:1-Heimpleite gegen TSV Steinhöring Leidenschaft vermissen
„Es ist super ärgerlich. Wir haben kein gutes Spiel gezeigt“, ärgerte sich Anzing-Parsdorfs Trainer Peter Beierkuhnlein nach der 0:1-Heimniederlage gegen den TSV Steinhöring. Was dem 37-Jährigen gegen den Abstiegskonkurrenten am meisten missfiel, war die Haltung zum Spiel: „Wir haben es mit zu wenig Leidenschaft und zu wenig Kampfgeist in der ersten Halbzeit aus der Hand gegeben.“
So kam es nicht unverdient, dass die Gäste im Derby nach zehn Minuten mit 1:0 in Führung gingen. Nick Gibson hatte sich auf dem Flügel gegen seinen Gegenspieler durchgesetzt und in der Mitte köpfte Ivan Bacak seine Flanke aus elf Metern unhaltbar ein. „Den macht so auch nicht jeder“, lobte Thomas Rotherbl seinen Routinier. Steinhörings Coach war mit dem Auftritt seiner Spieler durchaus zufrieden, nicht aber mit der Torausbeute: „Die erste Halbzeit von uns war okay, wir hätten aber ein, zwei Tore mehr machen müssen. 1:0 ist immer ein gefährliches Ergebnis“, so Thomas Rotherbl, der guten Gelegenheiten von Gibson und Mader nachtrauerte.
„Die zweite Halbzeit war etwas zerfahren und von beiden Mannschaften nicht unbedingt ein gutes Spiel. Wir haben aber den Kampf gut angenommen“, betonte Rotherbl und stellte so den entscheidenden Unterschied im Kellerduell heraus. Beierkuhnlein sah nach dem Seitenwechsel eine Verbesserung bei seinen Spielern: „Wir waren in der zweiten Halbzeit großteils spielbestimmend und hatten noch einen Hochkaräter, den der Torwart von der Linie holt“. Während der eine Trainer über die vergebene Chance haderte, freute sich der andere: „Geil ist, dass wir zum ersten Mal zu Null gespielt haben“, so Rotherbl.
„Entscheidend heute war der Wille und den hatte der Gegner definitiv mehr als wir. Deshalb haben sie hier die drei Punkte mitnehmen können“, analysierte Beierkuhnlein. Rotherbl will durch den Auswärtssieg weiter Fahrt aufnehmen und richtet seinen Blick bereits auf Freitag: „Wir haben dann das nächste wichtige Spiel gegen Srbija München. Da müssen wir schauen, dass wir auch zuhause wieder drei Punkte holen.“