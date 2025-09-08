»Kopf nach oben, weiter gehts« - »Mit neun Spielern noch dominiert«

Thorsten Kirschbaum (Trainer DJK Vilzing): "Ich denke, dass wir ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Wir waren hinten sehr diszipliniert, haben mit viel Leidenschaft und viel Herzblut verteidigt. Wir wollten auch aktiv sein gegen eine spielerisch sehr starke Nürnberger Mannschaft. Wir haben es einfach gut gemacht und voll dagegengehalten. Im Vergleich zu den letzten Spielen sind wir diesmal zum richtigen Zeitpunkt in Führung gegangen. Wir haben dann noch nachgelegt und am Ende konsequent verteidigt. Daher war der Sieg aus meiner Sicht nicht unverdient."

Andreas Wolf (Trainer 1. FC Nürnberg II): "In der ersten Halbzeit hatten wir das Spiel im Griff, geraten dann aber nach einem Standard in Rückstand - wie aus heiterem Himmel. Vorne haben wir unsere ein bis zwei Chancen nicht genutzt. Nach der Gelb-Roten Karte für uns und dem 2:0 für Vilzing wurde es natürlich schwer, das Ding in Unterzahl noch zu drehen. Wir haben es aber versucht - und ich habe uns in Unterzahl noch stärker gesehen als bei Gleichzahl. Ich erwarte von meiner Mannschaft aber, dass sie bei Gleichzahl genau diese Intensität geht wie in Unterzahl. Sonst wird es schwer, Spiele zu gewinnen."

Lars Bender (Trainer Wacker Burghausen): "Wir befanden uns bereits nach drei Minuten im Rückstand. Das Spiel hat sich zu früh in diese Richtung entwickelt. Da waren wir noch nicht wach. Man läuft dann im Rückstand hinterher. Wenn du Einzelchancen hast und sie nicht nutzt, bekommst du dann einen Elfmeter gegen dich - und plötzlich steht es 2:0. Dann kann sich jeder denken, dass es super schwierig wird. Die Devise in der zweiten Halbzeit war klar: Lieber jetzt alles riskieren, als am Ende zu verlieren. Die Energie hat dann auch gestimmt. Wir machen das 2:1 und hatten dann zwei, drei Momente, in denen wir wieder ins Spiel hätten finden können, die haben wir nicht genutzt. Stattdessen kassieren wird das 3:1. Danach musst du nicht nur darauf achten, selbst zu treffen, sondern auch darauf, nicht noch mehr Gegentore zu kassieren. Wie gesagt: Das Spiel hat eine zu frühe Weichenstellung bekommen. Der frühe Rückstand und das Hinterherlaufen waren einfach nicht ideal."

Aleksandar Petkovic (Trainer TSV Buchbach): "Es war ein munteres Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Wir führen 2:0 und hatten eigentlich besprochen, dass wir uns dann nicht hinten reindrücken lassen, sondern weiterhin hoch attackieren wollen. Das ist uns dann nicht so gut gelungen. Doch wir haben zum perfekten Zeitpunkt das 3:1 gemacht und sind natürlich überglücklich über den Derbysieg und über die drei Punkte. Die Jungs können sich feiern lassen. Ich glaube, das haben wir uns verdient."

Marc Reitmaier (Trainer FC Würzburger Kickers): "Wir wussten, dass es ein schwieriges Spiel wird. Wir kennen die Qualitäten von Viktoria Aschaffenburg, gerade auch zu Hause. In der ersten Halbzeit hatten wir viel Ballbesitz, konnten aber im letzten Drittel nicht so viele Torchancen kreieren, wie wir uns das vorstellen. Dennoch hatten wir zwei, drei Möglichkeiten vor der Pause. Wenn wir die nutzen, wird es ein anderes Spiel. So aber war es lange Zeit eng. Nach dem 1:0, das wir durch einen sehenswerten Spielzug erzielten, haben wir aber für den Gegner praktisch nichts mehr zugelassen."

Aytac Sulu (Trainer SV Viktoria Aschaffenburg): "Jeder im Stadion konnte erkennen, dass meine Mannschaft eine Reaktion gezeigt hat. Wir waren gut auf Würzburg eingestellt, hatten einen guten Matchplan, den auch jeder befolgt hat. Von daher kann ich der Mannschaft kaum einen Vorwurf machen. Wir hätten durchaus einen Zähler oder sogar drei Punkte holen können."





Claudiu Bozesan (Trainer TSV Aubstadt): "Es war ein ganz wichtiger Sieg. In den ersten 15 Minuten hatten wir Probleme, das muss man sagen. Die Gäste sind aber auch eine sehr spielstarke Mannschaft. Dann waren wir besser im Spiel, hatten zwei gute Chancen und hätten da schon 1:0 in Führung gehen können. In der zweiten Halbzeit starten wir sehr gut, für die Augsburger gab es kaum noch Chancen. Durch die starke Leistung nach der Pause haben wir verdient gewonnen."



Markus Feulner (Trainer FC Augsburg II): "Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, haben die Kontrolle übernommen und viele gute Situation am Strafraum kreiert. Wir wollten das erste Tor machen. In der ersten Halbzeit haben wir Aubstadt ein paarmal zum Konter eingeladen, konnten es aber gut weg verteidigen. Nach der Halbzeit sind wir auch sehr ordentlich reingekommen. Aber beim ersten Konter, nach einer eigenen Ecke, bekommen wir das Gegentor. Da wollten wir scheinbar auf Abseits spielen. Wir wussten, dass länge Bälle von Aubstadt kommen würden und dabei wollten wir die Tiefe sichern. In der letzten Linie vor dem gegnerischen Tor konnten wir uns nicht durchsetzen und waren zu ungefährlich."















Matthias Ostrzolek (Spielertrainer TSV Schwaben Augsburg): "Es war eine sehr intensive und zweikampfgeprägte Partie. In der ersten Hälfte war es recht ausgeglichen, aber der Halbzeitpfiff kam uns ein wenig ungelegen, da wir zu diesem Zeitpunkt viel Druck aufgebaut hatten. Aus dem Nichts geraten wir dann in Rückstand, den wir aber sogar noch ein zweites Mal wieder aufholen konnten. Dafür muss ich meinem Team großes. Am Ende können beide Mannschaften mit dem Punkt ganz gut leben, auch wenn es auf beiden Seiten noch zu einem Sieg hätte reichen können. Über die 90 Minuten gesehen, denke ich, dass es ein gerechtes Unentschieden ist." Lukas Kling (Trainer SpVgg Bayreuth): "Wir haben nicht die Leidenschaft und die Intensität der letzten Spiele auf dem Platz bekommen. Glücklicherweise gehen wir mit einem 0:0 in die Halbzeit, sprechen die Probleme da konkret an und gehen dann auch gleich in Führung. Positiv war auch, dass wir nach dem Ausgleich sofort wieder ein weiteres Tor vorgelegt haben. Zum Entwicklungsprozess gehört aber auch, dass eine Mannschaft abgeklärt genug sein muss, ein solches Ergebnis auch über die Zeit zu bringen. Deswegen war nicht alles schlecht, aber wir müssen lernen, die notwendige Intensivität über die komplette Spielzeit auf dem Platz zu bekommen. Sonst bereiten wir uns selbst Probleme."







Der VfB Eichstätt (weiße Trikots) knüpfte der SpVgg Unterhaching die ersten Punkte ab – Foto: Johannes Traub











Dominik Betz (Trainer VfB Eichstätt): "Es war eine richtig tolle Leistung von uns. Zunächst war es richtig bitter, dass wir durch ein Traumtor in Rückstand geraten. Es war der einzige Unterhachinger Torschuss in der ersten Halbzeit. Das haben wir aber gut weggesteckt. Wir hatten dann viele Situationen im Sechzehner, wo wir unglücklich agiert haben. Auch die zweite Halbzeit war wieder richtig gut. Wir haben uns dann auch belohnt mit einem Tor, das absolut verdient war. Hintenraus wurde es ein bisschen wild. Den Punkt nehmen wir gerne mit. Ich bin richtig stolz auf das Team. Timo Meixner wünschen wir gute Besserung." Sven Bender (Trainer SpVgg Unterhaching): "Ich glaube, dass wir ein wildes und sehr intensiv geführtes Spiel gesehen haben, in dem wir es in der ersten Halbzeit ganz gut gemacht haben. Natürlich war in der einen oder anderen Standardsituation auch ein bisschen Glück dabei. Wir gehen in Führung, eigentlich lief alles ideal. In der Halbzeit sprechen wir einige Themen an, kommen gut raus, spielen druckvoll und verpassen, das 2:0 zu erzielen. Am Ende können wir dann auch mit dem Punkt irgendwie leben, weil in Unterzahl ist es eben nicht einfach. Wir konnten die Serie weiterführen - zwar nicht die der Siege, aber dass wir ungeschlagen bleiben. Deswegen: Kopf nach oben, weiter geht’s."



